Crosetto offre incarico a l’ex ministro della Difesa ucraino Fedorov, Mosca attacca: “Anche Bin Laden sarebbe stato un eccellente consigliere”

L’offerta del ministro della Difesa all’ex omologo ucraino scatena la dura reazione del Cremlino. La portavoce del ministero degli Esteri russo paragona provocatoriamente la scelta a un’ipotetica nomina di Osama bin Laden

Le dichiarazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto sull’ex ministro della Difesa ucraino Mykhailo Fedorov hanno provocato una durissima replica da parte di Mosca. A intervenire è stata la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che ha affidato al proprio canale Telegram un commento dai toni fortemente provocatori dopo aver appreso dell’offerta rivolta da Crosetto al dirigente ucraino appena uscito dal governo di Kiev.

L’affondo di Zakharova contro Crosetto

Nel messaggio pubblicato su Telegram, Zakharova ha ironizzato sulla decisione del ministro italiano della Difesa, sostenendo che in Italia non ci fosse “nessuno di valido” a cui affidare un incarico di consulenza.

La portavoce del ministero degli Esteri russo ha poi aggiunto la frase che ha rapidamente fatto il giro dei media internazionali:

“È un peccato che Osama bin Laden non abbia vissuto abbastanza a lungo: sarebbe stato un eccellente consigliere per il governo italiano.”

Un paragone estremamente duro, utilizzato da Mosca per criticare apertamente la scelta annunciata da Crosetto.

L’offerta di Crosetto a Mykhailo Fedorov

La polemica nasce dall’intervista rilasciata da Guido Crosetto a la Repubblica, nella quale il ministro della Difesa ha spiegato di aver contattato personalmente Mykhailo Fedorov il giorno successivo alla sua rimozione dall’incarico di ministro della Difesa ucraino.

Crosetto ha rivelato di avergli proposto di raggiungerlo a Roma come advisor.

Secondo il ministro italiano, Fedorov rappresenta una delle figure più innovative della recente evoluzione militare ucraina.

“È uno di quelli che ha stravolto completamente le regole del gioco nel campo di battaglia”, ha affermato Crosetto, sottolineando come il dirigente ucraino abbia contribuito a introdurre un modello fondato su innovazione tecnologica, rapidità decisionale e impiego massiccio dei droni.

Il ministro ha inoltre evidenziato che le stesse sfide affrontate dall’Ucraina riguardano oggi anche Paesi come Italia, Germania e Francia, dove la velocità dell’innovazione tecnologica si scontra spesso con sistemi militari tradizionalmente impostati su programmi di sviluppo decennali.

“Mi ha risposto commosso”

Nel corso dell’intervista, Crosetto ha raccontato anche la risposta ricevuta dall’ex ministro ucraino.

Alla domanda del giornalista su come avesse reagito Fedorov, il ministro italiano ha spiegato che il dirigente ucraino si è detto commosso, interpretando quella proposta come una dimostrazione di stima personale e amicizia.

Il saluto ufficiale del Ministero della Difesa

Nei giorni successivi alla fine del mandato di Fedorov, il Ministero della Difesa italiano aveva già diffuso una nota ufficiale nella quale Guido Crosetto ringraziava l’ex collega per il dialogo costante e la collaborazione sviluppata negli ultimi mesi.

Nel messaggio veniva inoltre riconosciuto il ruolo svolto da Fedorov nella promozione dell’innovazione tecnologica e nello sviluppo delle capacità della Difesa ucraina, aspetti che Crosetto considera centrali anche per il futuro delle Forze armate europee.

Chi è Mykhailo Fedorov

Trentacinquenne, proveniente dal settore della trasformazione digitale, Mykhailo Fedorov è stato uno dei principali promotori della modernizzazione tecnologica della Difesa ucraina.

Durante il suo mandato ha puntato con decisione sull’impiego dei droni, sulla digitalizzazione delle Forze armate e sulla riforma dei sistemi di approvvigionamento militare, diventando una delle figure più riconoscibili del governo di Kiev.

La sua rimozione dall’incarico è avvenuta nell’ambito del recente rimpasto dell’esecutivo ucraino e ha provocato rare manifestazioni di protesta nella capitale, con centinaia di cittadini scesi in piazza per chiedere il suo ritorno. Secondo quanto riferito, Fedorov avrebbe inoltre respinto gli incarichi alternativi proposti dal presidente Volodymyr Zelensky, dichiarando di non essere disponibile ad assumere ruoli diversi da quello di ministro della Difesa.

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