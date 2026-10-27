Crosetto avverte l’Europa: “Nessun Paese può difendersi da solo”. Cosa è uscito dal vertice E5 dei ministri della Difesa

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Il messaggio al termine della riunione

Una frase netta, che non lascia spazio a interpretazioni: “Nessun Paese europeo, neppure il più grande o il più forte, può affrontare da solo le sfide alla sicurezza che abbiamo davanti in questa epoca difficile”. Con queste parole il ministro della Difesa Guido Crosetto ha chiuso la riunione dei ministri della Difesa in formato E5, il gruppo che riunisce Italia, Francia, Germania, Polonia e Regno Unito, le cinque principali potenze militari del continente.

Il ragionamento del ministro parte da una constatazione e arriva a una prospettiva. La constatazione è che, presi singolarmente, gli Stati europei non hanno la massa critica per reggere il confronto con le minacce attuali. La prospettiva è che “insieme, invece, abbiamo la forza militare, industriale, tecnologica, politica ed economica per garantire la sicurezza delle nostre Nazioni e la libertà dei nostri popoli”.

Il pilastro europeo della NATO: l’obiettivo dichiarato

Il punto di convergenza tra i cinque ministri è stato uno su tutti: accelerare la costruzione di un pilastro europeo della NATO più forte. Non un’alternativa all’Alleanza Atlantica, ma una componente europea più solida al suo interno, da realizzare – ha spiegato Crosetto – “attraverso una maggiore cooperazione, interoperabilità e sviluppo di capacità comuni”.

Tre parole chiave che nel linguaggio della Difesa pesano. Cooperazione significa coordinare le scelte politiche e industriali. Interoperabilità vuol dire far parlare tra loro sistemi d’arma, procedure e reti di comando di eserciti diversi. Capacità comuni rimanda allo sviluppo congiunto di mezzi e tecnologie, superando la frammentazione che da decenni caratterizza il mercato della difesa europeo, con decine di piattaforme diverse dove gli Stati Uniti ne hanno una.

I dossier sul tavolo: Ucraina, Medio Oriente e rotte marittime

L’agenda del confronto è stata ampia. Al centro, ancora una volta, il sostegno europeo e NATO all’Ucraina, che resta la priorità assoluta per i cinque Paesi. Accanto a questo, la sicurezza europea nel suo complesso e le crisi in Medio Oriente, con tutte le ricadute che comportano sul fianco sud dell’Alleanza.

Un capitolo specifico è stato dedicato alla protezione delle rotte marittime, tema che tocca direttamente gli interessi dell’Italia, Paese che dipende dal mare per la gran parte dei propri scambi commerciali e dei propri approvvigionamenti energetici. La sicurezza dei traffici navali, dal Mar Rosso al Mediterraneo, è ormai parte integrante della discussione sulla difesa collettiva.

Minacce ibride: cyber, disinformazione e profilazione delle opinioni pubbliche

Il passaggio forse più significativo dell’intervento di Crosetto riguarda le nuove minacce ibride, che il ministro ha descritto come un fronte che “si somma” a quello tradizionale senza sostituirlo. L’elenco è preciso: “dagli attacchi cyber alla disinformazione, fino ai tentativi di condizionare le opinioni pubbliche attraverso strumenti sempre più sofisticati di profilazione ed analisi”.

È un riferimento esplicito all’uso di dati e algoritmi per studiare le società occidentali e influenzarne gli orientamenti, un tema su cui Crosetto insiste da tempo e che qui porta sul tavolo dei principali alleati europei. Si tratta, ha sottolineato, di “minacce che non conoscono confini e che richiedono risposte coordinate, concrete e tempestive”. In altre parole: una campagna di disinformazione o un attacco informatico non si fermano alla frontiera, e una risposta nazionale isolata rischia di essere inefficace.

“L’E5 non sia solo un luogo di confronto politico”

Il ministro ha poi fissato un’asticella per il formato stesso. L’E5, ha detto, “non deve essere soltanto un luogo di confronto politico, ma uno strumento capace di produrre risultati concreti e duraturi”. Un richiamo a non fermarsi alle dichiarazioni congiunte, ma a tradurre le intese in decisioni operative.

Crosetto ha aggiunto un elemento che va oltre la contingenza: la cooperazione tra i cinque deve essere strutturale, “che vada oltre i singoli Governi e i singoli Ministri”. Un modo per dire che il percorso avviato non può dipendere dai cicli elettorali o dai cambi di guardia nei dicasteri, ma deve diventare un patrimonio stabile della sicurezza europea.

L’obiettivo finale, nelle parole del ministro, è uno solo: “difendere la sicurezza, la libertà e gli interessi dei nostri popoli e dell’Europa”.

Cos’è il formato E5 e perché conta

Nato come piattaforma informale di dialogo strategico tra i cinque Paesi europei con le maggiori capacità militari e i bilanci per la difesa più consistenti, l’E5 si è progressivamente consolidato come foro di coordinamento tra membri UE e Regno Unito, che dopo la Brexit non siede più ai tavoli di Bruxelles ma resta un pilastro della difesa continentale. Alle riunioni partecipano di norma anche rappresentanti dell’Unione Europea e della NATO.

Nel corso degli ultimi incontri, che si sono tenuti a rotazione nelle capitali dei Paesi membri – tra cui Varsavia, Roma, Londra e Berlino – il gruppo ha messo a fuoco con crescente insistenza gli stessi temi ribaditi oggi da Crosetto: rafforzamento del pilastro europeo dell’Alleanza, sostegno a Kiev, investimenti nell’industria della difesa e contrasto alle minacce ibride. La riunione appena conclusa conferma questa linea e, nelle intenzioni del ministro italiano, dovrà segnare il passaggio dalle parole ai fatti.

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