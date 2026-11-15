DDL Difesa, la riforma doveva rivoluzionare le Forze Armate ma si ferma ai vertici

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Doveva essere la legge che ridisegna lo strumento militare italiano per i prossimi vent’anni. È arrivata al Senato il 10 settembre 2026 con la firma del ministro Crosetto e di altri sette ministri, un titolo ambizioso – “Disposizioni per il rafforzamento e l’adeguamento della capacità di difesa nazionale” – e 15 articoli divisi in tre capi. Abbiamo aspettato il deposito degli emendamenti in 3ª Commissione prima di scrivere questa analisi, nella speranza che il confronto parlamentare colmasse ciò che il testo base lascia scoperto. Il fascicolo conferma invece il sospetto: l’Atto Senato 2028 è un riordino di vertici, procedure e registri. Non tocca gli organici, non tocca le scorte, non tocca l’addestramento, non tocca la riserva.

Cosa c’è davvero nel testo

Il Capo I (artt. 1-7) riscrive pezzi del Codice dell’ordinamento militare: attribuzioni culturali e memoria storica (art. 1), funzionalità dello Stato maggiore con lo sdoppiamento del Sottocapo e il nuovo Centro interforze anti-ibrido (art. 2), Commissione di vertice interforze e obbligo di servizio interforze per i generali (art. 3), risarcimento danni a terzi (art. 4), navi e droni senza equipaggio (art. 5), luoghi di lavoro (art. 6), spazio cibernetico e specialisti cyber (art. 7).

Il Capo II (artt. 8-14) interviene su VIA, permute immobiliari, accordi GtoG, test esterni, un fondo ricerca da 10 milioni, appalti e Difesa Servizi. Il Capo III è il solo art. 15: coperture e clausola di invarianza.

Il percorso parlamentare è consultabile sulla scheda ufficiale dell’Atto Senato 2028, assegnato alla 3ª Commissione in sede redigente. La stessa Relazione illustrativa definisce il provvedimento un intervento con la “tecnica della novella”: si corregge l’esistente, non si costruisce un modello nuovo. Il salto rispetto alle attese è evidente se si rilegge quanto annunciato a febbraio, quando il nuovo modello di riorganizzazione delle Forze Armate fu presentato al ministro come base di un DDL destinato a definire “lo strumento militare di cui il Paese avrà bisogno nei prossimi vent’anni”.

Art. 15, la clausola che spiega tutto

Il cuore finanziario della riforma sta nel comma 3 dell’art. 15: salvo tre voci, “le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri”.

Le tre eccezioni sono:

441.210 euro annui dal 2027 per l’indennità ex art. 1818 COM al nuovo Sottocapo di stato maggiore (art. 2, comma 3);

per l’indennità ex art. 1818 COM il Fondo per l’incentivazione nel settore della cybersicurezza (art. 7, nuovo art. 614-bis COM): da 1.573.951 euro nel 2027 a 14.978.506 nel 2040 , per assestarsi a 14.624.727 euro annui dal 2041 ;

(art. 7, nuovo art. 614-bis COM): da a , per assestarsi a ; il FIRSTM, Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica militare, 10 milioni annui dal 2026 (art. 12).

Nessuna di queste somme è denaro fresco. I commi 1 e 2 dell’art. 15 le coprono con la “corrispondente riduzione” degli accantonamenti già destinati al Ministero della Difesa nei fondi speciali di parte corrente e di conto capitale del bilancio 2026-2028. Il prospetto riepilogativo allegato alla Relazione tecnica lo scrive in chiaro: “Riduzione Tabella A – DIFESA” e “Riduzione Tabella B – DIFESA”. Sono risorse che la Difesa aveva già in cassaforte, spostate da un cassetto all’altro.

Un dettaglio contabile merita attenzione: la copertura dell’art. 15, comma 1, è fissata in 15.419.716 euro annui dal 2028 – cioè il picco del 2040 sommato all’indennità del Sottocapo – mentre il costo effettivo del fondo cyber nel 2028 è di 2,58 milioni. Si prenota il massimo fin da subito, con un margine che nei primi anni resta inutilizzato ma comunque sottratto alla Tabella A.

Minaccia ibrida e Cyber Intel: strutture nuove, uomini già in servizio

L’art. 2, lettera d), istituisce il Centro interforze di addestramento per il combattimento e per il contrasto alla minaccia ibrida, retto da un generale di divisione alle dirette dipendenze del Capo di SMD. La Relazione tecnica precisa che il generale “è tratta da quelle già in servizio”, che il Centro “è alimentato con risorse umane già impiegate nello specifico settore” e che svolgerà “funzioni e attività già svolte a legislazione vigente”. Tradotto: cambia la targa, non la capacità.

Stesso schema per il Comando interforze Cyber Intel: l’art. 2, lettera c), e il comma 2 ridenominano il Reparto informazioni e sicurezza (RIS) dello Stato maggiore. La Relazione tecnica parla di “mero adeguamento della denominazione” che “rispecchia le molteplici funzioni già espletate”, “senza variazioni dell’attuale assetto organizzativo”.

L’art. 7 è la parte più strutturata del DDL. Definisce lo spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa e la sicurezza militare (nuovo art. 15-bis COM), nomina il Capo di SMD autorità cyber della Difesa e responsabile unico dei dati, gli affida la pianificazione e condotta di “operazioni cibernetiche difensive in Patria e all’estero” anche in tempo di pace, e crea il brevetto di Specialista Cyber Militare (art. 974-bis) con ferma aggiuntiva di cinque anni e successive ferme biennali rinnovabili fino a quattro volte (art. 974-ter).

I numeri della Relazione tecnica raccontano la scala reale: 166 brevettati nel 2027, 1.200 a regime nel 2036. L’indennità media è stimata in 9.481,63 euro lordo Stato per unità all’anno; il premio di rafferma biennale vale 4.300 euro per il militare (5.706,10 lordo Stato) e scatterà solo dal 2032, al termine del primo quinquennio. L’indennità, inoltre, non è cumulabile con quella supplementare del DPR 56/2022, già prevista per le qualifiche cyber dall’ultimo rinnovo contrattuale, come ricordato quando furono liquidati gli arretrati delle nuove indennità accessorie.

Il punto dirimente è un altro. La Relazione tecnica scrive che tutta la formazione avverrà “a valere sulle risorse strutturali, strumentali disponibili a legislazione vigente” e che “il personale che sarà impiegato sarà attinto dai contingenti già esistenti e nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti”. I 1.200 specialisti non arrivano da fuori: vengono tolti da altri reparti. L’AIR, non a caso, misura il successo dell’art. 7 con un indicatore di output – “numero di brevetti Specialista Cyber Militare rilasciati” – non con la capacità operativa prodotta.

Il vertice si sdoppia, la base resta uguale

L’art. 2, lettera a), separa l’attuale Sottocapo di SMD in due figure: il Sottocapo di stato maggiore, da cui dipende lo Stato maggiore della difesa, e il Sottocapo con funzioni operative, incarico ricoperto dal Comandante del COVI. La Relazione assicura che non aumentano i dirigenti generali e che le relazioni gerarchiche non cambiano, perché il Comandante del COVI dipende già dal Capo di SMD. Resta il fatto che l’unica spesa certa dell’intero Capo I – i 441.210 euro annui – serve a equiparare lo status del nuovo Sottocapo a quello del Comandante del COVI.

L’art. 28 COM riscritto trasforma il Comitato dei Capi da organo di consulenza del Capo di SMD a “più alto organo di consulenza del Ministro della difesa”, allargato a Segretario generale e Direttore nazionale degli armamenti. L’art. 3 crea la Commissione di vertice interforze per l’avanzamento dei generali di divisione: 10 membri per Esercito, Marina e Aeronautica, 12 per i Carabinieri, con un “basket” di incarichi da cui il Ministro pesca annualmente con decreto quattro o cinque componenti. E introduce il requisito di almeno un anno in incarichi interforze dal 2030, due dal 2033 per salire a generale di corpo d’armata.

Sono misure coerenti con l’Atto di indirizzo 2024 e con la logica interforze. Ma, lette insieme, aggiungono un decreto ministeriale annuale, una commissione più numerosa, un nuovo Centro, una nuova autorità cyber, un responsabile unico dei dati e un Sottocapo in più, tutti a organico invariato. Il rischio che la riforma moltiplichi incarichi di stato maggiore e passaggi decisionali, anziché snellirli, è concreto e riprende un dibattito già aperto quando la revisione dello strumento militare aumentò le dotazioni di generali e colonnelli.

Sburocratizzazione a due velocità

Il Capo II contiene le norme più concrete, ma guardano quasi tutte all’industria e alle infrastrutture strategiche.

L’art. 13 permette al Ministero di usare, per le opere destinate alla difesa e sicurezza nazionale, la procedura negoziata senza bando per estrema urgenza (art. 76, comma 2, lett. c, del Codice dei contratti) su atto motivato del vertice di Forza armata; estende la somma urgenza dell’art. 140 agli eventi che compromettono la continuità operativa delle infrastrutture militari; consente la deroga al tetto del 50% sulle varianti in corso d’opera per i contratti affidati a unico operatore per infungibilità tecnica (nuovo comma 2-bis all’art. 18 del d.lgs. 208/2011); introduce il Fast Prototyping con il nuovo art. 18-bis, modellato sul partenariato per l’innovazione.

L’art. 8 sposta sul Ministro della difesa il potere di escludere dalla VIA i progetti aventi come unico obiettivo la difesa nazionale, declassando MASE e MiC da “concerto” a “sentiti”. L’art. 11 consente di riconoscere le prove effettuate in centri di test esterni accreditati. L’art. 10 allenta gli accordi GtoG: MAECI e MEF passano da “d’intesa” a “sentiti”, si apre una contabilità speciale anche in valuta, si ammette la permuta con beni degli Stati esteri e si includono opere infrastrutturali e filiali estere delle imprese nazionali. L’art. 9 aggiunge la permuta “di lavori” alle dismissioni immobiliari.

Qui lo snellimento è reale. Ma la burocrazia che pesa ogni giorno sui reparti – concorsi, gestione amministrativa del personale, logistica di esercizio, trasferimenti, ricongiungimenti – non compare in nessun articolo. Nemmeno il FIRSTM cambia la sostanza: 10 milioni annui sono una cifra simbolica per la ricerca militare, e i criteri di accesso arriveranno con decreto “entro diciotto mesi” dall’entrata in vigore. Il fondo è operativo sulla carta dal 2026, ma potrà erogare contributi non prima del 2028.

Art. 6: quando l’area operativa smette di essere “luogo di lavoro”

L’art. 6 aggiunge il comma 2-bis all’art. 184 COM: non sono luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008 “le aree in cui si svolgono attività operative, emergenziali o addestrative, comprese le unità navali, in territorio nazionale e all’estero”, con assetti delle Forze armate, né quelle in cui Carabinieri e Capitanerie svolgono funzioni di ordine pubblico, polizia giudiziaria o contrasto alla criminalità.

In queste aree gli obblighi del datore di lavoro dell’art. 17, comma 1, lett. a) – la valutazione dei rischi – “si intendono adempiuti” se il personale è formato e addestrato, se le attrezzature sono conformi e se le attività rispettano le norme tecnico-militari del regolamento. La Relazione giustifica la scelta con la natura “cinetica” dei teatri operativi e con il precedente dei Vigili del fuoco.

Il problema è il perimetro. La norma non distingue tra teatro operativo ad alta intensità e addestramento ordinario in poligono o a bordo di una nave in porto. L’esercitazione quotidiana, dove si concentrano statisticamente infortuni ed esposizioni a rischio, esce dal regime del documento di valutazione dei rischi. Con conseguenze su tracciabilità delle esposizioni, ricostruzione del nesso causale in caso di malattia professionale e accesso alle tutele indennitarie. L’ATN, al punto 5 della Parte III, afferma che il provvedimento “non prevede disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente”: l’art. 6 è esattamente questo.

Art. 4: lo Stato paga per primo, ma il militare resta esposto

Il nuovo art. 532-bis COM stabilisce che l’azione per il risarcimento di danni a terzi causati da condotta colposa dei militari, nell’approntamento o nei teatri delle missioni internazionali, “è promossa nei confronti del Ministero della difesa”. Analoga norma per la Guardia di finanza all’art. 2132-bis, con il MEF. La Relazione lo motiva con l'”altissimo tasso di immedesimazione organica” fra agente e amministrazione.

Letto per intero, il beneficio per il singolo è però limitato. Il comma 1 fa salvo il diritto di rivalsa del Ministero. Il comma 2 prevede che, se la condotta costituisce reato, l’azione risarcitoria “è esercitata congiuntamente nei confronti del militare responsabile e del Ministero”. Il comma 3 conferma che “resta fermo il giudizio di responsabilità amministrativa ed erariale” davanti alla Corte dei conti. La Relazione tecnica, del resto, qualifica la modifica come “di carattere processuale” e la copre con il capitolo 1232 del contenzioso, i cui pagamenti per sentenze sfavorevoli oscillano tra i 673.819 euro del 2020 e i 29.029 del 2025.

In sostanza, l’art. 4 tutela il terzo danneggiato, che avrà un debitore più solvibile. Al militare non offre né l’anticipazione delle spese legali né uno schermo rispetto al processo penale e al giudizio erariale. È una norma di garanzia per il creditore, non una tutela per chi indossa l’uniforme.

I grandi assenti: modello 244, piramide rovesciata, riserva

Il DDL non contiene una sola parola sulla legge 244/2012, la riforma Di Paola che fissò il modello a 150.000 militari e che lo stesso ministro aveva definito da ribaltare già nel 2022, come ricordato quando Crosetto annunciò che all’Italia servivano più soldati. Nessuna revisione delle dotazioni organiche, nessun intervento sull’età media del personale, nessuna misura per le carenze nei reparti operativi, nessuna correzione della cosiddetta piramide rovesciata.

Manca anche la Riserva militare. Il tema entra in Commissione solo attraverso l’ordine del giorno G/2028/1/3, che richiama la stima emersa in audizione di un fabbisogno fino a 40.000 unità aggiuntive. Un ordine del giorno impegna politicamente il Governo, non modifica la legge. Dopo l’annuncio di una riserva ausiliaria da 10.000 unità risalente al gennaio 2024, il DDL che doveva riformare lo strumento militare non ne fa menzione.

Scorte, esercizio, spazio, difesa aerea, mobilità: le pagine bianche

Non c’è un articolo sulle scorte di munizioni e ricambi, né sui capitoli di esercizio: addestramento continuo, manutenzione dei mezzi, ore di volo, giorni di navigazione. Il solo cenno ai fondi di funzionamento è nell’art. 7, lettera c-quinquies), che autorizza il Capo di SMD a dirottarli verso la prontezza cyber per esigenze straordinarie. Una leva che sposta risorse dall’esercizio ordinario, non le aumenta.

Lo Spazio extra-atmosferico non esiste nel testo. L’art. 7 definisce con precisione lo spazio cibernetico, ma del dominio spaziale – pur citato nell’art. 88 COM tra le competenze dello strumento militare – non si trova traccia. Stesso silenzio sull’architettura di difesa aerea e anti-drone: l’art. 5 regola i droni in dotazione (classificazione con decreto ministeriale, registri, brevetti), non la difesa dai droni. Il contrasto tra questa omissione e il “Dome nazionale” da oltre 4 miliardi, annunciato in audizione a dicembre 2025, è netto: il DDL che avrebbe dovuto dargli cornice giuridica non lo nomina.

Nulla, infine, sulla mobilità militare e sulle infrastrutture duali per la proiezione strategica, né sulla capacità dell’industria nazionale di scalare la produzione in caso di crisi. L’art. 13 velocizza l’acquisto; nessuna norma garantisce che ci sia qualcosa da acquistare in tempi compatibili con una guerra.

Gli emendamenti come mappa dei vuoti

Il fascicolo depositato in 3ª Commissione conferma, per sottrazione, dove il testo base non arriva.

Sull’art. 6 si concentra il blocco più nutrito: gli emendamenti da 6.1 a 6.10 e il 6.0.2 chiedono la soppressione o la riscrittura della norma, per escludere l’addestramento ordinario dalla deroga, garantire la tracciabilità dei rischi e introdurre relazioni annuali alle Camere. Quando dieci proposte puntano sullo stesso articolo, il problema non è di dettaglio.

Sul controllo democratico emergono due filoni. Gli emendamenti 5.1 e 5.2 vietano i sistemi d’arma autonomi letali privi di “controllo umano significativo”, colmando un vuoto dell’art. 5 che parla di “condotta anche autonoma” senza fissare limiti. Gli emendamenti 5.3, 7.2, 7.3, 7.5, 10.5 e 13.12 chiedono relazioni periodiche al Parlamento o al COPASIR su droni, operazioni cibernetiche, export GtoG e appalti in deroga: il testo base amplia i poteri dell’Esecutivo e del Capo di SMD senza prevedere un solo passaggio informativo verso le Camere.

Sul personale, l’emendamento 7.8 propone un reclutamento interno straordinario; il 7.0.3 e l’ODG G/2028/1/3 affrontano alloggi e rimborsi affitto; il 4.1 e il 4.5 introducono la tutela legale anticipata che l’art. 4 non prevede; il 2.4 salvaguarda i fondi dei reparti dalla facoltà di dirottamento. Sono proposte che toccano la vita quotidiana dei militari e che il Governo non ha scritto.

Un’occasione che non si ripresenterà presto

Un DDL con otto firme ministeriali, bollinato dalla Ragioneria, assegnato in sede redigente e privo di concorrenti è lo strumento più potente che una legislatura possa offrire alla Difesa. Usarlo per rinominare un Reparto, sdoppiare un Sottocapo, finanziare 1.200 indennità con soldi già accantonati e togliere la caserma dal perimetro del d.lgs. 81 significa consumare quella potenza su obiettivi minori. I pilastri operativi, materiali e umani – uomini, scorte, addestramento, riserva, difesa aerea, spazio – restano fuori dal testo. Gli emendamenti provano a riportarli dentro; se non passeranno, la prossima finestra utile non arriverà in tempi brevi.

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