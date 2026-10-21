Nuovo Decreto sicurezza: imputabili a 14 anni, multe ai genitori e 500 militari in più a Milano. Ecco cosa prevede e quali norme sono saltate

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Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge con disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile. Il provvedimento, proposto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni insieme ai ministri dell’Interno Matteo Piantedosi, della Giustizia Carlo Nordio e della Difesa Guido Crosetto, arriva all’indomani dei gravi incidenti che hanno colpito Milano il 18 ottobre e interviene su più fronti: giustizia minorile, violenze durante le manifestazioni, poteri di prevenzione del questore e impiego delle Forze armate nel controllo del territorio.

Minori, cambia il principio: imputabili dai 14 anni salvo prova contraria

La novità più discussa riguarda i ragazzi tra i 14 e i 18 anni. Il decreto introduce una presunzione di imputabilità: la capacità di intendere e di volere si presume fino a prova contraria. Finora era l’accusa a dover dimostrare, caso per caso, che il minore fosse in grado di comprendere il significato delle proprie azioni; ora l’onere si inverte, mentre resta ferma la diminuzione della pena prevista per i minori imputabili.

Anche ai minorenni si estende l’arresto in flagranza differita, con il conseguente adeguamento delle norme sul processo penale minorile, comprese quelle sulle misure cautelari.

Chi rompe paga: sanzioni ai genitori e risarcimenti più rapidi

Quando un minore, anche non imputabile, partecipa a determinati reati, a chi esercita la responsabilità genitoriale si applicano sanzioni amministrative, a meno che non dimostri di non aver potuto impedire il fatto. Secondo lo schema del provvedimento, le somme vanno da 500 a 1.000 euro, raddoppiate (da 1.000 a 2.000 euro) in caso di condotta reiterata.

Il decreto accelera anche le procedure di risarcimento. Per i danni a beni pubblici può disporlo direttamente il prefetto, con la stessa ordinanza-ingiunzione che irroga la sanzione. I privati danneggiati – commercianti con le vetrine sfondate, proprietari di auto distrutte – possono ottenere un decreto ingiuntivo sulla base degli atti del prefetto, con tempi molto più rapidi rispetto a una causa civile ordinaria. “Se chi rompe è un minorenne, pagano i suoi genitori”, ha sintetizzato Meloni al termine del Consiglio dei Ministri.

Nasce il reato di violenza organizzata nelle manifestazioni

Sul fronte dell’ordine pubblico viene introdotto il delitto di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche. Punisce chi, durante un corteo o una manifestazione, partecipa a un gruppo di almeno cinque persone che opera in modo organizzato, anche occasionalmente, e utilizza o lancia oggetti atti a offendere o artifici pericolosi, creando un concreto pericolo per l’incolumità delle persone.

La pena base prevista è la reclusione da 2 a 5 anni e una multa da 10.000 a 20.000 euro, con aumenti da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persone travisate o se gli oggetti sono diretti contro infrastrutture per l’erogazione di energia o altri servizi pubblici. Pene più severe – fino a 12 anni, secondo quanto emerge dal testo – sono previste per chi organizza o promuove il gruppo o istiga alle violenze, anche attraverso strumenti informatici o telematici, un riferimento diretto alle chat e ai social utilizzati per coordinare gli scontri.

Aggravanti per danneggiamenti, devastazione e saccheggio

Il decreto introduce una specifica aggravante per il danneggiamento commesso da un gruppo organizzato di almeno cinque persone. Aumentano le pene anche per alcune ipotesi di devastazione e saccheggio e per l’attentato a impianti di pubblica utilità commessi nel corso di manifestazioni. Per tutti questi delitti è consentito l’arresto in flagranza differita.

Un passaggio di particolare interesse per il comparto sicurezza: diventano procedibili d’ufficio le lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni. Non servirà più la querela dell’operatore ferito per avviare il procedimento.

Fermo preventivo di 12 ore esteso ai minori e nuovi poteri al questore

Sul piano della prevenzione, l’accompagnamento e il trattenimento negli uffici di polizia fino a 12 ore – il cosiddetto fermo preventivo, già previsto in occasione di manifestazioni – viene esteso alle operazioni di polizia svolte in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone. Si applica, anche nei confronti dei minorenni, a chi, sulla base di elementi concreti, si ritenga possa mettere in atto condotte di concreto pericolo per la sicurezza. Restano in vigore le garanzie esistenti, comprese le tutele specifiche per i minori.

Il questore potrà inoltre disporre il divieto di radunarsi con persone determinate in luoghi specificamente individuati, per una durata massima di un anno, anche nei confronti di chi ha compiuto 14 anni. La misura è destinata a chi ha tenuto in gruppo comportamenti intimidatori o violenti ed è già stato destinatario di provvedimenti di prevenzione o condannato per delitti contro la persona o il patrimonio.

Magistrati in rinforzo per le convalide di massa

Per evitare che gli arresti saltino per decorrenza dei termini quando il loro numero è molto elevato – scenario tipico dopo una giornata di scontri – il decreto prevede una procedura accelerata per l’applicazione di magistrati agli uffici giudiziari interessati, così da garantire le convalide nei tempi di legge.

Strade Sicure: 500 militari in più a Milano fino a fine 2026

L’ultimo articolo riguarda direttamente la Difesa. Fino al 31 dicembre 2026 il contingente delle Forze armate impiegato nell’operazione Strade Sicure viene incrementato di 500 unità per la città di Milano, con la qualifica di agente di pubblica sicurezza. La misura è motivata espressamente dai gravi incidenti del 18 ottobre nel capoluogo lombardo, dove Confcommercio ha stimato danni per circa un milione di euro. Lo stanziamento previsto è di 4,7 milioni di euro.

Le modalità operative saranno definite dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato a Milano per mercoledì 21 ottobre, dove – secondo quanto annunciato dal ministro Piantedosi – si valuteranno anche forme di pattugliamento più dinamiche rispetto al presidio statico tradizionale.

Poteri di polizia giudiziaria ai militari: il Colle frena, Piantedosi non molla

Resta fuori dal testo, invece, l’ipotesi circolata nelle ore precedenti il Consiglio dei Ministri di attribuire ai militari funzioni di polizia giudiziaria: secondo fonti parlamentari, sulla norma sarebbero emerse perplessità nelle interlocuzioni con il Quirinale, oltre alle critiche dei sindacati di polizia. Ma la partita non è chiusa. Il ministro Piantedosi ha fatto sapere che si valuterà “la possibilità che possano essere dotati di qualche funzione innovativa rispetto all’impiego tradizionale”. Il decreto passa ora alle Camere per la conversione in legge entro 60 giorni.

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