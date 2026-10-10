Crosetto avverte: “Bastano 200 droni per devastare un Paese”. E sull’Ucraina: “Impossibile essere equidistanti tra bene e male”

Il ministro della Difesa alla Festa dell’ottimismo del Foglio a Firenze: apertura al Pd ma con riserva, l’allarme sulla difesa aerea come “fronte più scoperto d’Europa” e la risposta sui tagli in manovra

“Equidistanti tra Ucraina e Russia? Non capisco come si possa”

Nessuna via di mezzo possibile tra aggressore e aggredito. Il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervenuto sabato 10 ottobre alla Festa dell’ottimismo organizzata dal quotidiano Il Foglio a Firenze, ha risposto senza giri di parole a una domanda sul sostegno italiano a Kiev.

«Mi è difficile capire come si possa essere equidistanti tra Ucraina e Russia», ha detto il titolare di Palazzo Baracchini, «perché essere equidistanti tra il bene e il male è secondo me impossibile, o per comodità far finta di non vedere il male è inconcepibile».

Per Crosetto la questione non riguarda soltanto i due Paesi in guerra. «In Ucraina c’è un tema che va molto al di là dell’Ucraina e della Russia e riguarda il comportamento che le nazioni come la nostra devono avere nei confronti di una guerra che viene portata da una nazione nei confronti di un’altra».

L’apertura a Schlein, ma con una riserva: “Vediamo cosa succede in aula”

Il passaggio politicamente più delicato dell’intervento è quello dedicato alla segretaria del Pd. Crosetto ha riconosciuto un cambio di linea da parte di Elly Schlein, pur senza nascondere lo scetticismo sulla tenuta di quella posizione al momento del voto.

«Accolgo con favore una nuova postura da parte di Schlein», ha affermato il ministro, definendola «fondamentale». Subito dopo, però, la precisazione: «Un conto sono le dichiarazioni, un conto è poi vedere cosa succede quando c’è qualche decisione che deve passare in aula».

Crosetto ha rivendicato la continuità dell’esecutivo con chi lo ha preceduto: «L’atteggiamento che ha avuto questo governo, in linea con i governi precedenti, è stato quello di aiutare una nazione invasa e cercare di ripristinare, almeno in Europa, quelle condizioni di diritto internazionale che sono la base di sopravvivenza di ognuno di noi».

Da qui l’appello a sottrarre il dossier ucraino allo scontro tra partiti: «La posizione di un Paese come il nostro nei confronti della guerra in Ucraina non dovrebbe essere momento di discussione e divisione politica, perché parla di valori fondanti della nostra Costituzione».

Difesa aerea e droni: “Il fronte più scoperto di tutta Europa”

Sul piano strettamente militare, il ministro ha indicato con chiarezza quale sia oggi la vulnerabilità che più lo preoccupa. «La cosa che mi fa più paura, il fronte più scoperto di tutta Europa e anche il nostro, è la difesa aerea: la possibilità di difendersi da attacchi con i droni».

Il ragionamento di Crosetto fotografa un cambio di paradigma nella minaccia. «Una volta ci voleva uno Stato per fare male, adesso basta un’organizzazione terroristica in grado di comprare 100-200 droni per colpire e avere effetti devastanti». La conclusione è una sola: «Dobbiamo investire molto nelle nuove tecnologie, anche dal punto di vista cibernetico».

Manovra e meno fondi alla Difesa: “Non mi è costato sacrificio”

Interpellato sulla legge di bilancio e sulle risorse destinate alla Difesa, inferiori rispetto a quanto previsto, Crosetto ha scelto una risposta che spiazza chi si aspettava una rivendicazione di settore.

«Non mi è costato sacrificio, anche perché la Difesa è un tassello della sicurezza di una nazione», ha spiegato. «È uno dei tasselli, ce ne sono altri: economia, capacità produttiva, lavoro, tecnologia, università».

Il ministro ha poi allargato il concetto stesso di sicurezza: «Una società è sicura non quando ha una difesa forte, ma quando la gente ha un posto di lavoro che le consente di mantenere la famiglia, un livello tecnologico che consente di vincere le sfide del futuro, quando scuole e ospedali funzionano».

“Il pericolo più grande sono i nemici interni”

A chiudere l’intervento, un richiamo alla tenuta del Paese. «In questo momento dobbiamo tenere la coesione sociale, perché il pericolo più grande nei momenti di crisi sono i nemici interni», ha detto Crosetto. «Sono le divisioni che nei momenti di crisi si alimentano e alimentano meccanismi interni autodistruttivi».

Il messaggio del ministro: “Prepararsi a difendere la pace non significa volere la guerra”

A margine della Festa dell’Ottimismo 2026, Crosetto ha riassunto il senso del suo intervento in una dichiarazione che tiene insieme tutti i temi affrontati sul palco.

«La sicurezza di una Nazione non si costruisce soltanto con le armi. Si costruisce con lavoro, economia, tecnologia, scuola, sanità e coesione sociale. La Difesa è uno dei pilastri di questa sicurezza. Fondamentale, ma non l’unico».

Sull’Ucraina, il ministro ha ribadito la cornice di principio: «Sostenere l’Ucraina significa difendere il diritto internazionale e il principio che nessuna Nazione possa imporre con la forza la propria volontà a un’altra. Un principio che dovrebbe unirci, al di là delle appartenenze politiche. Così come dovrebbe unirci la necessità di costruire una vera Difesa europea a livello continentale».

Quanto alle minacce emergenti, Crosetto ha insistito sulla velocità del cambiamento: «Viviamo in un mondo nel quale le minacce cambiano più velocemente della nostra capacità di affrontarle. Dobbiamo investire in nuove tecnologie, difesa aerea, sicurezza cibernetica. Ma soprattutto dobbiamo tornare a dare forza alla diplomazia e alle istituzioni internazionali».

La chiusura è affidata a una frase destinata a riassumere la sua linea: «Nessuno più di chi si occupa di Difesa conosce il prezzo della guerra e vuole evitarla. Prepararsi a difendere la pace non significa volere la guerra. Significa fare tutto il possibile perché non arrivi».

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