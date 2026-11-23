Firenze, 23 novembre 2026 – Giornalisti e cameraman sono appostati fin dalle prime ore del mattino davanti al palazzo di giustizia di Firenze. All’ottavo piano, chiusa nel suo ufficio, lavora la procuratrice Rosa Volpe, che come responsabile della Direzione distrettuale antimafia coordina le indagini sulla morte di Gianni De Gennaro. Il fascicolo, formalmente, resta nelle mani della collega Maria Navarro della procura di Grosseto: sarà lei, nelle prossime ore, ad affidare l’incarico per l’autopsia sul corpo dell’ex capo della polizia, trovato senza vita sabato mattina nella dépendance della sua villa alle Querciolaie di Magliano in Toscana, in Maremma.

A metà mattina Volpe ha lasciato il palazzo di giustizia per recarsi in prefettura. Ai cronisti che la attendevano non ha voluto confermare le indiscrezioni sulle lettere lasciate dal prefetto: né quante siano, né a chi siano indirizzate.

Il colpo alla testa e la salma trasferita a Careggi

De Gennaro, 78 anni, si è sparato un colpo alla testa con una pistola Ruger calibro 380, regolarmente detenuta come le altre venti armi rinvenute nella villa. La salma è stata trasferita dall’obitorio di Grosseto all’istituto di Medicina legale di Careggi, a Firenze, dove verrà eseguito l’esame autoptico, non ancora calendarizzato. Toccherà ai medici legali nominati da Navarro sciogliere ogni dubbio sulle circostanze e sull’orario della morte, sul quale le prime ricostruzioni non forniscono ancora una scansione definitiva.

La procura di Grosseto, insieme alla Dda fiorentina, ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio: un atto dovuto che serve a escludere la presenza di altre persone e a chiudere ogni spazio alla dietrologia. Per questo gli investigatori stanno analizzando telecamere, tabulati, telefoni, computer e hard disk sequestrati. Il Ris e la polizia scientifica hanno effettuato rilievi su sangue e impronte fino a tarda sera, rimanendo all’interno della tenuta per quasi dieci ore. L’abitazione resta sotto sequestro.

Le ultime ore dello “Squalo”

Venerdì 20 novembre, dopo una giornata a Roma con l’avvocato Franco Coppi per preparare la difesa, De Gennaro congeda la scorta – “Andate pure, resto qui a studiare le carte” – e raggiunge da solo la tenuta in Maremma, portando con sé due borsoni di documenti processuali. Alla moglie dice al telefono che sarebbe tornato l’indomani. Quel materiale avrebbe dovuto servire alla memoria difensiva da presentare al tribunale del Riesame di Caltanissetta, chiamato a pronunciarsi il primo dicembre sul ricorso dei pm contro il no del gip agli arresti domiciliari.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, avrebbe prima sparato un colpo di prova in giardino, dove è stato trovato un bossolo, poi quello fatale. Quando ha smesso di rispondere al telefono, la famiglia ha dato l’allarme. Sabato mattina il custode, Giuseppe Soccu, lo ha trovato su una poltrona della dépendance, con la pistola accanto al corpo.

Quattro lettere, quattro destinatari

È sui documenti ritrovati nella dépendance che si concentra ora la partita più delicata. Gli inquirenti valutano anche perizie grafologiche sugli scritti a mano sequestrati. Secondo quanto emerso, le lettere sarebbero quattro.

La prima è per i familiari e spiega il suo gesto. La seconda è per il custode Soccu, divenuto negli anni un amico, e contiene le sue volontà. La terza, chiusa in una busta di carta, è indirizzata al procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca, l’uomo che lo accusava di depistaggio: potrebbe contenere la versione dei fatti che De Gennaro avrebbe dovuto esporre al Riesame. L’ultima porta una dicitura che suona già come un testamento pubblico: “A chi vorrà pubblicarla”. Secondo chi indaga, sarebbe il suo testamento morale e giudiziario sulle accuse ricevute e su quarant’anni di storia dell’antimafia.

Il contenuto, per ora, lo conoscono soltanto i magistrati di Firenze. Le lettere arriveranno ai destinatari solo al termine degli accertamenti. Nel frattempo il materiale è nelle mani delle procure di Grosseto e di Firenze, ma anche la procura nissena ne ha chiesto l’acquisizione. Non è escluso che già oggi la Commissione parlamentare antimafia ne chieda la trasmissione, come le consentono i suoi poteri.

L’inchiesta di Caltanissetta: Contorno e i documenti distrutti

De Gennaro aveva appreso solo lunedì scorso, dopo una perquisizione del Ros nella sua abitazione, di essere iscritto nel registro degli indagati. L’inchiesta nissena nasce nel 2023 da alcune intercettazioni della figlia di Arnaldo La Barbera, l’ex capo della squadra mobile di Palermo ritenuto tra gli artefici del depistaggio sulla strage di via D’Amelio, quello costruito sulle false dichiarazioni di Vincenzo Scarantino e definito dai giudici “uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana”. I pm vogliono capire se La Barbera agì da solo o su indicazioni dall’alto, e in De Gennaro – nel 1992 vicedirettore della Dia – vedono il suo possibile referente a Roma. Negli atti è citata anche l’assunzione al Dis, nel 2008, di Serena La Barbera, quando il Dipartimento era guidato proprio da De Gennaro.

Le contestazioni formali sono due. La prima riporta al 1989, al pentito Salvatore Contorno, rientrato in Sicilia dagli Stati Uniti: secondo la procura, De Gennaro, con Francesco Pacetto e Massimo Carnicelli, lo avrebbe indotto a non rispondere ai magistrati nisseni. La seconda è il depistaggio “materiale”: dopo le perquisizioni del settembre 2023 a casa dei familiari di La Barbera, De Gennaro, Carnicelli e la funzionaria del Dis Donatella Peruzzi avrebbero nascosto documenti cartacei e informatici, mentre altri sarebbero stati distrutti. “Io ormai ho distrutto tutto”, dice De Gennaro in un’intercettazione. Ci sono poi gli hard disk: uno consegnato al figlio, un altro a Carnicelli.

Il no del gip e l’ombra dell’agenda rossa

Sullo sfondo resta l’agenda rossa di Borsellino, mai ritrovata, anche se nessuna prova attribuisce a De Gennaro la sua sottrazione. La gip Giulia Zappalà aveva negato l’arresto per assenza di gravi indizi: non era dimostrato che quelle condotte mirassero a ostacolare la verità sulla strage. Dietro poteva esserci, piuttosto, il timore che riemergesse la vicenda Contorno.

La morte di De Gennaro non ferma l’inchiesta, che anzi si allarga alla Toscana. Al sopralluogo nella villa erano presenti, oltre a Volpe, i sostituti fiorentini che indagano sui mandanti esterni delle stragi del 1993. La Dda starebbe valutando un procedimento autonomo che colleghi il suicidio a quel filone, anche se al momento nessun fascicolo risulta aperto.

Trentacinque anni di storia italiana

Ci vorrà tempo per unire i puntini su un personaggio che ha attraversato trentacinque anni di storia del Paese: la lotta alla mafia a Palermo tra gli anni Ottanta e Novanta, i vertici della polizia, la guida del Dis, la delega ai servizi, la presidenza di Finmeccanica-Leonardo e, da ultimo, quella di Eurolink, il consorzio chiamato a costruire il Ponte sullo Stretto. Da quelle quattro lettere, forse, potrà uscire qualche elemento utile a leggere il biennio più tragico della storia recente, quello tra il 1992 e il 1994. Per ora, l’unica certezza è che la parola finale dello “Squalo” è chiusa in una busta e che sarà qualcun altro a decidere se e quando renderla pubblica.