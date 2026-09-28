Dai reparti a cavallo all’elicottero dei Carabinieri: a Roma oltre 3.000 persone per il Villaggio della Legalità

Polizia a cavallo, mezzi blindati della Polizia Penitenziaria, reparti cinofili, componente aerea della Guardia di Finanza, motociclette della Polizia Locale e, a chiudere, l’elicottero dell’Arma dei Carabinieri. È solo una piccola parte di quanto messo in campo per due giornate dedicate all’incontro tra cittadini, giovani, istituzioni e Forze dell’Ordine.

ROMA – Due giorni interamente dedicati alla legalità e alla volontà di ridurre le distanze tra cittadini, giovani generazioni e uomini e donne in uniforme. Si è concluso al Parco Collina della Pace – Peppino Impastato, nel quartiere Finocchio, il “Villaggio della Legalità”, promosso dall’Assessorato Sicurezza del Municipio Roma VI delle Torri, guidato dal vicepresidente Andrea La Fortuna, giovane carabiniere prestato alla politica.

Dalla Lamborghini all’autobus interattivo della Polizia di Stato alle Subaru e agli assetti del Reparto Volo della Guardia di Finanza; dalle motociclette della Polizia Locale di Roma Capitale alle unità cinofile delle Forze dell’Ordine, fino ai reparti a cavallo – con otto cavalli tra Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri. Spazio anche alle diverse specialità della Protezione Civile, mentre a completare l’allestimento delle Forze dell’Ordine sono state stazioni mobili, gruppi sportivi e numerosi mezzi operativi.

Un vero e proprio villaggio operativo, nel quale Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Polizia Locale di Roma Capitale e Protezione Civile hanno portato mezzi, uomini, donne e specialità, offrendo soprattutto ai più giovani la possibilità di conoscere da vicino il lavoro svolto quotidianamente al servizio della collettività.

Di particolare rilievo anche la partecipazione della Polizia Penitenziaria , presente con mezzi blindati e con personale e dotazioni delle componenti specialistiche, tra cui il Gruppo Operativo Mobile e i servizi di scorta e vigilanza: realtà operative che raramente hanno occasione di mostrarsi così da vicino al grande pubblico.

A dare la misura delle dimensioni raggiunte dal Villaggio è stato proprio l’allestimento: nonostante i circa 13.000 metri quadrati del parco Collina della Pace, per completare la struttura dell’iniziativa è stato necessario estendere gli spazi anche oltre il perimetro del parco, arrivando alla chiusura di due strade limitrofe. Un’organizzazione di particolare impatto che, già nei giorni precedenti, aveva suscitato stupore e curiosità tra i residenti che avevano visto sfilare i mezzi militari nel traffico urbano.

Sul piano politico-istituzionale, ha partecipato il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani , insieme al Vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli , al Presidente della Commissione Affari esteri e Difesa del Senato Maurizio Gasparri , al Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie Alessandro Battilocchio e all’ Assessore della Regione Lazio alla Sicurezza urbana e alla Polizia locale Luisa Regimenti .

Le dichiarazioni di Andrea La Fortuna

«Per noi è stato un onore – ha dichiarato Andrea La Fortuna –. Abbiamo rivolto un invito alle Forze dell’Ordine mettendo a disposizione un progetto sul quale lavoriamo da tempo, insieme alle scuole e alle associazioni del territorio. Crediamo profondamente nel rapporto tra cittadini e Forze dell’Ordine e crediamo che, soprattutto in territori complessi come il nostro, sia fondamentale accorciare le distanze, permettere ai ragazzi di conoscere chi indossa una divisa e far percepire lo Stato e le istituzioni come una presenza vicina e concreta».

«Vedere migliaia di persone, i sorrisi dei bambini e l’interesse delle famiglie davanti alle tante specialità presenti – ha aggiunto La Fortuna – rappresenta il senso più autentico di queste due giornate. Ringrazio la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Penitenziaria, la Polizia Locale di Roma Capitale, la Protezione Civile e tutte le istituzioni che hanno scelto di esserci. Un ringraziamento al ministro Antonio Tajani e a tutte le autorità civili e militari intervenute».