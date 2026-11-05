Un clic può spegnere l’Italia: l’allarme degli esperti sulla guerra cyber che è già cominciata

Il nostro Paese subisce quasi il 10% degli attacchi informatici mondiali pur valendo meno del 2% del PIL globale. Supply chain scoperta, carenza di specialisti, dipendenza tecnologica dall’estero: ecco perché la prossima crisi potrebbe non arrivare con i carri armati, ma attraverso i server

Non servono più colonne corazzate per mettere in ginocchio una nazione. Nell’era della transizione digitale basta un’intrusione ben assestata per spegnere le luci di una metropoli, paralizzare i pronto soccorso, bloccare i sistemi di pagamento o mettere fuori uso le reti di comunicazione della Difesa. La domanda, che ha smesso da tempo di essere un esercizio accademico per diventare un’urgenza di sicurezza nazionale, è semplice: l’Italia e l’Europa sono davvero in grado di reggere un attacco informatico su larga scala condotto da un attore statale?

La risposta onesta, se si spogliano i comunicati ufficiali dalla retorica istituzionale, oscilla tra il “non ancora” e il “siamo pericolosamente esposti”.

I numeri che inchiodano l’Italia

I dati parlano da soli. Secondo il Rapporto Clusit presentato a marzo 2026, nel 2025 gli attacchi cyber gravi nel mondo sono cresciuti del 49%, toccando quota 5.265. L’Italia ne ha assorbiti 507, pari al 9,6% del totale globale, con un balzo del 42% rispetto ai 357 del 2024. Un’anomalia strutturale per un Paese che rappresenta lo 0,7% della popolazione mondiale e meno del 2% del PIL del pianeta. Per avere un termine di confronto, la Francia si attesta attorno al 4% degli attacchi globali, Germania e Regno Unito al 3%.

Ancora più eloquente il dato sulla motivazione degli attaccanti. Se a livello mondiale quasi nove incidenti su dieci hanno finalità estorsive, in Italia l’hacktivism di matrice politica pesa per il 39%, con un picco nel primo semestre 2025 in cui aveva addirittura superato il cybercrime tradizionale. Clusit attribuisce queste campagne a sabotatori “probabilmente coordinati da strutture governative russe”. E nel mirino c’è soprattutto un settore: quello governativo-militare, cresciuto del 600% su base annua e diventato il più colpito con il 38% del totale.

La fotografia dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale conferma la tendenza. Nel solo primo semestre 2025 il CSIRT Italia ha censito 1.549 eventi cyber (+53%) e 346 incidenti con impatto confermato (+98%), emettendo oltre 23 mila comunicazioni di allertamento preventivo. La Relazione annuale ACN sul 2025 registra un aumento complessivo degli eventi del 38%, con 1.140 eventi riferibili alla Pubblica Amministrazione, di cui 196 qualificati come incidenti veri e propri.

La nuova dottrina: l’ibrido è la norma

Il cyberspazio non è più un dominio separato, ma il tessuto connettivo di ogni asset strategico. Gli attacchi odierni non sono quasi mai opera di hacker solitari: sono operazioni condotte da gruppi state-sponsored, finanziati o protetti da governi stranieri, che impiegano spionaggio e sabotaggio digitale come estensione della politica estera. Dal ransomware alle campagne di disinformazione amplificate dall’intelligenza artificiale, la guerra ibrida non è uno scenario futuro. È la cronaca quotidiana.

Energia, trasporti, telecomunicazioni e sanità restano costantemente sotto tiro. Proprio il settore sanitario ha visto crescere gli eventi cyber del 40% tra gennaio e settembre 2025, con una media di oltre quattro attacchi al mese contro strutture ospedaliere dal 2023 a oggi. Nel 2024 un singolo attacco alla supply chain aveva generato 31 incidenti in altrettante strutture sanitarie: la dimostrazione concreta di come un solo fornitore compromesso possa far crollare un intero comparto.

Supply chain: l’attaccante non sfonda la porta blindata, usa quella di servizio

L’errore più comune è immaginare che chi attacca punti dritto al cuore corazzato di un’infrastruttura critica. Nella pratica accade raramente. I server del Ministero sono protetti; il piccolo fornitore di software esterno molto meno.

Le tecniche sono note e collaudate: il watering hole, che compromette i siti frequentati dal bersaglio, oppure la violazione diretta di consulenti, sviluppatori e PMI della catena di approvvigionamento, soggetti con budget limitati e standard difensivi bassi. Una volta dentro, l’attaccante sfrutta canali di accesso legittimi e fidati per risalire fino all’obiettivo grosso. È l’anello debole per eccellenza, e lo resterà finché la sicurezza del fornitore non verrà trattata come parte integrante di quella del committente.

Il fattore umano: la falla che nessun software può chiudere

C’è un dato che i report continuano a ripetere con monotona insistenza: la maggior parte delle intrusioni riuscite inizia da un errore umano. L’ACN, analizzando i vettori d’attacco del 2025, rileva che il 40% passa dall’email, il 24% dall’uso di account validi sottratti o compromessi, e solo l’11% dallo sfruttamento diretto di vulnerabilità tecniche. Tradotto: in quasi due casi su tre, la porta la apre qualcuno dall’interno, senza saperlo.

Lo spear-phishing, con messaggi personalizzati e credibili, sfrutta le leve psicologiche classiche: urgenza, autorità, curiosità. Ma il salto di qualità lo stanno facendo i deepfake audio e video generati dall’intelligenza artificiale, che rendono sempre più difficile per un funzionario pubblico o un militare distinguere un ordine legittimo da una trappola costruita ad arte.

La cybersicurezza, in altre parole, non è solo una questione informatica. È una questione di cultura strategica. Finché la postura di sicurezza digitale non verrà considerata un dovere quotidiano, al pari delle procedure di sicurezza fisica, il fianco resterà scoperto.

Il cyber gap: mancano le persone, non i software

Esiste un divario drammatico tra la domanda di esperti di sicurezza e l’offerta disponibile. Le istituzioni e il comparto Difesa e Sicurezza faticano a competere con i colossi privati e le multinazionali estere, che offrono retribuzioni e benefit fuori portata per le tabelle del pubblico impiego. Il risultato è una carenza cronica di analisti nei SOC, di threat hunter e di incident responder.

Senza il fattore umano difensivo, anche la migliore piattaforma di monitoraggio si riduce a una fabbrica di allarmi che nessuno ha il tempo o la competenza di analizzare. I log si accumulano, le intrusioni passano.

Periferia dello Stato: dove la Difesa non arriva

Mentre l’ACN e le strutture centrali di Difesa e Forze di Polizia raggiungono standard elevati, la periferia amministrativa è scoperta. Comuni, ASL, enti locali e piccoli presidi gestiscono una massa enorme di dati sensibili dei cittadini, spesso con sistemi operativi obsoleti, server non aggiornati e nessuna figura dedicata alla protezione dei dati.

Non è un caso che, nel settembre 2025, l’ACN abbia registrato 270 eventi in un solo mese, più del doppio rispetto ad agosto, con la Pubblica Amministrazione centrale e locale tra i settori più colpiti insieme alle telecomunicazioni. Paralizzare la sanità o i servizi comunali di un territorio ha un impatto politico e sociale che nessun attaccante statale sottovaluta.

Sovranità digitale: un miraggio

Microchip, router, server e persino i software di protezione utilizzati in Europa sono in larghissima parte importati da Paesi extra-UE, principalmente Stati Uniti e Asia. Questa dipendenza genera due rischi concreti. Il primo è quello delle backdoor di Stato, porte di servizio nascoste nei circuiti o nel codice su ordine dei governi di appartenenza dei produttori. Il secondo, forse più sottovalutato, è l’interruzione brusca delle forniture di aggiornamenti e componenti in caso di escalation geopolitica o sanzioni, che lascerebbe interi sistemi, civili e militari, ciechi nel giro di settimane.

Burocrazia contro codice: una corsa persa in partenza

Il ciclo di vita di una minaccia si misura in ore. Quello della risposta istituzionale in mesi, quando non in anni. Lo stanziamento di fondi, l’approvazione di norme, il recepimento di direttive e l’acquisizione di nuove tecnologie seguono tempi che gli attaccanti, armati di vulnerabilità zero-day e malware aggiornati in continuazione, semplicemente ignorano. Il difensore è così condannato a rincorrere, mai ad anticipare.

Cosa è stato fatto e cosa manca

Sarebbe ingiusto non riconoscere i passi avanti. Il recepimento della direttiva europea NIS 2, in vigore in Italia dall’ottobre 2024, ha ampliato enormemente il perimetro degli obblighi: dopo oltre 30 mila autodichiarazioni, l’ACN ha individuato una platea di più di 21.800 soggetti sottoposti alla nuova disciplina, contro le poche centinaia della normativa precedente. La legge 90/2024 ha esteso gli obblighi di notifica a numerosi enti pubblici, e proprio a questo l’Agenzia attribuisce parte dell’aumento degli eventi rilevati: non solo più attacchi, ma anche più visibilità.

A fine 2025 risultavano completate 60 delle 82 misure previste dalla Strategia nazionale di cybersicurezza. La quota di attacchi DDoS con impatti misurabili è scesa dal 15% a meno dell’11%, segno di una migliore capacità di contenimento. La cooperazione in ambito NATO e UE sullo scambio di threat intelligence in tempo reale sta migliorando.

Resta però il nodo di fondo: la velocità dell’offensiva supera quella della macchina difensiva. L’avvento del calcolo quantistico, destinato in prospettiva a scardinare gli attuali sistemi crittografici, e l’uso dell’IA per automatizzare gli attacchi impongono un cambio di paradigma. Non basta più reagire. Occorre essere strutturati per assorbire il colpo e continuare a operare in modalità degradata: è questa la vera resilienza operativa.

La misura della preparazione

La vulnerabilità non è una colpa; l’impreparazione sì. Essere all’altezza della minaccia cyber non significa essere invulnerabili, perché l’invulnerabilità non esiste. Significa saper rilevare un’intrusione in pochi minuti, isolarla e ripristinare i servizi essenziali prima che il danno diventi sistemico.

I numeri del 2025 dicono che l’Italia è un bersaglio privilegiato, che il comparto governativo-militare è sotto pressione come mai prima, e che le difese stanno migliorando ma non abbastanza in fretta. La prossima crisi geopolitica non manderà preavvisi diplomatici. Si manifesterà direttamente sui nostri schermi, e a quel punto si saprà se il tempo è stato usato bene.

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