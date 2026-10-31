Chinook caduto in Bosnia, Crosetto dopo aver visto il relitto: «Un miracolo che 11 si siano salvati». Poi la replica al M5S: «Dica stupidaggini chi vuole, la manutenzione è superiore a qualsiasi mezzo civile»

Il ministro rientra da Brčko e fa il punto sui feriti

Rientrato in Italia dopo una giornata trascorsa in Bosnia Erzegovina, Guido Crosetto ha scelto lo studio di Bruno Vespa a Cinque minuti, su Rai 1, per fare il punto sulla tragedia del CH-47 Chinook dell’Esercito precipitato giovedì 29 ottobre nei pressi di Brčko, nel nord del Paese, durante un’attività della missione europea Eufor Althea.

Il bilancio è di quattro militari morti e undici feriti. Sulle condizioni dei sopravvissuti il ministro della Difesa è stato netto: nessuno è in pericolo di vita. «Se la caveranno tutti, alcuni con un po’ più di tempo. Noi stiamo cercando di riportarli prima possibile in Italia», ha detto Crosetto, che nel corso della giornata aveva visitato i ricoverati negli ospedali di Brčko e Tuzla insieme al capo di Stato maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano.

Dopo essersi fermato sul luogo dell’impatto, dove l’elicottero si è schiantato spezzandosi in più tronconi, il ministro ha usato parole che rendono l’idea della violenza dello schianto: «È un miracolo che 11 persone si siano salvate».

Chi sono le quattro vittime

A bordo del Chinook viaggiavano 15 persone. Hanno perso la vita due sottufficiali dell’Esercito, i sergenti Simone Ruggia e Claudio Marchesi, specialisti di bordo, e due appartenenti al Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana: il tenente Franco Adriano Zecchillo e la sergente Laura Procacci, alla sua prima missione all’estero.

I due militari dell’Esercito facevano parte del Comando Aviazione dell’Esercito di Viterbo, da dove il velivolo era partito per la Bosnia il giorno precedente. I due piloti sono tra i sopravvissuti e saranno ascoltati nei prossimi giorni dagli investigatori.

Le indagini: ipotesi guasto, escluse azioni ostili

Sulle cause dell’incidente lavorano in parallelo la Procura militare di Roma e una commissione tecnica del ministero della Difesa. Al momento l’ipotesi principale resta quella del guasto, mentre sono escluse azioni ostili.

I video girati da alcuni testimoni mostrano l’elicottero a bassa quota avvitarsi su sé stesso in una spirale discendente prima di impattare in una zona boschiva e disabitata, non lontano dalle prime case del villaggio di Gorica. Il sindaco di Brčko ha sottolineato come il velivolo avesse appena sorvolato un centro abitato: un dettaglio che, se confermato dall’inchiesta, farebbe pensare a un tentativo dei piloti di evitare conseguenze ancora più gravi.

La Bosnia annuncia un monumento ai caduti italiani

Nel racconto della giornata, Crosetto ha voluto sottolineare la vicinanza mostrata dalle autorità bosniache. Al momento della partenza, il viceministro della Difesa e il capo di Stato maggiore della Bosnia Erzegovina gli hanno annunciato l’intenzione di erigere un monumento alle vittime. La motivazione, riferita dal ministro: «Perché noi siamo grati al lavoro che hanno fatto gli italiani da noi in questi decenni».

L’Italia guida la missione Eufor Althea dal gennaio di quest’anno e schiera il contingente più numeroso, circa 300 militari sui 1.600 complessivi provenienti da 24 Paesi, con quartier generale a Camp Butmir, vicino Sarajevo.

La stoccata al Movimento 5 Stelle sulla manutenzione

Il clima è cambiato quando Vespa ha riportato la posizione del Movimento 5 Stelle. Nelle ore successive alla tragedia i pentastellati avevano sostenuto che la sicurezza del personale debba venire prima dell’acquisto di nuovi armamenti, lasciando intendere un possibile collegamento tra lo schianto e lo stato di manutenzione della flotta.

Crosetto ha respinto con decisione l’insinuazione: «La manutenzione di quei mezzi è superiore alla manutenzione di qualunque mezzo civile». Poi l’affondo, con un invito al silenzio rivolto a «qualcuno che pur di aprire bocca dice delle stupidaggini».

Ucraina, il nuovo pacchetto di aiuti entro fine anno

Nell’ultima parte dell’intervista spazio al dossier Kiev. Il ministro ha ribadito di muoversi sulla base di una delega del Parlamento, ricordando che il meccanismo dei pacchetti secretati non è un’invenzione dell’attuale esecutivo ma è nato con il governo Draghi, «di cui lo stesso Conte, ad esempio, faceva parte».

Sui tempi, la previsione è chiara: «Io penso che il pacchetto arriverà, arriverà entro fine anno, perché stiamo parlando probabilmente di un inverno difficilissimo».

Un inverno che, secondo Crosetto, Mosca punta a rendere insostenibile per i civili. Putin sta colpendo le infrastrutture energetiche ucraine «perché vuole piegare la popolazione ucraina, visto che non è riuscito a piegare le forze armate ucraine».

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