Riforma della difesa nazionale, gli emendamenti al Senato: dagli affitti a 800 euro ai concorsi VSP, dalla celiachia ai sindacati

Il fascicolo degli emendamenti al ddl 2028

Sono stati depositati in 3ª Commissione Affari esteri e difesa del Senato gli emendamenti al disegno di legge n. 2028, “Disposizioni per il rafforzamento e l’adeguamento della capacità di difesa nazionale”, la riforma voluta dal ministro Guido Crosetto che il Senato esamina in sede redigente con Maurizio Gasparri come relatore. Il fascicolo, ora pubblicato, fotografa con precisione le priorità dei gruppi parlamentari: la maggioranza spinge su personale, alloggi e cyber, le opposizioni concentrano il fuoco sull’articolo 6 (sicurezza sul lavoro), sulle procedure derogatorie negli appalti e sulle armi autonome. Ma a fare notizia sono soprattutto alcune proposte molto concrete che toccano direttamente la quotidianità di chi indossa l’uniforme.

Riserva operativa, specialistica e territoriale: il cuore della riforma

L’impianto del provvedimento ruota attorno alla costituzione di Forze di riserva, articolate su tre componenti:

la Riserva operativa , composta da personale richiamabile in servizio fino a cinque anni dopo il congedo, prorogabili annualmente su base volontaria;

, composta da personale richiamabile in servizio fino a cinque anni dopo il congedo, prorogabili annualmente su base volontaria; la Riserva volontaria specialistica , pensata per integrare la componente in servizio con professionalità specifiche;

, pensata per integrare la componente in servizio con professionalità specifiche; la Riserva territoriale, destinata alle operazioni di risposta alle calamità naturali e alle emergenze sul territorio nazionale.

Lo schema di ddl, come emerso già a giugno, prevedeva inoltre una delega al Governo per la revisione dello strumento militare, da esercitare entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, con un incremento progressivo degli organici di Esercito, Marina (escluse le Capitanerie di porto), Aeronautica e Corpo unico della Sanità militare fino a 40.000 unità entro il 31 dicembre 2033, scaglionato per annualità: 5.071 unità nel 2028, 5.321 nel 2029, 7.001 nel 2030, 7.444 nel 2031, 7.500 nel 2032 e 7.663 nel 2033. Prevista anche una crescita di 2.600 unità per l’Arma dei Carabinieri.

Nel testo trova spazio anche la dimensione cibernetica: al Capo di Stato Maggiore della Difesa spetterebbe definire lo “spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa dello Stato”, inteso come l’insieme di infrastrutture informatiche, hardware, software, dati e connessioni fisiche ed elettromagnetiche.

Il relatore apre ai concorsi interni straordinari per diventare VSP

Il più rilevante tra gli emendamenti a firma del relatore è il 7.8, che introduce nel Codice dell’ordinamento militare un nuovo articolo 2197-octies. La norma prevede che fino al 2029, in aggiunta alle procedure ordinarie dell’articolo 704, ciascuna Forza armata possa bandire concorsi interni straordinari, per titoli ed esami, per il reclutamento di volontari in servizio permanente di Esercito, Marina (Capitanerie di porto comprese) e Aeronautica.

I posti messi a bando non potranno superare il 5 per cento delle dotazioni organiche del ruolo VSP. Potrà partecipare il personale volontario in ferma prefissata con almeno ventiquattro mesi di servizio. Modalità, requisiti ulteriori, prove e composizione delle commissioni saranno definiti con decreto del ministro della Difesa, di concerto con quello delle Infrastrutture per la parte relativa alle Capitanerie. Tutto, precisa il testo, “nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente”.

Sempre il relatore firma il 4.3, che amplia l’elenco delle posizioni dell’articolo 801 del Codice – quelle collocate in soprannumero rispetto agli organici – includendo tra gli altri i Capi di Stato Maggiore di Forza armata, i direttori delle direzioni della Direzione nazionale degli armamenti, gli ufficiali dei Carabinieri impiegati in incarichi interforze di polizia e gli ufficiali delle tre Forze armate in servizio presso organismi internazionali in Italia e all’estero. Il 2.2 prevede invece la ridefinizione ordinativa degli enti della Difesa “sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”, con adeguamento delle tabelle organiche del personale militare e civile.

Da segnalare anche il 9.1, che consente cessioni senza corrispettivo a Paesi esteri legati da accordi di cooperazione o intese tecnico-militari di materiali in obsolescenza tecnico-operativa, con oneri di dismissione a carico del cessionario, e il 9.0.1, che riscrive i contributi statali alle regioni maggiormente oberate da vincoli e attività militari, comprese “la dimostrazione e la sperimentazione di sistemi d’arma”, da individuare ogni cinque anni con Dpcm.

Affitti: la Lega vuole portare il rimborso da un milione di lire a 800 euro

L’emendamento 7.0.3 della Lega (Pucciarelli, Dreosto, Spelgatti) interviene su una norma rimasta ferma al secolo scorso. La legge 86 del 2001 sul rimborso del canone di locazione per il personale delle Forze armate trasferito d’autorità fissa ancora oggi il tetto in “lire 1.000.000 mensili”, pari a poco più di 516 euro. La proposta lo porta a 800 euro mensili, con una spesa autorizzata di 10 milioni di euro annui dal 2027 a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili.

Sullo stesso tema, l’ordine del giorno G/2028/1/3 di Cinzia Pellegrino (FdI) impegna il Governo a riqualificare il patrimonio alloggiativo della Difesa e a reperire nuovi alloggi demaniali per il personale trasferito d’autorità, “limitando il gravoso fenomeno del pendolarismo forzato“. Il testo richiama le audizioni dell’ottobre 2026 in cui i Capi di Stato Maggiore hanno indicato la necessità di 40.000 unità aggiuntive e critica apertamente gli effetti della legge Di Paola del 2012 sull’età media e sugli organici dei reparti.

Celiachia, stop all’esclusione dai concorsi

Due emendamenti leghisti (4.0.1 e 4.0.2, primo firmatario Murelli) stabiliscono che la celiachia, “in assenza di complicanze o di manifestazioni cliniche severe accertate”, non costituisce causa di non idoneità al servizio militare né di esclusione dai concorsi nelle Forze armate, Carabinieri compresi, e nella Guardia di finanza. La valutazione resta affidata alle commissioni mediche caso per caso, “tenuto conto della possibilità di assicurare un regime alimentare adeguato nelle condizioni di impiego”. La versione più ampia estende lo stesso principio a Polizia di Stato, Vigili del fuoco, Polizia locale e Protezione civile, con un decreto attuativo da adottare entro sessanta giorni.

Sindacati militari: il Pd porta in Commissione distacchi, avanzamento e permessi a ore

Il Partito democratico (Alfieri, Delrio, La Marca) dedica due articoli aggiuntivi alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. Il 3.0.1 stabilisce che il personale in distacco sindacale retribuito resta in servizio permanente effettivo a tutti gli effetti – stato giuridico, anzianità, progressione economica, avanzamento e previdenza – e che il distacco non può costituire causa di esclusione dalle aliquote né elemento pregiudizievole per la carriera. Per la valutazione si guarda all’ultima documentazione caratteristica e ai precedenti di carriera, con un punteggio incrementale pari alla media di chi è stato valutato e non iscritto in quadro, o se più favorevole quello del primo militare che seguiva nel ruolo. Introdotta anche la fruizione frazionata su base oraria dei permessi sindacali.

Il 3.0.2 garantisce la continuità della tutela previdenziale durante distacchi, permessi e aspettativa sindacale, consentendo all’associazione di assumere a proprio carico gli eventuali oneri contributivi aggiuntivi, previo consenso dell’interessato.

Il M5S (Marton, Licheri) chiede invece, con il 7.11, che le indennità cyber siano determinate attraverso le procedure negoziali del decreto legislativo 195 del 1995 con la partecipazione delle APCSM, e con l’ordine del giorno G/2028/3/3 sollecita un’indennità adeguata e la valorizzazione economica delle qualifiche speciali di Graduati, Sergenti e Marescialli.

Articolo 6, il nodo della sicurezza sul lavoro

È l’articolo che raccoglie più proposte di modifica. Il testo del Governo introduce un comma 2-bis all’articolo 184 del Codice per adattare l’applicazione del decreto legislativo 81/2008 nelle aree in cui si svolgono attività “operative, emergenziali o addestrative”. AVS (De Cristofaro, Cucchi, Magni) ne chiede la soppressione (6.1) e in alternativa l’eliminazione della parola “addestrative” (6.5).

Anche dalla maggioranza arriva una riscrittura: il 6.2 di Pellegrino e Barcaiuolo limita la disciplina speciale alle attività operative reali in contesti emergenziali, di ordine pubblico, di soccorso o in teatri esteri e alle esercitazioni a fuoco ad alta intensità individuate con decreto, lasciando ferme per tutto il resto – logistica, addestramento ordinario, manutenzione, ufficio – la valutazione dei rischi, il DVR e le attribuzioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza militari, sentite le APCSM. Il Pd propone con il 6.7 un elenco di garanzie minime comunque assicurate (DPI, sorveglianza sanitaria, registrazione degli infortuni, tracciabilità delle esposizioni a agenti chimici, fisici e biologici) e con il 6.9 un decreto che individui le attività effettivamente qualificabili come operative, emergenziali o addestrative. Il M5S chiede una relazione annuale al Parlamento sugli incidenti (6.10).

Fa discutere il 6.8 di Barcaiuolo, che per il personale delle unità di consulenza ambientale degli Stati maggiori esclude l’obbligo di denuncia ex articolo 331 del codice di procedura penale per le violazioni ambientali rilevate nell’esercizio dell’attività di consulenza.

Cyber: Cyber parchi, ferma obbligatoria e Guardia di finanza

Sul fronte cibernetico, Adriano Paroli (FI) propone con il 7.1 l’istituzione dei “Cyber parchi della Difesa”: poli integrati per formazione, addestramento, sperimentazione e ricerca dove svolgere i corsi per il brevetto di Specialista Cyber Militare, attività di certificazione e progetti di sviluppo anche sull’intelligenza artificiale, con possibilità di partenariati pubblico-privato e di messa a disposizione per ACN e Forze di polizia. Realizzazione prioritaria su immobili della Difesa non più utili, senza nuovi oneri.

Pellegrino e Barcaiuolo (7.9) legano il conseguimento del brevetto cyber a una ferma obbligatoria aggiuntiva: tre anni per i profili base e intermedi, cinque per l’alta specializzazione e gli incarichi apicali. La Lega (7.7) rimodula il fondo per il personale cyber fino a 15.089.584 euro annui dal 2041, estende la ripartizione alla Guardia di finanza e precisa che le ferme cyber sono aggiuntive e non cumulabili con quelle dell’articolo 2161. AVS (7.12) chiede indennità specifiche per il “burnout tecnologico e lo stress da monitoraggio continuativo”. Spagnolli (Autonomie) con il 7.0.1 autorizza ACN e Nucleo per la sicurezza cibernetica ad avvalersi di esperti esterni di sicurezza offensiva ed etica per test di penetrazione sulle infrastrutture critiche, con 2 milioni annui dal 2027.

Tutela legale, vittime del dovere e Croce Rossa

Il 4.5 (Pellegrino, Barcaiuolo) prevede l’anticipazione immediata delle spese di patrocinio legale e di consulenza medica di parte per il militare che subisce lesioni o danno biologico in attività operative e missioni internazionali, e l’applicazione dei benefici della legge 266/2005 a chi viene riconosciuto vittima del dovere o riporta un’invalidità permanente non inferiore al 25 per cento, con priorità nell’assegnazione delle risorse del fondo. Il M5S (4.1, 4.2, 4.4) chiede assistenza legale nei procedimenti risarcitori per il personale impiegato anche nel controllo del territorio ex decreto-legge 92/2008 – cioè Strade Sicure – nei servizi armati, nei pattugliamenti e nei trasporti.

Il 5.0.1 estende al Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana le tutele della legge 653/1940 sui richiami in servizio: conservazione del posto di lavoro, trattamento economico a conguaglio, nessuna decurtazione di ferie, rimborso ai datori di lavoro privati. Costo stimato: 6 milioni annui dal 2026.

Armi autonome, droni e controllo parlamentare

Sull’articolo 5, relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio, AVS (5.1) e Borghi di Italia Viva (5.2) chiedono di vietare l’impiego di armi autonome letali prive di “un significativo controllo umano” su selezione e ingaggio degli obiettivi, nel rispetto del diritto internazionale umanitario. Borghi propone inoltre (7.5) relazioni periodiche al Copasir sulle operazioni cibernetiche e (3.1) che tra i requisiti per l’avanzamento degli ufficiali figuri almeno un incarico nelle strutture militari dell’Unione europea.

AVS punta a vincolare l’intera riforma: il 01.1 fissa un tetto di spesa pari agli stanziamenti già previsti con destinazione delle economie al Fondo per le politiche sociali, il 15.0.1 subordina l’efficacia della legge al soddisfacimento dei fabbisogni di sanità, istruzione e fragilità sociali, il 7.0.4 vuole il parere vincolante a maggioranza dei due terzi delle Commissioni su ogni programma d’arma e il 15 per cento dei fondi ricerca alla riconversione civile.

Appalti in deroga, la commissione speciale e il Polo dell’aerospazio

Gli articoli 11, 13 e 14 (procedure contrattuali accelerate e somma urgenza) sono bersaglio di emendamenti soppressivi di M5S e AVS. Quest’ultima chiede, con il 13.3, il parere vincolante dell’ANAC entro sette giorni, mentre il M5S (13.6) vuole che le Commissioni ricevano preventivamente una scheda con necessità, fornitori e costi.

Spagnolli (13.0.1) propone una via diversa: per i contratti con classifica non inferiore a “segreto” e urgenza operativa, le stazioni appaltanti operano in deroga a ogni norma non penale, ma sotto il controllo di una commissione speciale presieduta da un magistrato della Corte dei conti, con pareri obbligatori e vincolanti entro quindici giorni e relazione semestrale al Copasir. Barcaiuolo (13.13) chiede due nuovi uffici dirigenziali alla Direzione nazionale degli armamenti retti da generali di divisione.

La Lega (6.0.1) propone infine il Polo nazionale dell’aerospazio, da istituire in Toscana presso strutture dell’Aeronautica militare con 2 milioni annui dal 2027, e in via sperimentale una sezione di judo nei Centri sportivi della Marina alla Spezia, fino a due posti annui per tre anni (7.0.2). L’8.0.1 accelera a sessanta giorni le autorizzazioni dei beni culturali per gli interventi sugli immobili delle Forze armate.

Servitù militari e ambiente

Sull’articolo 8, che consente al ministro della Difesa di escludere dalla VIA i progetti con “unico obiettivo la difesa nazionale”, Pd e AVS chiedono il concerto – non il semplice parere – dei ministri dell’Ambiente e della Cultura, mentre Zedda e Barcaiuolo (8.5) vogliono che sia sentita la Regione quando il progetto ricade in un territorio a statuto speciale. Barcaiuolo (8.6) riscrive anche l’articolo 21 della legge quadro sulle aree protette, affidando formalmente la sorveglianza dei parchi all’Arma dei carabinieri tramite il Comando unità forestali e prevedendo che l’istituzione di nuove aree protette determini le risorse aggiuntive per l’Arma, anche con assunzioni in deroga.

Il nodo sul campo: molta architettura, poca quotidianità

Letto per intero, il fascicolo degli emendamenti al ddl 2028 restituisce un’immagine precisa: un cantiere ricco di interventi puntuali, povero di disegno complessivo. Concorsi interni, indennità cyber, rimborsi affitto, celiachia. Tutte misure legittime, alcune attese da anni. Ma messe in fila raccontano una politica che risponde a sollecitazioni di settore più che a una domanda strategica. Intelligence, impiego nelle missioni all’estero, revisione dei ruoli, un welfare capace di incidere davvero sul pendolarismo forzato: temi evocati negli ordini del giorno, raramente tradotti in norma.

C’è poi un’assenza che pesa più delle altre, perché riguarda ogni singolo reparto ogni singolo giorno. Nelle oltre cento proposte depositate non compare una riga sulla semplificazione amministrativa interna. Eppure chi lavora in caserma conosce il paradosso: una digitalizzazione arrivata a metà strada, dove il documento nasce su un sistema informatico, viene stampato, firmato a penna, protocollato e archiviato in un registro cartaceo che duplica quello elettronico. Un doppio binario che consuma ore-uomo, moltiplica le responsabilità formali e sottrae tempo a addestramento e operatività.

L’adeguamento dello strumento militare non si misura soltanto in organici e sistemi d’arma. Si misura anche nella capacità di liberare il personale da procedure che nessuna esigenza di sicurezza giustifica più. Su questo il ddl 2028 tace, e gli emendamenti non colmano il vuoto. Il rischio è noto: una riforma solida sulla carta, che sulla carta – letteralmente – lascia i reparti dove li ha trovati.

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