Crosetto sui danni delle proteste: «Iniziamo a far pagare i vandali»

Il ministro della Difesa interviene sui disordini di Milano, Torino e Bologna e lancia una proposta destinata a far discutere: identificare tutti i responsabili e addebitare loro, pro quota, ogni danno causato a cose e persone. «Nessun delinquente è mai stato chiamato a risarcire un poliziotto o un carabiniere»

Le parole del ministro

«Non è mia materia». Guido Crosetto apre così il suo intervento su X, mettendo subito in chiaro che l’ordine pubblico non rientra nelle competenze del dicastero che guida. Ma il ministro della Difesa non si ferma alla premessa e va dritto al punto, con un messaggio che nelle ore successive alle devastazioni ha fatto rapidamente il giro della rete.

«Penso che andrebbero identificati uno ad uno, tutti, nessuno escluso, gli autori delle distruzioni di questi giorni», scrive Crosetto. E soprattutto, aggiunge, «pro-quota, andrebbero suddivisi su di loro e le loro famiglie tutti i danni, privati e pubblici, che ci sono stati. Alle cose ma soprattutto alle persone».

Il passaggio più duro del post è quello in cui il ministro rovescia la prospettiva abituale sul tema dei risarcimenti. «Non capisco perché centinaia di cittadini ed esponenti delle Forze dell’Ordine siano stati chiamati negli anni a risarcire danni a delinquenti e nessun delinquente sia mai stato chiamato a risarcire un Poliziotto, un Carabiniere, un commerciante, il proprietario di un’auto, un comune».

La chiusura è una linea programmatica: «Lo Stato si fonda anche sulla responsabilità di chi infrange la legge e procura danni a cose e persone. Quindi, in attesa che ognuno di questi vandali paghi anche in altri modi, iniziamo a far pagare loro i danni economici».

Sotto il post, la piazza virtuale non perdona: «Siete al governo, legiferate»

I commenti sotto il suo post sono stati tantissimi. Il filone più affollato non è quello dei manifestanti, ma quello di chi gli rinfaccia il ruolo: «Vi abbiamo votato per agire in Parlamento, non per fare post su X», scrive un utente. «Cazzo Guido, se solo fossi al governo potresti introdurre una legge del genere», ironizza un altro. E ancora: «Passate meno tempo sui social (o a Dubai) e legiferate».

«Allora perché ne parli?», chiede qualcuno. Altri rovesciano il tavolo: «Andrebbero identificati i vigliacchi che hanno attaccato dei ragazzi minorenni, e gli infiltrati che non vengono mai identificati». C’è chi rilancia sulla sede Cgil assaltata nel 2021 e chi chiede «nessuna parola sui manifestanti pacifici?».

Non mancano i sostenitori — «chi rompe paga», «ogni azione comporta conseguenze» — e i delusi che vanno oltre: «Non succederà nulla, il magistrato di turno li rilascerà». Ma il messaggio prevalente è uno: con una larga maggioranza parlamentare, il tweet non basta più.

Cosa è successo in piazza: il bilancio delle violenze

Il riferimento di Crosetto è alla giornata di sabato 17 ottobre, quando la mobilitazione nazionale contro il carovita promossa dalla sigla “Italia in Piazza” è degenerata in scontri in diverse città. Il quadro più pesante si è registrato a Milano, dove in piazza Duomo, a San Babila, in corso Vittorio Emanuele e in via Torino gruppi di giovanissimi, in gran parte vestiti di nero e con il volto coperto, hanno lanciato pietre, bottiglie, bombe carta e transenne contro gli agenti, sfondato vetrine e saccheggiato negozi. Una gazzella dei Carabinieri è stata devastata in piazza Duomo, con parabrezza e finestrini sfondati. Un punto vendita Foot Locker è stato preso d’assalto e svuotato della merce esposta, con alcuni manifestanti che si sono barricati all’interno prima di essere fermati.

Secondo il bilancio diffuso dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e relativo all’intera giornata di sabato, gli operatori delle forze dell’ordine rimasti feriti nelle varie città sono stati 141, mentre 197 persone sono state identificate e accompagnate negli uffici di polizia, con 28 arresti, di cui 12 minorenni, e 43 denunce.

A Bologna, dove i disordini si sono concentrati davanti alla stazione in piazza Medaglie d’Oro, la Questura ha contato 36 agenti feriti o contusi, tra cui dieci poliziotti del Reparto Mobile finiti al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore, due uomini della Digos, nove del Reparto di Padova, nove di quello di Senigallia e sei Carabinieri. Oltre 400 i lacrimogeni impiegati. A Torino le frange più violente hanno messo a ferro e fuoco via Po, con cassonetti rovesciati e lanci di pietre, e un gruppo ha fatto irruzione nella libreria Feltrinelli di Porta Nuova gettando a terra i libri. Dodici le persone bloccate, dieci delle quali minorenni, alcune trovate con sanpietrini e martelletti frangivetro.

La replica del giorno dopo e i danni stimati

Il copione si è ripetuto domenica 18 ottobre, sempre a Milano. Attraverso i social, centinaia di giovanissimi si sono dati nuovamente appuntamento nell’area del Duomo, di via Torino e di largo Cairoli, con nuovi assalti a negozi e supermercati e vetrine sfondate. In serata il numero dei fermati è salito a oltre 200, circa l’80% minorenni.

La Confcommercio ha stimato in oltre mezzo milione di euro i danni causati alle attività commerciali nelle città coinvolte, un conto ancora provvisorio che non include i danneggiamenti a pensiline Atm, arredi urbani, veicoli privati e mezzi delle forze dell’ordine, ancora in corso di quantificazione.

È su questo conto che Crosetto punta il dito. Oggi, nella pratica, chi subisce un danno durante disordini di piazza raramente riesce a ottenere un ristoro dal responsabile: i commercianti si affidano alle assicurazioni, se coperti per atti vandalici, mentre per i mezzi dello Stato e per le lesioni subite dagli agenti il percorso risarcitorio resta quasi sempre sulla carta.

Il nodo della tutela per chi indossa la divisa

Il passaggio del post in cui il ministro ricorda che «centinaia di esponenti delle Forze dell’Ordine» sono stati chiamati negli anni a risarcire chi aveva commesso reati tocca un nervo scoperto per il comparto sicurezza. Il tema dell’asimmetria tra chi opera in piazza e chi aggredisce gli operatori è da tempo al centro delle rivendicazioni del personale in uniforme, che denuncia procedimenti lunghi e costosi a carico degli agenti e, al contrario, una sostanziale impunità economica per chi ferisce o danneggia.

Crosetto lo dice senza giri di parole: la responsabilità di chi infrange la legge deve avere anche una dimensione patrimoniale. E il riferimento alle famiglie dei responsabili non è casuale, visto che la maggioranza dei fermati di Milano è composta da minorenni, per i quali la responsabilità civile dei danni ricade sui genitori.

Il vertice a Palazzo Chigi e le proposte sul tavolo

Il post del ministro arriva alla vigilia del vertice sull’ordine pubblico convocato da Giorgia Meloni a Palazzo Chigi per lunedì 19 ottobre, al quale sono chiamati a partecipare il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, lo stesso Crosetto, i due vicepremier e i vertici delle forze di polizia e dell’intelligence. La premier ha anticipato l’intenzione di «valutare ulteriori strumenti contro chi sfrutta manifestazioni legittime per seminare violenza e caos», con l’ipotesi di un decreto che intervenga su fermi, arresti differiti e misure per gli under 18, sulla falsariga del decreto Caivano.

Sul fronte della responsabilità economica, la proposta di Crosetto si affianca a quella avanzata dalla Lega: Matteo Salvini chiede l’introduzione di una cauzione a carico degli organizzatori delle manifestazioni a rischio, destinata a coprire i danni a beni pubblici e privati. Le due linee partono però da presupposti diversi. Salvini punta su chi promuove i cortei, Crosetto su chi materialmente devasta, identificato singolarmente e chiamato a rispondere con il proprio patrimonio.

Il ddl sicurezza approvato dal governo a luglio e in esame al Senato prevede già la procedibilità d’ufficio per le lesioni a pubblico ufficiale e la reclusione fino a cinque anni, con multa fino a 15mila euro, per i danneggiamenti commessi in gruppo. Il tema del risarcimento diretto alle vittime, operatori in divisa compresi, resta invece il terreno sul quale il ministro della Difesa chiede ora di intervenire.

La solidarietà alle forze dell’ordine

Il messaggio di Crosetto si inserisce nel coro di sostegno arrivato dall’esecutivo agli operatori impegnati in piazza. Giorgia Meloni ha parlato di «donne e uomini delle Forze dell’Ordine» che «hanno dovuto affrontare la violenza di delinquenti che, anche attraverso gruppi organizzati, sfruttano le manifestazioni per cercare lo scontro», ribadendo che «manifestare è un diritto, mettere a ferro e fuoco le nostre città no». Antonio Tajani ha definito le violenze «totalmente inaccettabili» richiamando il bilancio dei 141 feriti tra gli agenti.

La proposta del ministro della Difesa aggiunge però un elemento concreto al dibattito: non solo pene più severe, ma un conto da pagare, euro per euro, a chi ha trasformato un corteo in una guerriglia urbana. Resta da vedere se e come l’indicazione troverà spazio nelle misure che il governo si prepara a varare.

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