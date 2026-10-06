Crosetto riunisce sei ministri della Difesa sull’Amerigo Vespucci: “Nessun Paese può farcela da solo”

Una riunione a bordo della nave più bella del mondo, sei ministri della Difesa attorno allo stesso tavolo e un messaggio che non lascia spazio a interpretazioni. Si è svolta a Venezia, a bordo di Nave Amerigo Vespucci, la Riunione Ministeriale ADRION (Adriatic and Ionian Initiative), presieduta dal ministro della Difesa Guido Crosetto con i colleghi di Albania, Croazia, Grecia, Montenegro e Slovenia. Al centro del confronto, sicurezza, cooperazione e responsabilità condivisa tra i Paesi che si affacciano sull’Adriatico e sullo Ionio.

Il vertice sull’Amerigo Vespucci

La scelta della cornice non è casuale. Ospitare la Ministeriale ADRION sul ponte dell’Amerigo Vespucci, nave scuola della Marina Militare e simbolo dell’Italia nel mondo, dà un peso evidente al dominio marittimo, che è il cuore stesso dell’iniziativa. Crosetto ha aperto il suo intervento ringraziando gli omologhi “per la qualità, la franchezza e lo spirito costruttivo del confronto”, un’espressione che in linguaggio diplomatico segnala una discussione andata ben oltre le formalità di rito.

“Minacce sempre più interconnesse”

Il ragionamento del ministro parte da una constatazione che definisce lui stesso “semplice”: nessun Paese europeo può pensare di affrontare da solo le sfide attuali. Crosetto le elenca una per una: minacce convenzionali, ibride e tecnologiche, “sempre più interconnesse, sempre più difficili da affrontare separatamente”. È qui che entra in gioco il valore di ADRION, che secondo il titolare di Palazzo Baracchini serve a “trasformare una geografia condivisa in una capacità comune di agire”, mettendo insieme informazioni, esperienze, strumenti e capacità.

I sei Paesi, ha sottolineato, condividono interessi, priorità e progetti, ma soprattutto “la consapevolezza delle responsabilità che derivano dall’appartenenza al medesimo spazio strategico”.

Passaggio di consegne tra Slovenia e Albania

La riunione veneziana ha segnato anche un momento di passaggio di testimone. Crosetto si è complimentato con il collega sloveno Valentin Hajdinjak per il lavoro svolto durante la presidenza di ADRION e ha rivolto i migliori auguri al ministro albanese Ermal Nufi, che assumerà la prossima presidenza dell’iniziativa. Un avvicendamento che conferma la natura paritaria del formato, in cui Paesi membri dell’Unione Europea e Paesi candidati siedono allo stesso tavolo con pari dignità.

Oltre i confini dell’UE, in sinergia con la NATO

Uno dei passaggi più significativi dell’intervento riguarda la visione d’insieme. Per Crosetto, far crescere la sicurezza dell’Adriatico e dello Ionio significa rafforzare il vicinato, ma anche contribuire a costruire una Difesa europea “in una dimensione continentale”, capace di andare oltre il perimetro dei 27 Stati membri dell’UE e di agire in piena sinergia con l’Alleanza Atlantica. Il riferimento è evidente: nel formato ADRION siedono infatti Albania e Montenegro, Paesi NATO ma non ancora membri dell’Unione, a dimostrazione che la sicurezza del continente non coincide con i confini di Bruxelles.

La “On-Call Maritime Force”, modello per l’Europa

Il ministro ha definito la riunione “un ulteriore salto di qualità” nel percorso comune, citando i risultati concreti già raggiunti nel settore marittimo. Il riferimento principale è alla “On-Call Maritime Force”, la forza navale su chiamata sviluppata nell’ambito dell’iniziativa, che Crosetto ha indicato come “un esempio concreto di cooperazione e condivisione delle capacità” in grado di rappresentare un riferimento a livello europeo. Il tutto nell’ottica di una difesa dell’Europa a 360 gradi, con la “necessaria attenzione” al Fianco Sud, tema su cui l’Italia insiste da tempo nei consessi NATO e UE, per evitare che il focus sul fronte orientale lasci scoperto il Mediterraneo.

“Più siamo forti, più possiamo difendere la pace”

La chiusura dell’intervento sintetizza la filosofia dell’intera giornata: “Più siamo capaci di stare insieme, più siamo forti. E più siamo forti, più possiamo difendere la pace”. Una formula che Crosetto ha scelto per riassumere il senso di un formato regionale nato attorno a un mare condiviso e oggi chiamato a dimostrare che la cooperazione tra vicini può diventare un tassello concreto dell’architettura di sicurezza europea.

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