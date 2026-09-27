Crosetto alla Brigata “Sassari”: “Siate orgogliosi, l’Italia lo è”. Medaglia d’Argento al Reggimento Logistico

Il Ministro della Difesa incontra i militari rientrati dal Libano

“Cessate il fuoco, pace!”. Poche parole, viste su un manifesto, che per il Ministro della Difesa Guido Crosetto hanno assunto un significato particolarmente concreto nel corso dell’incontro con i militari della Brigata “Sassari” dell’Esercito Italiano, reduci dalla missione in Libano.

Crosetto ha scelto di partire proprio da quel messaggio per rivolgersi alle donne e agli uomini in uniforme, sottolineando il valore del servizio svolto in un’area segnata da forti tensioni e da un equilibrio fragile.

“Credo sia difficile non essere d’accordo”, ha detto il Ministro. “Ma per voi quelle parole hanno un significato ancora più concreto, perché raccontano il senso della missione che avete concluso in Libano”.

“Ripudiare la guerra e difendere la Patria non sono in contraddizione”

Nel suo intervento, Crosetto ha richiamato due principi fondamentali della Costituzione italiana: l’articolo 11, che ripudia la guerra come strumento di offesa, e l’articolo 52, che definisce “sacro” il dovere di difendere la Patria.

“Non c’è contraddizione”, ha affermato il Ministro. “C’è il senso del vostro servizio: difendere il Paese, contribuire alla sicurezza e creare le condizioni per la pace”.

Un passaggio centrale, rivolto ai militari della Brigata “Sassari”, impegnati in un contesto operativo dove professionalità, equilibrio e capacità di dialogo diventano elementi decisivi della missione.

Secondo Crosetto, è anche attraverso questo lavoro quotidiano sul terreno che si costruisce la credibilità internazionale dell’Italia: “Lo fate ogni giorno sul terreno, con professionalità, equilibrio, ascolto e dialogo. Anche da qui nasce la credibilità dell’Italia nel mondo: dal lavoro delle donne e degli uomini in uniforme e dalla fiducia che sanno costruire lontano dai nostri confini”.

Il ruolo dell’Italia nelle missioni internazionali

Il Ministro ha poi ricordato il peso del contributo italiano nelle missioni all’estero, evidenziando il ruolo di primo piano del Paese negli impegni internazionali.

“È un impegno importante: il maggior contributo militare alle missioni europee è sostenuto dall’Italia, il contributore più alto alle missioni NATO è l’Italia e, proprio con Unifil, uno dei maggiori contributori al mondo per l’ONU è il nostro Paese”.

Parole che collocano il lavoro della Brigata “Sassari” all’interno di una cornice più ampia: quella della presenza italiana nelle aree di crisi, a supporto della sicurezza collettiva, della stabilizzazione e della tutela delle popolazioni civili.

Il pensiero alle famiglie e ai Caduti della Brigata

Nel corso dell’incontro, Crosetto ha voluto rivolgere un passaggio particolarmente sentito alle famiglie dei militari, ricordando il peso umano che ogni missione comporta.

“Dietro ogni militare che parte c’è una famiglia che condivide distanza, attesa e preoccupazioni”, ha dichiarato.

Il Ministro ha riferito di aver incontrato anche i familiari dei Caduti della Brigata, sottolineando la dignità con cui vivono un dolore profondo e composto.

“La loro dignità e il loro dolore composto raccontano il sacrificio che il servizio può richiedere e quello di tante famiglie che, con discrezione, sostengono ogni giorno i nostri militari. A tutte loro va il mio rispetto e la mia gratitudine”.

“Siate orgogliosi di ciò che avete fatto”

Crosetto ha concluso il suo intervento con un messaggio diretto ai militari della Brigata “Sassari”: “Siate orgogliosi di ciò che avete fatto. Io, come Ministro della Difesa, lo sono”.

Poi il saluto finale, pronunciato con un richiamo identitario forte per i militari sardi: “Grazie. Fortza Paris!”.

Medaglia d’Argento al Valore dell’Esercito al Reggimento Logistico “Sassari”

Nel corso della giornata, il Ministro della Difesa ha consegnato la Medaglia d’Argento al Valore dell’Esercito alla Bandiera di Guerra del Reggimento Logistico “Sassari”.

Un riconoscimento conferito per l’operato svolto dal Reggimento durante la missione in Libano, in uno scenario definito dallo stesso Crosetto tra i più complessi vissuti dal Paese e dall’intero Medio Oriente negli ultimi anni.

“Era per me importante essere qui oggi, perché sentivo la responsabilità di incontrarvi personalmente e di dirvi grazie”, ha detto il Ministro.

“Avete operato in uno dei momenti più complessi per il Libano”

Crosetto ha evidenziato la difficoltà del contesto operativo in cui i militari italiani hanno svolto il proprio compito.

“Avete operato in uno dei momenti più complessi vissuti dal Libano e dall’intero Medio Oriente negli ultimi anni, in uno scenario nel quale il confine tra pace e conflitto è diventato sempre più sottile. Eppure, avete continuato a svolgere il vostro compito con professionalità, coraggio e senso del dovere”.

Il Ministro ha poi richiamato la motivazione della Medaglia, che parla di donne e uomini capaci di operare “con straordinario valore, spiccato coraggio e singolare perizia”, garantendo “con abnegazione e continuità” i servizi logistici.

Un supporto definito determinante anche per la “sopravvivenza delle popolazioni civili locali”.

La Medaglia sulla Bandiera di Guerra

La Medaglia d’Argento al Valore dell’Esercito resterà ora sulla Bandiera di Guerra del Reggimento Logistico “Sassari”, come testimonianza permanente dell’impegno dei militari italiani in Libano.

“Parole che raccontano ciò che avete fatto e il valore del vostro servizio”, ha affermato Crosetto. “Da oggi, questa Medaglia ne custodirà la testimonianza sulla vostra Bandiera di Guerra. Grazie”.

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