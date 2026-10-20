Crosetto frena gli annunci sui 500 militari a Milano: «Facile dirlo, ma cosa dovranno fare?». La richiesta del ministro al Cdm che cambia le regole per tre mesi

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Il post su X che riapre la partita dentro il governo

Poche righe, pubblicate nella serata di lunedì 19 ottobre, ma pesate con cura. Il ministro della Difesa Guido Crosetto sceglie X per intervenire sul dossier più caldo del momento, l’invio di militari aggiuntivi a Milano dopo gli scontri del fine settimana, e lo fa con un messaggio che è insieme un ringraziamento e un avvertimento.

«Ringrazio il Sottosegretario Perego che da alcuni giorni sta lavorando con gli uffici legislativi del Ministero per consentire di poter aumentare i militari a supporto delle forze di polizia a Milano», scrive il ministro. Poi il passaggio destinato a far discutere: «È facile annunciare militari in più senza nemmeno affrontare il problema di cosa dovranno fare e come potranno farlo».

Il riferimento, mai esplicitato, è difficile da non cogliere. Nelle stesse ore il vicepremier Matteo Salvini aveva rivendicato sui social l’arrivo dei rinforzi con un secco «Dalle parole ai fatti! 500 militari in più per difendere Milano. Vittoria Lega», nella settimana che porta al congresso del partito. Crosetto sposta il piano del confronto: non basta contare le uniformi in strada, serve definire con quali poteri potranno operare.

La richiesta: poteri da forza di polizia, ma solo per tre mesi

Il cuore del messaggio è una richiesta precisa al Consiglio dei ministri convocato per martedì 20 ottobre alle 17.30. «Perché abbia un senso – scrive Crosetto – abbiamo necessità che domani il Cdm approvi delle norme che consentano loro di poter agire come le forze di polizia, solo nel tempo necessario per dare supporto a Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza (cioè 3 mesi), di fronte a fenomeni come quelli cui abbiamo assistito».

Il punto è tecnico ma decisivo. I militari impiegati nell’operazione Strade Sicure, attiva dal 4 agosto 2008, operano oggi con la qualifica di agenti di pubblica sicurezza: presidiano obiettivi sensibili, pattugliano, concorrono al controllo del territorio, ma non dispongono delle stesse prerogative delle forze dell’ordine quando si tratta di intervenire attivamente in contesti di ordine pubblico come quelli visti a Milano. Tra le ipotesi circolate in ambienti di governo figura proprio il riconoscimento ai militari delle funzioni di polizia giudiziaria, limitato nel tempo.

Il ministro fissa un confine netto: tre mesi, il tempo «necessario» a dare supporto alle forze di polizia. Non una militarizzazione permanente delle città, ma uno strumento straordinario legato a un’emergenza specifica. Resta da chiarire nel testo del decreto la decorrenza, il perimetro territoriale e il numero esatto di militari interessati dalle nuove norme.

Il lavoro di Perego e il ruolo di Forza Italia

Il ringraziamento pubblico a Matteo Perego di Cremnago non è casuale. Il sottosegretario alla Difesa, esponente di Forza Italia, è stato presente a Milano durante i giorni delle violenze, come sottolineato dallo stesso partito in una nota diffusa domenica 18 ottobre al termine di una riunione straordinaria dei vertici azzurri presieduta da Antonio Tajani.

In quell’occasione Forza Italia aveva chiesto «l’invio immediato di ulteriori unità delle forze dell’ordine e delle forze armate» per rafforzare i dispositivi di Strade Sicure, strumenti normativi per procedere all’arresto dei minorenni nei casi di devastazione e saccheggio, l’accelerazione dell’iter sulle norme che rendono più facilmente imputabili i minori tra 14 e 17 anni e la convocazione di un Consiglio dei ministri a Milano come «segnale di presenza dello Stato». Perego è anche il candidato di Forza Italia alla carica di sindaco del capoluogo lombardo, elemento che rende il suo protagonismo sul dossier sicurezza ancora più rilevante sul piano politico.

Il vertice a Palazzo Chigi e il decreto atteso oggi

La decisione sui 500 militari in più è maturata nel vertice sull’ordine pubblico convocato da Giorgia Meloni lunedì mattina a Palazzo Chigi, durato circa un’ora e mezza. Al tavolo i vicepremier Tajani e Salvini (quest’ultimo in videocollegamento), i ministri Piantedosi, Crosetto e Lollobrigida, i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, i vertici di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e dell’intelligence.

Dalle relazioni di Piantedosi e Mantovano è emerso un quadro definito «complesso», con elementi inediti rispetto al passato e cause ancora da decifrare. La linea uscita dal vertice è quella di una «risposta ferma dello Stato», da tradurre in un decreto legge da esaminare nel Cdm straordinario di oggi, previa interlocuzione con il Quirinale soprattutto sulle disposizioni che riguardano i minorenni.

Oltre ai rinforzi per Milano, il pacchetto annunciato dai sottosegretari leghisti Andrea Ostellari e Nicola Molteni comprenderebbe l’introduzione del reato di danneggiamento aggravato, l’arresto obbligatorio per i reati di devastazione durante le manifestazioni con possibilità di arresto differito entro 48 ore sulla base delle immagini di videosorveglianza, l’estensione del fermo preventivo fino a 24 ore, il rafforzamento dell’avviso orale del questore e un potenziamento della giustizia minorile con più organici nei tribunali per i minorenni e nuovi posti detentivi.

I numeri degli scontri: 271 in questura, 220 minorenni

A rendere urgente l’intervento è il bilancio delle giornate del 17 e 18 ottobre nel centro di Milano. Secondo i dati del Dipartimento della Pubblica sicurezza, 271 persone sono state accompagnate in questura, tra cui 220 minorenni e 60 cittadini stranieri. Gli arresti sono stati 32, le denunce 28, mentre per 174 persone è stato applicato il fermo di prevenzione previsto dall’articolo 11-bis del decreto sicurezza del 2026. Tra i fermati anche ragazzini di 11, 12 e 13 anni.

Sul fronte delle forze dell’ordine si contano 14 operatori feriti nella sola giornata di domenica, dieci della Polizia di Stato e quattro della Polizia locale, con danni stimati intorno al milione di euro. La Procura di Milano ha chiesto la convalida degli arresti per quattro giovani, tra i 18 e i 24 anni, uno dei quali fermato dopo il saccheggio di un negozio Foot Locker in via Passerella. La pm Giovanna Cavalleri ha parlato del carcere come «unica risposta» per chi ha dato prova «di una assoluta disinvoltura a improvvise azioni distruttive e di rara violenza» contro le forze dell’ordine. Episodi analoghi si sono registrati anche a Torino e Bologna.

Mattarella: «Ogni violenza è inaccettabile»

Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dal palco dell’Assemblea nazionale delle Province italiane a Imperia. «Alle Forze dell’Ordine, in particolare ai quasi 200 loro feriti nei giorni scorsi, va la piena solidarietà della comunità nazionale», ha detto il Capo dello Stato, sottolineando che la sicurezza è «un servizio che passa dalla garanzia di condizioni che assicurano il pacifico dispiegarsi della vita delle nostre comunità, nelle città e nei borghi, dove ogni violenza è inaccettabile». Mattarella ha chiesto inoltre «un’attenta vigilanza in grado di contrastare violenze che sembrano esplodere in modo inatteso» per l’azione di «soggetti inediti».

Cosa cambia per i militari in strada

La posta in gioco, per chi indossa l’uniforme, è concreta. Senza una cornice normativa adeguata, i 500 militari in arrivo a Milano si troverebbero a operare con gli stessi limiti del personale già schierato in Strade Sicure, in un contesto che però, come dimostrano le immagini dei giorni scorsi, ha poco a che vedere con il presidio statico di una stazione o di un obiettivo sensibile.

È questo il senso dell’intervento di Crosetto: evitare che i soldati vengano mandati in piazza come deterrente visivo senza strumenti giuridici per agire e senza tutele chiare in caso di intervento. Il Cdm di oggi dirà se la richiesta del ministro troverà spazio nel decreto e in quale forma. Da quella risposta dipenderà non solo l’efficacia del dispositivo milanese, ma anche il ruolo che le Forze Armate saranno chiamate a svolgere nei prossimi tre mesi sul fronte interno.

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