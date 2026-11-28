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Roma, 27 novembre 2026 – Parole nette, senza giri di parole, pronunciate davanti alla platea dell’assemblea programmatica di Noi Moderati. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha tracciato un quadro senza sconti sullo stato di preparazione del Paese di fronte alle minacce attuali: “No, noi non siamo preparati ad affrontare né la guerra tradizionale, perché abbiamo smesso di investire in Difesa da vent’anni, né questi nuovi tipi di guerra, perché cambiano ogni giorno”.

Un intervento, dedicato ai nuovi scenari della sicurezza internazionale, che va oltre la consueta richiesta di maggiori risorse per il comparto. Il titolare di Palazzo Baracchini ha spiegato, con esempi concreti, perché la guerra ibrida rappresenti oggi una minaccia più insidiosa di quella convenzionale.

Quando la guerra si dichiarava con l’ambasciatore

Il ministro è partito da una riflessione sul significato stesso di guerra, profondamente mutato negli ultimi anni. “La guerra, una volta, era una cosa evidente. Pensate che si dichiarava con l’ambasciatore! Uno mandava l’ambasciatore a dichiarare la guerra e partiva la guerra. C’era una formalità e un rispetto, tra virgolette, anche se sembra assurdo dirlo”.

Oggi, invece, quella formalità non esiste più. “Adesso la guerra è il tentativo di fare male a qualcun altro, se puoi, senza farti vedere“, ha sintetizzato Crosetto. È proprio qui, secondo il ministro, che si colloca il salto di pericolosità: “Rispetto alla guerra tradizionale, io ti attacco senza che tu possa dire con certezza che ti sto attaccando”.

Ospedali, banche e INPS: gli obiettivi degli attacchi cyber

Il primo esempio portato dal ministro riguarda il dominio informatico. “Ti faccio un attacco cyber, ti blocco un ospedale, ti blocco una banca, ti blocco l’INPS. Ti faccio del male, ma non puoi attribuirlo a me perché sono passato in diciotto Paesi attraverso degli hacker professionali e non sei in grado di dire: ‘Mi arriva da lui'”.

Il nodo centrale è quello dell’attribuzione: un’aggressione che colpisce infrastrutture civili essenziali, dalla sanità al sistema previdenziale, senza che la vittima possa individuare con certezza il responsabile e, di conseguenza, reagire sul piano politico o militare.

La nave cargo e il cavo del gas algerino

Il secondo scenario descritto da Crosetto si sposta nel Mediterraneo e riguarda la vulnerabilità delle infrastrutture sottomarine. “Faccio passare una nave cargo che batte una bandiera non del mio Paese, di cui stacco la radio, nel Mediterraneo. Calo giù un’ancora, strappo il cavo che collega il gas algerino all’Italia e metto in ginocchio l’Italia”.

Un’operazione a basso costo, senza un solo colpo sparato e con un’unità apparentemente civile, capace di colpire al cuore l’approvvigionamento energetico nazionale. Anche in questo caso, la difficoltà di dimostrare l’intenzionalità dell’atto e di risalire al mandante rende la risposta estremamente complessa.

Vent’anni di mancati investimenti

Il filo conduttore dell’intervento resta quello dei vent’anni di disinvestimento nella Difesa, un tema su cui il ministro insiste da tempo. Già nel settembre 2025, a margine di un evento a Roma, aveva dichiarato che l’Italia non era pronta “né a un attacco russo né a un attacco di un’altra nazione”, sottolineando che “i vent’anni non si recuperano in un anno o in due anni”. E nel novembre dello stesso anno, presentando il calendario della Difesa, aveva ricordato come fino a pochi anni prima “nessuno di noi pensava di parlare di scenari come quelli che viviamo adesso”.

Il messaggio lanciato dall’assemblea di Noi Moderati va però un passo oltre: non si tratta solo di colmare un ritardo accumulato nel tempo, ma di adeguare i sistemi di protezione a minacce che, per usare le parole del ministro, “cambiano ogni giorno”. Una sfida che riguarda l’Italia e l’intera Europa, e che chiama in causa non soltanto le Forze Armate, ma la resilienza complessiva del Paese, dalle reti informatiche alle infrastrutture critiche.

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