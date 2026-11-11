Crosetto: “La sovranità nazionale non basta più”. E al Parlamento arriva il piano da 22 miliardi per le armi

«Il futuro si può subire o si può governare». Con questa frase il ministro della Difesa Guido Crosetto ha sintetizzato il senso del suo intervento al forum “Il Paese che cambia – Made for Italy”, andato in scena l’11 novembre alle Scuderie di Palazzo Altieri, a Roma. Un passaggio che arriva nelle stesse ore in cui dagli allegati al Documento Programmatico Pluriennale 2026-2028, trasmesso al Parlamento, emerge un dato destinato a far discutere: circa 22 miliardi di euro di investimenti programmati in armamenti e munizionamento dal 2027 fino a oltre il 2031.

Dalla sovranità nazionale alla “sovranità funzionale”

Il cuore del ragionamento di Crosetto ruota attorno a un concetto che il ministro sta ripetendo da giorni, dopo averlo lanciato il 10 novembre alla presentazione del Calendario della Difesa 2027: la sovranità funzionale.

«Viviamo un tempo in cui il concetto di sovranità nazionale lascia spazio a quello di sovranità funzionale», ha spiegato dal palco del forum. «Essere sovrani significa poter tradurre le proprie decisioni in realtà, creare ricchezza e garantire la coesione sociale».

L’idea è semplice quanto radicale: oggi uno Stato non è più sovrano solo perché controlla il proprio territorio. Lo è se riesce a proteggere le forniture energetiche, le materie prime e le comunicazioni, che viaggiano su cavi sottomarini e infrastrutture satellitari ben oltre i confini nazionali. Da qui anche la risposta a chi si chiede perché l’Italia debba interessarsi alla stabilità dei Paesi del Golfo: «Se guardiamo nei nostri tubi non troviamo né gas né petrolio. L’Italia è diventata una grande nazione proprio per la capacità di trasformare ciò che non possedeva».

“Chi crede nella democrazia è in minoranza”

Il passaggio più duro dell’intervento riguarda il quadro internazionale. «In un mondo in cui chi crede nei diritti civili, nel diritto internazionale e nella democrazia è in minoranza – ha detto Crosetto – dobbiamo saper riconoscere anche le minacce che possono indebolire una società dall’interno, incrinando la fiducia dei cittadini nelle istituzioni».

Il riferimento è alla cosiddetta guerra cognitiva: l’uso di social network, profilazione e strumenti digitali per orientare opinioni e comportamenti di singoli e comunità. Una minaccia che, nella visione del ministro, non riguarda solo gli attacchi cyber o le infrastrutture fisiche, ma la tenuta stessa della coesione sociale di un Paese.

Sullo stesso filone si inserisce la risposta data a margine dell’evento sugli allarmi bomba che si stanno moltiplicando in Italia: «Chiunque di noi potrebbe, con gli strumenti oggi a disposizione, mandare un’email a una scuola, a un asilo o a una compagnia aerea dicendo che c’è una bomba. Fa parte di una strategia su cui si inseriscono anche i cretini, perché non sempre ci sono strategie di Paesi stranieri o azioni ostili. Ci sono anche i mitomani e i pazzi».

Crosetto chiede un’informativa urgente in Parlamento

Proprio su questi temi il ministro ha annunciato di aver chiesto di riferire alle Camere. «La tecnologia ha una velocità tale che stare dietro alla possibilità delle minacce diventa sempre più difficile – ha dichiarato – Andrò in Parlamento a parlare di questi temi in modo tale da poter dire, in una sede formale, tutte quelle che sono le mie preoccupazioni, che sono forse di più di quelle che ho enunciato».

La data non è ancora fissata – «stanno calendarizzando, ma penso sarà a breve» – ma per Crosetto «un’informativa del ministro della Difesa è una cosa fondamentale». La linea è chiara: «La miglior difesa è anticipare le minacce e vedere cosa può arrivare», con una risposta che deve coinvolgere «tutte le istituzioni repubblicane», superando le divisioni politiche su questioni che toccano la sicurezza e la stabilità democratica del Paese.

Difesa europea, industria e ricerca: la “massa critica”

Nel suo intervento il ministro ha poi allargato lo sguardo al contesto continentale. «La stessa capacità di unire le forze ci serve in Europa, per costruire con una difesa di dimensione continentale la massa critica più forte possibile».

Accanto alla dimensione europea, Crosetto ha insistito su un altro pilastro: «Ci serve un dialogo costante tra Difesa, industria e ricerca, perché l’innovazione si traduca in capacità operative al passo con la velocità del cambiamento». Un messaggio rivolto a una platea che al forum – organizzato da De Fusco Labour & Legal con Intesa Sanpaolo main partner e Il Sole 24 Ore media partner – comprendeva, tra gli altri, i vertici di Leonardo, Fincantieri, Enel, Poste Italiane e Tim, oltre ai ministri Giorgetti, Urso e Bernini.

I 22 miliardi per armamenti e munizioni: cosa prevede il piano

Mentre il ministro parlava di minacce ibride, dal Parlamento arrivavano i numeri. Secondo quanto emerge dalla somma delle voci contenute nell’allegato al Documento Programmatico Pluriennale 2026-2028 – lo strumento con cui il ministero della Difesa presenta alle Camere la programmazione finanziaria e strategica delle Forze Armate – l’investimento programmato nel capitolo “armamenti e munizionamenti” (paragrafo 5 dell’allegato) ammonta a circa 22 miliardi di euro, con voci che partono dal 2026 e si spingono oltre il 2031.

Dentro quella cifra c’è un ventaglio ampio di capacità:

missili per la difesa da attacchi balistici ;

; i sistemi contraerei Grifo e SAMP/T , i cui primi esemplari di nuova generazione sono stati consegnati all’Esercito a gennaio 2026;

e , i cui primi esemplari di nuova generazione sono stati consegnati all’Esercito a gennaio 2026; missili antinave ;

; artiglieria terrestre ;

; sistemi antidrone ;

; sistemi di autoprotezione dei velivoli.

Il dossier si somma a un altro fronte parlamentare già caldo: quello degli F-35, con l’aumento di circa 7,3 miliardi della spesa prevista per 115 velivoli nel periodo 2027-2039 e il rinvio del voto nelle commissioni Difesa di Camera e Senato chiesto dalle opposizioni. Nella manovra, intanto, salgono da 500 a 800 milioni i fondi destinati alle missioni internazionali e al programma del caccia di sesta generazione GCAP.

Una Difesa che cambia pelle

Il quadro che emerge dalle ultime 48 ore è quello di una Difesa che prova a tenere insieme due piani: da una parte il rafforzamento dello strumento militare tradizionale, con investimenti pluriennali su scudo antimissile, munizionamento e difesa aerea; dall’altra una ridefinizione del concetto stesso di sicurezza, che passa dalla protezione dei confini a quella delle funzioni vitali del Paese, comprese le menti dei cittadini.

«Per governarlo – ha concluso Crosetto riferendosi al futuro – dobbiamo anticipare le minacce e affrontarle con l’impegno di tutte le istituzioni repubblicane». La prossima tappa sarà l’aula parlamentare, dove il ministro ha promesso di mettere sul tavolo «tutto ciò che penso del periodo che stiamo vivendo».

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