Vertice sicurezza a Palazzo Chigi, Meloni accelera: decreto già domani contro chi semina il caos nelle piazze. Stretta sui minori, Renzi chiede la testa di Piantedosi

Dopo i disordini nelle città italiane e la nuova ondata di violenza nel cuore di Milano, il governo prepara una risposta immediata. Al tavolo anche i vertici di Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza e Intelligence. La Lega spinge sul decreto, Forza Italia propone un Consiglio dei ministri a Milano.

Un’ora e mezza di vertice, poi la linea: «Lo Stato darà una risposta ferma»

Il vertice sull’ordine pubblico convocato dalla premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi è durato circa un’ora e mezza e si è chiuso con un messaggio netto: dopo i disordini di piazza dei giorni scorsi, «lo Stato darà una risposta ferma».

Nel corso dell’incontro è stata svolta un’analisi dettagliata degli scontri che hanno interessato diverse città. Il quadro emerso, a quanto si apprende, è quello di un fenomeno complesso, con aspetti di novità rispetto al passato, anche recente, e con una varietà di causali ancora da decifrare. Non un copione già visto, insomma, ma qualcosa che gli stessi apparati dello Stato stanno ancora cercando di comprendere nelle sue dinamiche.

Il governo ha ribadito la volontà di garantire la libertà di manifestazione del pensiero e il diritto a svolgere liberamente manifestazioni pacifiche. Ma, parallelamente, ha confermato la determinazione a intervenire con durezza contro le condotte delinquenziali e criminali che si sono innestate sulle proteste.

Chi c’era al tavolo

Attorno alla premier si è riunito il vertice politico e di sicurezza dell’esecutivo. Presenti i vicepremier Matteo Salvini, in videocollegamento, e Antonio Tajani, i ministri Matteo Piantedosi (Interno), Guido Crosetto (Difesa) e Francesco Lollobrigida (Agricoltura), i sottosegretari alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari.

Al tavolo sedevano anche i vertici di Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza e quelli dell’Intelligence, chiamati a illustrare i report sulle piazze. Per la serata è atteso un secondo vertice, questa volta sulla manovra, con Meloni, i leader di maggioranza e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

Il decreto legge: cosa c’è sul tavolo

La possibilità di un decreto legge da portare in Consiglio dei ministri in tempi brevissimi, forse già domani, è definita concreta da diverse fonti. Il governo sta studiando le soluzioni tecniche per una stretta che recuperi in parte misure già contenute nel ddl sicurezza all’esame del Senato.

Si ragiona anche su norme relative ai blocchi stradali. Gli uffici legislativi, inoltre, stanno approfondendo proposte avanzate direttamente dalle forze di polizia, con l’obiettivo di individuare ulteriori strumenti per rendere più efficaci prevenzione e contrasto di questi fenomeni.

Il pacchetto che la Lega vorrebbe veder accelerato comprende l’estensione ai minori del fermo preventivo, la procedibilità d’ufficio per le lesioni a pubblico ufficiale e la reclusione fino a 5 anni, con multa fino a 15mila euro, per i danneggiamenti di gruppo. Salvini cita anche il divieto di aggregazione per i responsabili di violenze di gruppo e l’introduzione del reato di danneggiamento di gruppo, con la possibilità di ricorrere all’arresto differito.

Il fermo preventivo era già stato introdotto a febbraio, dopo il caos al corteo per Askatasuna. Una misura che, secondo le opposizioni, non ha funzionato.

La stretta sui minorenni e il modello Caivano

Il nodo più delicato riguarda i minorenni. Nel centrodestra si ragiona su un intervento sulla falsa riga del decreto Caivano, con la piena consapevolezza che su temi di questa natura il confronto con il Quirinale è imprescindibile.

La decisione di convocare il vertice è maturata negli stessi minuti in cui nel cuore di Milano sciami di ragazzini davano vita a una nuova ondata di violenza, dopo una serie di confronti tra Meloni, Salvini e Tajani nei quali erano state condivise forti preoccupazioni. La premier aveva anticipato l’intenzione di «valutare ulteriori strumenti contro chi sfrutta manifestazioni legittime per seminare violenza e caos».

Forza Italia: un Consiglio dei ministri a Milano

Forza Italia suggerisce la convocazione di un Cdm nel capoluogo lombardo, «quale segnale di presenza dello Stato e di vicinanza e solidarietà ai cittadini di Milano e agli esercenti ingiustamente danneggiati». L’idea è ancora da approfondire ai piani alti dell’esecutivo.

Sul fronte leghista, Salvini ha parlato apertamente di chi «cercava il morto» nelle piazze, chiedendo di accelerare sulla legge «anti-maranza» e invitando la sinistra a «togliere il “ma”» e condannare senza riserve: «Non è disagio sociale», ha scandito, rilanciando fermo preventivo per i minorenni e arresto differito per saccheggio.

Roberto Vannacci ha annunciato che il partito presenterà domani le linee di una proposta di legge contro la violenza organizzata di piazza, con pene più severe e una distanza di sicurezza dagli agenti.

L’emendamento «anti-saccheggio» sulla cittadinanza

In parallelo, la Lega ha depositato in Aula alla Camera un emendamento alla proposta di legge sulla cittadinanza, definito un pacchetto «anti-saccheggio». Lo ha annunciato Igor Iezzi, primo firmatario della pdl, che oggi ha iniziato il suo iter a Montecitorio con la discussione generale.

La norma prevede che lo straniero nato in Italia, se condannato per reati contro le forze di polizia o per devastazione e saccheggio, al compimento dei 18 anni non possa ottenere la cittadinanza italiana. La proposta di legge, più in generale, punta a inserire nuove cause ostative all’acquisto della cittadinanza e alla sua revoca.

Renzi all’attacco: «Non serve un nuovo decreto, serve un ministro nuovo»

Dall’opposizione arriva l’affondo di Matteo Renzi, che nella sua enews non risparmia nessuno. Il leader di Italia Viva distingue nettamente tra le proteste e ciò che è accaduto a Milano: «Ragazzini, spesso maranza, che attaccano le camionette dei carabinieri, colpiscono dirigenti di polizia, spaccano vetrine per rubare, vandalizzano persino le librerie: non ha niente a che vedere con il carovita. Si tratta di pura delinquenza, di una criminalità senza giustificativi».

Renzi ricorda il precedente del maggio 2015, quando i black bloc attaccarono Milano il primo giorno dell’Expo e il suo governo «chiamò a raccolta tutta la comunità civile per ripulire la città». Poi il bersaglio diventa il Viminale: «L’atteggiamento della premier Meloni e del ministro Piantedosi, che attaccano le opposizioni senza spiegare perché non siano riusciti a bloccare i maranza, è insopportabile. Il compito del Viminale non è fare analisi sociologiche: il compito del ministro è garantire legge e ordine. Piantedosi non c’è riuscito».

Il ragionamento si chiude con un attacco frontale alla strategia del decreto: «Non ha senso fare altre leggi se il governo non riesce a far attuare nemmeno le leggi che ci sono. Non serve un nuovo decreto, serve un ministro nuovo. Da quando ci sono Meloni e Piantedosi c’è meno sicurezza: in tutto il mondo chi governa si prende le proprie responsabilità. Da noi chi governa dà la colpa all’opposizione. Strano, no?».

Il carovita come sfondo: «Un’emergenza sociale che il governo non coglie»

Renzi tiene però separate le due questioni. «Esiste un’emergenza carovita? Sì», scrive, riferendosi alle proteste nel Sud, «molto diverse dalla violenza di Milano», che «ricordano che tra gasolio, inflazione, mutui la situazione del ceto medio si è fatta drammatica».

Il leader di Iv rivendica di aver sollevato il tema oltre un anno fa con il volantino «Giorgia quanto ci costi?» e con un question time alla premier, accusando il governo di raccontare un Paese in cui le retribuzioni crescono più dell’inflazione: «È falso. C’è una gigantesca emergenza sociale che il governo non coglie».

Il quadro, dunque, è quello di un esecutivo che si muove su due binari: da un lato la risposta immediata sul fronte dell’ordine pubblico, con un decreto che potrebbe vedere la luce già nelle prossime ore; dall’altro il confronto sulla manovra in programma in serata. Le prossime 24 ore diranno se la stretta annunciata prenderà davvero la forma di un decreto legge e quali misure, tra quelle in discussione, supereranno il vaglio tecnico e il confronto con il Colle.

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