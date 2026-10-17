Crosetto e il computer quantistico da 4.400 qubit: “Vogliamo dipendere dagli altri o costruire le tecnologie di domani?”

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Il messaggio del ministro all’inaugurazione di Volta B1

“La tecnologia è potere. E il futuro della sicurezza nazionale passa anche dal quantum”. Con queste parole il ministro della Difesa Guido Crosetto è intervenuto, in collegamento da remoto, alla cerimonia di inaugurazione di Volta B1, il computer quantistico da oltre 4.400 qubit acceso il 16 ottobre a Villa Saporiti, a Como.

Un intervento breve ma dal taglio netto, che colloca il calcolo quantistico tra le priorità strategiche della Difesa. “L’Italia deve essere protagonista della rivoluzione tecnologica, non spettatrice”, ha detto il ministro. “Oggi la forza di una Nazione si misura anche nella capacità di sviluppare tecnologie, governare dati e trasformare la conoscenza in capacità concrete”.

Crosetto ha poi richiamato il tema a lui più caro, quello del rapporto tra ricerca, industria e Forze Armate: “Abbiamo eccellenze nella ricerca, nell’industria e nella Difesa. La sfida è metterle a sistema, unendo competenze e accelerando l’innovazione. È questa la forza del dual-use: un circuito in cui ricerca, industria e Difesa si rafforzano reciprocamente”.

La chiusura è una domanda rivolta al Paese: “Vogliamo dipendere dalle tecnologie degli altri o contribuire a costruire quelle di domani? La sovranità di una Nazione passa anche dalla sua capacità di innovare”.

Cos’è Volta B1 e perché se ne parla

Volta B1 è il nome scelto, all’interno dell’ecosistema Q-Alliance, per un sistema D-Wave Advantage2, il più avanzato computer quantistico ad annealing prodotto dall’azienda californiana. Si tratta del primo annealer quantistico installato fisicamente in Italia e, per potenza, del secondo in Europa: con oltre 4.400 qubit si colloca alla pari con il sistema operativo a Jülich, in Germania.

La macchina non è un computer quantistico “universale” a porte logiche, ma un sistema specializzato nella risoluzione di problemi complessi di ottimizzazione: pianificazione industriale, logistica, trasporti, gestione delle risorse, simulazione di materiali. D-Wave sostiene che l’Advantage2 abbia già dimostrato di superare il calcolo classico su un problema di simulazione di materiali che avrebbe richiesto a uno dei supercomputer più potenti al mondo quasi un milione di anni e un consumo elettrico pari a quello annuale dell’intero pianeta.

Il sistema è arrivato in Lombardia il 15 ottobre, con un annuncio dato dalla stessa D-Wave durante il Digital Innovation Forum 2026 di Villa Erba. Una volta pienamente operativo, sarà accessibile anche da remoto tramite il servizio cloud Leap della società.

Chi paga: zero euro pubblici

Uno dei punti che il governo ha tenuto a sottolineare riguarda il finanziamento. L’operazione nasce da un accordo da 10 milioni di euro tra D-Wave e la società Swiss Quantum Technology SA (SQT), che ha acquisito il 50% della capacità del sistema per cinque anni e detiene un’opzione per l’acquisto dell’intera macchina.

“Non è costata nemmeno un centesimo di denaro pubblico”, ha rivendicato il sottosegretario all’Innovazione Alessio Butti, intervistato da MF-Milano Finanza alla vigilia dell’evento. “Il nostro contributo è aver dato un indirizzo strategico riconoscibile, che mette in relazione ricerca, sicurezza nazionale e sviluppo industriale”.

Butti ha anche indicato la prima applicazione concreta già sul tavolo: Aeroitalia ha sottoscritto un’intesa con Q-Alliance per esplorare l’uso del calcolo quantistico nella pianificazione delle rotte e delle operazioni di volo.

Meloni: “Un passo concreto nella rivoluzione quantistica”

All’evento “Quantum per l’Italia”, promosso dal Comitato Nazionale per il Bicentenario della morte di Alessandro Volta, hanno partecipato anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il ministro per gli Affari europei e il PNRR Tommaso Foti. In apertura è stato letto un messaggio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo cui con Volta B1 “la nostra Nazione compie un passo concreto nella nuova rivoluzione quantistica”. Il quantum, ha scritto la premier, “è una potenza di calcolo che può essere utilizzata per affrontare problemi complessi e trovare soluzioni più efficienti in settori come energia, trasporti, logistica, industria, sviluppo di farmaci e pubblica amministrazione”.

Presente a Como anche il CEO di D-Wave, Alan Baratz, che ha definito l’installazione “un traguardo storico verso la trasformazione del calcolo quantistico in una capacità operativa al servizio dell’innovazione e dell’industria italiane”. L’inaugurazione fa seguito alla firma della Dichiarazione di Volta, sottoscritta da D-Wave alla World Tech Conference di Milano nel giugno 2026, che ha fissato un quadro di cooperazione su quantum, intelligenza artificiale e infrastrutture di calcolo sovrane.

Nasce il Centro Nazionale Volta

Nel corso della giornata è stata annunciata anche la creazione del Centro Nazionale Volta, pensato come punto di incontro tra istituzioni, università e imprese sulle applicazioni concrete del calcolo quantistico. L’obiettivo dichiarato è formare personale qualificato, sviluppare applicazioni industriali e generare proprietà intellettuale in Italia, anziché limitarsi ad acquistare servizi dall’estero.

È esattamente la logica richiamata da Crosetto. Il ministro non ha fatto riferimento a programmi militari specifici, ma il quadro è chiaro: le tecnologie quantistiche rientrano tra le capacità che la Difesa considera abilitanti, dalla crittografia alla simulazione, dall’ottimizzazione logistica all’analisi dei dati. Il fatto che il primo annealer italiano nasca da un investimento privato, con una governance che chiama in causa ricerca, industria e sicurezza nazionale, rappresenta per il governo un modello di quel circuito dual-use che Palazzo Baracchini vorrebbe replicare anche in altri settori.

Como, città natale di Alessandro Volta, celebra così il bicentenario della morte dello scienziato con una macchina che porta il suo nome. Resta da verificare, come ha ammesso lo stesso Butti, cosa saprà produrre sul campo: “Il successo si misurerà nei progetti che nasceranno, nelle imprese che utilizzeranno l’infrastruttura e nei miglioramenti che riusciranno a ottenere”.

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