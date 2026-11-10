Hacker, il Viminale ammette: “Volevano colpire la reputazione dello Stato”. Ecco cosa è emerso dal Comitato Nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica

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Due ore al Viminale per dire che l’emergenza non c’è (ma le falle sì)

Il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica si è riunito la mattina del 10 novembre al Viminale, presieduto dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, dopo una settimana in cui l’Italia ha scoperto di poter essere colpita ovunque: nei frigoriferi dei supermercati, nelle caselle di posta delle scuole, nei voli di linea, nei dati personali di un ministro degli Esteri. Al tavolo i vertici delle Forze di polizia, il comparto intelligence, il capo di Stato Maggiore della Difesa, il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e i rappresentanti dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

Tre i temi messi nero su bianco dal Viminale: resilienza dei sistemi italiani, continuità dei servizi e analisi delle modalità operative degli attacchi che hanno investito diversi Paesi europei. La riunione è durata circa due ore. Piantedosi aveva messo le mani avanti già alla vigilia: «Non l’ho convocato perché vi sia un’emergenza in atto tale da destare preoccupazione, ma perché in quella sede faremo una valutazione delle eventuali ricadute sulla sicurezza pubblica degli episodi di attacchi hacker». Il precedente più recente del Comitato risale a febbraio 2026, convocato dopo i sabotaggi alle linee ferroviarie. Portare la minaccia cyber su quel tavolo significa una cosa precisa: non è più solo materia da tecnici dell’ACN, è ordine pubblico.

Il filo rosso: destabilizzare e screditare le Istituzioni

Dal confronto, in attesa di ulteriori sviluppi investigativi, è emerso un tratto comune a tutti gli episodi esaminati: l’intenzione degli hacker di creare elementi di destabilizzazione e di diffondere allarmi poi rivelatisi infondati, colpendo la reputazione delle Istituzioni prese di mira. In sostanza, non serve far esplodere nulla: basta far credere che qualcosa possa esplodere. È la logica della guerra sotto soglia, e il Viminale lo ha scritto in una nota ufficiale.

Secondo quanto riportato da Repubblica, dal Comitato è uscita anche una mappa dei punti deboli: Asl e Comuni, che erogano servizi essenziali ma dispongono di reti tra le più fragili, e i data center, snodi delle telecomunicazioni considerati tra i prossimi possibili bersagli, su cui è stata rafforzata la vigilanza. Ridimensionato invece l’allarme sulla presunta esfiltrazione di dati della Direzione Investigativa Antimafia e sulle personalità italiane finite nella “lista nera” di NoName: si tratterebbe di informazioni già reperibili da fonti aperte.

Le misure decise: più raccordo, più scambio, più soldi

Gli interventi condivisi al Viminale sono tre. Primo, il potenziamento del raccordo info-investigativo già in atto tra Forze di polizia, intelligence, enti e agenzie attive nella cybersicurezza. Secondo, un maggiore scambio informativo con gli operatori pubblici e privati. Terzo, investimenti per rafforzare la protezione dei sistemi e la capacità di risposta. Sul fronte economico, lo stesso 10 novembre il governo ha messo in campo 150 milioni di euro di incentivi per la sicurezza digitale delle Pmi, tra voucher per cloud e cybersecurity.

Qui però arriva la stoccata dell’opposizione. Angelo Bonelli (Avs) ricorda che la legge di bilancio 2025 ha tagliato di 15 milioni l’anno, dal 2026 al 2037, il Fondo per l’attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza: da 150 a 135 milioni annui, 180 milioni in meno in dodici anni. «Invece di comprare armi, il governo si concentri sulla difesa dell’Italia dagli hacker», attacca. Riccardo Magi (Più Europa) ha chiesto un’informativa urgente in Parlamento su strategia e fondi.

Una settimana da incubo: frigoriferi, sangue, aerei e una “taglia” su Tajani

I numeri raccontano meglio delle note ufficiali. Secondo Eurocontrol, tra il 3, il 5 e il 6 novembre sono stati 35 i voli europei raggiunti da minacce di bomba via email: 7, 14 e 14 rispettivamente. Impatto sui ritardi: zero. Impatto psicologico: enorme. Nelle email è comparsa anche la firma del gruppo russo Male State, ma i messaggi portavano sigle diverse.

Prima ancora, i sistemi di refrigerazione di centinaia di supermercati in mezza Europa, Italia inclusa, sono stati manomessi da remoto. Il 4 novembre NoName057(16) e Z-Pentest hanno rivendicato in un video: «Non c’è stato bisogno di alcun malware. Abbiamo semplicemente sfruttato i sistemi integrati», con riferimento ad apparati Danfoss, minacciando di colpire centrali elettriche e impianti idrici. In Francia è andata peggio: violati i controlli delle celle frigorifere dell’Istituto francese del sangue, con temperature portate da -30 a 110 gradi in tre celle, senza impatto sanitario secondo Parigi. L’ACN, dopo gli attacchi ai supermercati, ha richiamato il proprio bollettino del 13 ottobre con sei verifiche urgenti.

Poi il salto di qualità politico. Dal 26 ottobre NoName057(16) ha pubblicato dati personali, indirizzi di casa e contatti di 18 persone considerate nemiche della Russia, offrendo denaro per ulteriori informazioni. Tra gli italiani: il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il procuratore di Roma Francesco Lo Voi, il direttore della Polizia postale Ivano Gabrielli e il sindaco di Aviano Paolo Tassan-Zanin. Nella lista anche il presidente di Eurojust Michael Schmid e il capo della polizia criminale tedesca Holger Münch. «Non mi farò intimidire in nessun modo», ha detto Tajani, che ha portato il dossier alla ministeriale G7 di Parigi. E a chiudere il cerchio, l’intrusione nei server di BBT SE, la società che costruisce la Galleria di base del Brennero: accesso a dati non pubblici, sospetti sul gruppo criminale russo Everest.

Il contesto è quello fotografato dal CSIRT Italia: nei primi nove mesi del 2026 quasi 45mila asset e servizi a rischio, oltre 3.200 potenzialmente compromessi, 3.271 eventi cyber registrati dall’ACN contro i 2.729 dell’intero 2025, di cui 1.992 incidenti con impatto confermato. Più della somma di tutto l’anno scorso, e mancano ancora tre mesi.

Crosetto lo dice da un anno: “Se ci limitiamo a difenderci abbiamo già perso”

Chi non ha scoperto la guerra ibrida la scorsa settimana è Guido Crosetto. Il ministro della Difesa ne parla da tempo, e un anno fa il suo documento sul contrasto alla guerra ibrida già tracciava l’ipotesi di una forza cyber civile-militare operativa 24 ore su 24. Alla vigilia del Comitato, nell’intervista al Corriere della Sera del 9 novembre, ha rilanciato con parole che vale la pena leggere per intero: «Tutti i poteri dello Stato dovrebbero deporre l’ascia di guerra, chiudersi in una stanza e decidere insieme una strategia per sopravvivere». E ancora: «Se ci limitiamo a difenderci dagli attacchi di guerra ibrida abbiamo perso. Dobbiamo iniziare a fermarli prima che colpiscano. Se non lo facciamo perché le democrazie per muoversi hanno bisogno del 100% di sicurezza, finiamo per star fermi sotto le bombe».

La richiesta concreta è la costituzione di una vera arma cyber. Lo strumento legislativo è il ddl approvato dal Consiglio dei ministri il 4 agosto, atteso in aula al Senato a dicembre, che fa del capo di Stato Maggiore della Difesa l’autorità cyber del dicastero, trasforma il reparto informazioni dello Stato Maggiore in un Comando interforze Cyber Intel e crea un ruolo dedicato per gli specialisti militari del settore, circa 1.200 secondo Il Giornale. Un passaggio che, come ha notato qualche osservatore, è avvenuto in un pomeriggio d’agosto senza dibattito pubblico proporzionato al suo peso.

Alla presentazione del Calendario della Difesa 2027, il 10 novembre, Crosetto ha aggiunto il realismo di chi conosce il mestiere: «Nessuno può dire da dove arrivano realmente» gli attacchi, «possono passare per 25 Paesi e l’ultimo attacco arriva dal Giappone, dall’Albania o dalla stessa Italia». I gruppi specializzati «sono di solito cinesi, iraniani e russi», ma questo «non significa necessariamente» un legame con i rispettivi governi. E la frase destinata a far discutere: «Non serve uno Stato per entrare in un computer altamente protetto, basta un quindicenne o sedicenne particolarmente dotato». Il messaggio di fondo: «La guerra ibrida è questo: seminare insicurezza per distruggere la coesione sociale».

Luongo e la “startup” dell’Arma: cyber defence e cyber investigativa

Pochi giorni prima, il 6 novembre, alla presentazione del Calendario Storico 2027 all’Auditorium Parco della Musica, il Comandante Generale dei Carabinieri Salvatore Luongo aveva messo sul tavolo la stessa questione dal lato dell’Arma. «Le minacce ibride sono la nuova frontiera del rischio con cui ci dobbiamo confrontare. Dobbiamo prepararci perché è necessario anche prevenire eventuali attacchi che possono arrivare direttamente alle nostre infrastrutture critiche», ha detto rispondendo ai giornalisti, mentre in Europa impazzavano i falsi allarmi bomba sugli aerei.

Il generale ha spiegato che l’Arma ha creato «una piccola startup che si chiama Cognitive Warfare per valutare l’entità delle minacce ibride», e che è «in chiusura un concorso per marescialli esperti» del settore. La formula è netta: «Oltre a fare cyber defence abbiamo anche la necessità di sviluppare la cyber investigativa». Non è un’uscita improvvisata. Già a giugno Luongo aveva descritto a Repubblica il potenziamento «al massimo» dell’infrastruttura tecnologica dell’Arma: una sezione per la fusione dell’intelligence territoriale, cyber e forense, un Security Operation Center attivo sette giorni su sette, e la sperimentazione riuscita della crittazione quantistica su una rete in fibra ottica dei Carabinieri, in preparazione dell’era dei computer quantistici. A Trento, a maggio, aveva aggiunto il modello investigativo “binario” con nuclei locali e struttura centrale a Roma per tracciare anche le transazioni in criptovaluta.

Il nodo che nessuno vuole nominare: troppe teste, una sola minaccia

Il quadro italiano, sulla carta, è questo: l’ACN risponde alla Presidenza del Consiglio e gestisce perimetro nazionale e incidenti; Aise e Aisi hanno nuclei cyber propri; la Polizia postale, sotto il Viminale, protegge le infrastrutture critiche e reprime i reati informatici; la Difesa presidia le proprie reti e i sistemi d’arma, e ora chiede un’arma cyber; i Carabinieri si attrezzano con cognitive warfare e marescialli specializzati. Quattro, forse cinque catene di comando per una minaccia che si misura in minuti. Il “potenziamento del raccordo” deciso al Viminale è esattamente il riconoscimento che questo raccordo, finora, non bastava.

Il direttore della Polizia postale Ivano Gabrielli, lui stesso nel mirino di NoName, lo ha detto senza giri di parole: «Non è pensabile che lo Stato da solo possa garantire la sicurezza di un intero Paese che si evolve in piena integrazione tra il dominio cibernetico e la vita reale». Serve, dice, «cambiare postura», mettendo in sicurezza tutti gli asset controllati da remoto. Nei prossimi giorni il confronto si sposta in sede Europol, dove le polizie di tutti i Paesi colpiti incroceranno le proprie evidenze, mentre il Financial Times riferisce che parte dell’intelligence europea considera Mosca «il colpevole più probabile», citando movente, metodo, precedenti e primi indizi forensi. Il Cremlino nega. L’Iran respinge le accuse francesi. E intanto, tre Procure italiane indagano sull’origine delle email minatorie.

Il Comitato del Viminale ha stabilito che gli allarmi erano infondati. La domanda che resta è se lo siano anche le preoccupazioni di chi, come Crosetto e Luongo, da mesi ripete che il problema non è il singolo attacco, ma l’architettura con cui l’Italia intende rispondere al prossimo.

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