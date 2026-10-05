Crosetto smentisce la lite con Meloni: «Zero telefonate, ecco dove vanno davvero i soldi della Difesa»

Nessuna lite, nessuna telefonata dai toni accesi, nessun braccio di ferro con Palazzo Chigi o con il Ministero dell’Economia. Il ministro della Difesa Guido Crosetto interviene con un lungo post su X per smentire le ricostruzioni circolate negli ultimi giorni sulle scelte di bilancio per la Difesa e per rispondere al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che aveva accusato il Governo di voler spendere «14 miliardi in più in armi».

«Telefonate dure con Meloni e Giorgetti? Zero»

Il punto di partenza è una smentita secca. «Ho letto e ascoltato, come spesso accade, molte cose inventate di sana pianta sulle scelte di bilancio che riguardano la Difesa», scrive Crosetto. «Telefonate dai toni duri, scontri e discussioni tra me, il Presidente Meloni e il Ministro Giorgetti. Sapete quante telefonate di questo tipo ci sono state negli ultimi sette giorni? Zero. Non una o due, che sarebbero anche normali. Zero».

Il ministro racconta che c’è stata una sola riunione, nella quale non ha avuto bisogno di spiegazioni sul contesto economico: «Non avevo bisogno che qualcuno mi spiegasse cosa sta accadendo all’energia, ai carburanti, all’inflazione o ai debiti sovrani. Lo capisco benissimo».

Lo 0,3% del PIL nel 2027 e il rinvio delle altre richieste

Proprio alla luce di quel quadro, Crosetto spiega di aver scelto una linea prudente. «Mi sono limitato a dire che ritenevo già importante poter contare, per la Difesa, sullo 0,3% del PIL previsto per il 2027, rinviando a tempi migliori il ragionamento sulle ulteriori necessità». Una decisione presa, sottolinea, «senza discussioni, senza lotte, senza obiezioni, senza vincitori né vinti».

Il ministro collega la scelta a una lettura ampia del concetto di sicurezza: «La sicurezza che oggi dobbiamo garantire è anche quella economica delle famiglie, di fronte a una crisi che arriva dall’esterno e colpisce tutti».

La clausola di salvaguardia europea: dalla Difesa all’energia

È qui che arriva la risposta a Conte, definito da Crosetto «sedicente leader dell’opposizione». Il Governo, spiega il titolare della Difesa, «proporrà al Parlamento di utilizzare la clausola di salvaguardia europea, nata per le spese di difesa e oggi estesa anche alla sicurezza energetica, per finanziare sia la sicurezza sia gli interventi contro il caro energia».

Un meccanismo che, secondo il ministro, nasce proprio grazie al comparto militare: «La Difesa ha aperto la strada a una flessibilità che consente anche di aiutare famiglie e imprese. Una scelta intelligente e utile». E aggiunge, rivolgendosi direttamente al leader pentastellato: «Ma sono utili anche le spese per la Difesa, presidente Conte. E ridurle tutte alla parola “armi” significa ignorare, o fingere di ignorare, ciò di cui si parla».

Su 100 euro della Difesa, 60 vanno al personale

Per rendere concreto il ragionamento, Crosetto scompone il bilancio della Difesa in tre voci, prendendo come riferimento 100 euro di spesa:

60 euro al personale : donne e uomini di Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e personale civile, per un totale di 278.000 persone ;

: donne e uomini di e personale civile, per un totale di ; 10 euro al funzionamento quotidiano : carburanti, manutenzioni, divise, mense. «Risorse che alimentano il lavoro di migliaia di commercianti, artigiani e piccole imprese »;

: carburanti, manutenzioni, divise, mense. «Risorse che alimentano il lavoro di migliaia di »; 30 euro agli investimenti, che «comprendono anche gli armamenti necessari ad assolvere il nostro compito: difendere i cittadini e la democrazia».

Su quest’ultima voce il ministro insiste sull’impatto economico e industriale: gli investimenti «sostengono un comparto che dà lavoro a oltre 300.000 persone. Non soltanto Leonardo, Fincantieri o Iveco, ma centinaia di grandi, medie e piccole aziende». A questo si aggiunge, secondo Crosetto, una «crescita tecnologica e scientifica con ricadute fondamentali anche nella vita civile».

«Chi attacca la Difesa colpisce lavoro, imprese e innovazione»

La conclusione è netta: «Chi attacca in modo superficiale e indiscriminato le spese per la Difesa colpisce quindi il personale, il lavoro, le imprese e la capacità di innovazione del Paese». E soprattutto, prosegue, «dimentica il compito al quale queste risorse servono: quella difesa della Patria che la Costituzione definisce “sacro dovere del cittadino”».

Pacifisti, opportunisti e «chi sta dalla parte dei nostri nemici»

Nel passaggio finale, Crosetto distingue tre categorie di oppositori alle spese militari. La prima è quella di chi si oppone «per un pacifismo sincero o per profonde convinzioni morali», verso cui esprime «pieno rispetto».

La seconda è quella di chi lo fa «per convenienza politica, perché essere contro, senza approfondire, può portare voti». In questo caso il ministro dice di comprendere «il calcolo», pur non condividendo «questo modo di fare politica».

L’ultima categoria è quella su cui il giudizio è più duro: «E poi c’è chi lo fa perché sta dalla parte dei nostri nemici. Per questi ultimi ho solo disprezzo».

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