Crosetto alla Nunziatella: “Sarà l’ultima volta da ministro”. Poi la lezione agli allievi su memoria e social

Un ritorno annunciato come un addio

Un giuramento solenne, una piazza gremita e un ministro che sceglie di parlare prima di tutto di sé, del tempo che passa e di una sedia che presto dovrà lasciare. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha aperto così il suo intervento in piazza del Plebiscito, a Napoli, dove ha preso parte al giuramento del 239° corso allievi della Scuola militare Nunziatella.

“Sono stato in questa piazza tre anni fa, ho voluto ritornare oggi perché sarebbe stata per me l’ultima occasione per farlo visto che la Costituzione fissa dei limiti per la durata del governo“, ha esordito il titolare della Difesa. Il riferimento è alla cerimonia del novembre 2023, quando Crosetto assistette al giuramento del 236° corso nella stessa piazza, dichiarandosi “fiero della forza di ognuno” degli allievi.

Poi, una promessa che sa di impegno personale più che istituzionale: “Mi sono ripromesso di essere qua il prossimo anno, magari seduto in una sedia diversa per festeggiare il 240° corso“.

“Una scelta difficile, controcorrente”

Rivolgendosi direttamente ai giovani in uniforme, Crosetto ha messo al centro la portata della loro decisione. “Voi oggi avete solennemente giurato di servire la vostra nazione, siete dei ragazzi, eppure avete fatto una scelta difficile, controcorrente”.

Il ministro ha poi tracciato una linea netta tra il linguaggio della Difesa e quello che domina il mondo esterno. “In un mondo che non capisce molte delle parole che usiamo qua perché nel mondo quando si parla di valori, tutti pensano ai soldi o ai valori economici, invece noi pensiamo a qualcosa che non muta col tempo“.

Memoria, storia e la stoccata ai social

Il passaggio più incisivo del discorso riguarda il concetto di memoria, parola che per chi veste l’uniforme ha un peso specifico diverso. “Nel mondo, quando si parla di memoria, si pensa alla memoria del telefonino, del computer, invece noi parliamo di storia e quando parliamo di storia noi pensiamo alla storia dell’umanità, non alla storia su Instagram“.

Un richiamo che arriva da un ministro che, pochi giorni prima, aveva scelto proprio i social per affidare un messaggio di dolore dopo la tragedia dell’elicottero in Bosnia, definendo la Difesa “una famiglia ferita”. Due registri diversi per lo stesso strumento: la differenza, ha fatto capire Crosetto in piazza, la fa ciò che si sceglie di ricordare.

“Non siete venuti qui per chiedere, ma per dare”

Il ministro non ha nascosto agli allievi la durezza del cammino che li attende. Il percorso scelto alla Nunziatella, ha detto, “è difficile, fatto di studio, di impegno, di sbagli, di errori, di sacrifici“.

Poi il rovesciamento di prospettiva che ha dato il senso all’intera cerimonia: “Voi non siete venuti in questa piazza per protestare e chiedere che vi fosse dato qualcosa, ma testimoniando di essere pronti a dare qualcosa e questo è un valore straordinario, immenso“.

L’altruismo come “unica speranza”

La chiusura del discorso è stata affidata a una riflessione sul tempo presente. “In un mondo in cui tutto è egoismo, l’altruismo spesso suona male, sembra antico, ma è l’unica speranza che noi abbiamo in un futuro che tende a dividere tutto, a polarizzare tutto, a frammentare tutto”.

Parole che si inseriscono nella fase di profonda trasformazione che la Difesa sta attraversando, con il nuovo modello di riorganizzazione delle Forze Armate presentato allo Stato Maggiore e destinato, secondo lo stesso Crosetto, a definire lo strumento militare dei prossimi vent’anni. Un progetto che avrà bisogno proprio di quei ragazzi che hanno appena giurato.

La Nunziatella, fabbrica di servitori dello Stato

Fondata nel 1787, la Scuola militare Nunziatella è uno dei più antichi istituti di formazione militare d’Italia e continua a formare giovani che, dopo il liceo, scelgono in larga parte le accademie delle Forze Armate e dei Corpi dello Stato.

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