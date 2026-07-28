Crosetto e Luongo in videoconferenza con i Reggimenti dell’Arma: sostegno ai Carabinieri feriti in Val di Susa

Questa mattina il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, e il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, hanno partecipato dalla Sala Operativa del Comando Generale a una videoconferenza con tutti i Reggimenti della Divisione Unità Mobili dell’Arma, impegnati nei servizi di ordine pubblico su tutto il territorio nazionale.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto e vicinanza istituzionale, con l’obiettivo di esprimere ancora una volta sostegno ai Carabinieri rimasti feriti negli scontri avvenuti nei giorni scorsi in Val di Susa.

Nel corso del collegamento, il Ministro Crosetto e il Comandante Generale Luongo hanno rinnovato il proprio apprezzamento per la professionalità, il coraggio, il senso del dovere e lo spirito di sacrificio con cui i militari dell’Arma operano quotidianamente a tutela della sicurezza dei cittadini e della legalità.

Un ringraziamento sentito è stato rivolto a tutti i Carabinieri impegnati nei servizi di ordine pubblico, chiamati a intervenire anche in contesti complessi e delicati. È stato sottolineato come il rispetto della legge e delle istituzioni venga garantito ogni giorno grazie al loro equilibrio, alla loro competenza e al profondo senso dello Stato.

La videoconferenza ha confermato l’attenzione dei vertici istituzionali e dell’Arma verso il personale operativo sul territorio, con particolare riferimento a chi, nei giorni scorsi, è rimasto coinvolto negli scontri in Val di Susa durante le attività di ordine pubblico.

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