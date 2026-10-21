Crosetto rompe gli schemi dopo la guerriglia di Milano: «Puniamo i violenti, ma lo Stato ragiona con strumenti di un’altra epoca»

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Il messaggio su X che va oltre la linea del governo

A poche ore dal via libera del Consiglio dei ministri al decreto sicurezza, il ministro della Difesa Guido Crosetto affida a X una riflessione che si distingue dal coro delle dichiarazioni post-scontri. Il punto di partenza è netto e non lascia margini: «Le violenze vanno fermate. I violenti vanno puniti». Subito dopo arriva il ringraziamento a chi è stato in strada nel fine settimana del 17 e 18 ottobre: «Ai Carabinieri, alla Polizia e a tutte le Forze dell’ordine che hanno difeso le nostre città va la mia gratitudine».

Il ministro elenca i diritti che lo Stato deve tutelare «in ogni modo»: legalità, libertà, proprietà, libera mobilità, incolumità. Ma è nella frase successiva che il post cambia registro. «Sarebbe un errore, parallelamente, non cercare di capire a cosa stiamo assistendo e perché».

«Molti dei fermati sono giovanissimi minorenni»

Crosetto non gira attorno al dato che più ha colpito investigatori e opinione pubblica. «Molti dei fermati sono ragazzi, sono giovanissimi minorenni», scrive, invitando a «comprendere una lingua diversa che dice spesso cose che non capiamo».

I numeri diffusi dal Dipartimento della Pubblica sicurezza dopo la giornata di domenica 18 ottobre a Milano danno la misura del fenomeno: 271 persone accompagnate in questura, di cui 220 minorenni; 32 arrestati, 23 dei quali minori; 28 denunciati; 174 fermi di prevenzione; 14 feriti tra le forze dell’ordine, dieci poliziotti e quattro agenti della polizia locale. Il giorno prima, sabato 17, erano stati 72 gli accompagnati, 17 gli arrestati e 22 i denunciati, con tensioni registrate anche a Torino, Bologna e Brescia. Il tutto a margine del corteo contro il caro vita convocato dal movimento “Italia in Piazza”, cui si erano agganciati gruppi di ragazzi a volto coperto, in larga parte estranei alla manifestazione, arrivati dalle periferie e da fuori città dopo essersi dati appuntamento sui social.

Capire non è giustificare: la distinzione del ministro

Il passaggio più delicato del messaggio è quello in cui Crosetto mette in chiaro il confine tra analisi e assoluzione. «Comprendere ciò che accade nelle sue motivazioni profonde ed originarie non significa giustificare e dare alibi alle violenze. Sono due cose distinte e parallele».

Il ministro prende le distanze anche da un certo tipo di lettura: «Non servono le classiche giustificazioni pseudo sociologiche, sbrigative, per sentirsi più giusti». Quello che chiede è altro: «Un’analisi profonda di come si formano le nuove generazioni, dei modelli di riferimento costruiti al di fuori di scuola e famiglia, di sistemi di valori molto diversi dai nostri, di una nuova percezione di ciò che è bene e ciò che è male, di ciò che è giusto e ciò che non lo è».

Una posizione che riecheggia, pur con accenti diversi, le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che nei giorni scorsi aveva definito «inaccettabile» ogni violenza chiedendo però «un’analisi intelligente e approfondita» su episodi che arrivano da «soggetti inediti».

L’affondo sugli apparati dello Stato: «Lenti, rigidi, autoreferenziali»

La seconda parte del post allarga lo sguardo e tocca un nervo scoperto. «Il mondo cambia a una velocità mai vista. Le crisi che sconvolgono la nostra vita nascono a migliaia di chilometri da qui. I cambiamenti tecnologici rischiano di diventare tsunami sociali capaci di mettere in crisi le conquiste democratiche anche dei sistemi più evoluti».

Di fronte a questo scenario, il giudizio sulla macchina pubblica è severo: «Gli strumenti con cui lo Stato risponde, cioè apparati, procedure, processi decisionali, sono stati pensati per un’altra epoca. Sono lenti dove servirebbe rapidità, rigidi dove servirebbe capacità di adattarsi, spesso autoreferenziali dove servirebbe apertura».

Crosetto esclude che si tratti di una polemica di parte: «Non è una questione di colore politico. È un ritardo strutturale che nessun governo, da solo, può colmare». E rilancia la necessità di «nuovi patti sociali, nuove vie di convivenza, istituzioni capaci di stare al passo con il proprio tempo», chiamando in causa una «maturità politica» e una «consapevolezza della gravità del momento storico che devono appartenere a tutti».

La chiusura personale: «Ho accumulato profonde delusioni»

Il finale del messaggio ha un tono inusuale per un ministro in carica. «Questo mutamento velocissimo del mondo e dei suoi assetti è ciò che più mi preoccupa. Ed è ciò che, nei limiti delle mie capacità e del mio ruolo, ho cercato di affrontare in questi anni». Poi l’ammissione: «Ho accumulato anche profonde delusioni, ma non sono mai state una scusa per smettere di provarci. Ancor di più oggi».

Il contesto: il decreto approvato e la “guerra ibrida”

Il post arriva mentre il governo mette a terra la risposta normativa. Il decreto-legge approvato dal Cdm del 20 ottobre, proposto dalla premier Meloni insieme ai ministri Piantedosi, Nordio e allo stesso Crosetto, introduce il reato di partecipazione violenta a una manifestazione, con pene fino a cinque anni e multe fino a 20mila euro, estende il fermo preventivo di 12 ore anche ai minorenni, introduce la presunzione di imputabilità per i ragazzi tra 14 e 18 anni, l’arresto in flagranza differita e il coinvolgimento patrimoniale dei genitori per i danni causati dai figli. Il questore potrà inoltre vietare per un anno il raduno con persone determinate anche a chi ha compiuto quattordici anni.

Per la Difesa c’è un capitolo specifico: fino al 31 dicembre 2026 il contingente di “Strade Sicure” a Milano viene incrementato di 500 militari.

Lo stesso 20 ottobre, intervenendo al Defense Procurement Forum di Roma, Crosetto aveva definito i disordini «il frutto, il punto di arrivo» di quella che da tempo chiama guerra ibrida, il tema su cui nel 2025 aveva portato al Consiglio supremo di difesa un documento dedicato al contrasto attivo di questa minaccia. Il messaggio su X aggiunge ora un secondo livello di lettura: la sicurezza, nelle parole del ministro, non si esaurisce nella risposta penale e nel dispiegamento di uomini, ma passa dalla capacità delle istituzioni di capire chi hanno davanti e di aggiornare se stesse prima che il ritardo diventi irrecuperabile.

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