«Se ci limitiamo a difenderci abbiamo già perso»: Crosetto e l’allarme sulla guerra cognitiva alla vigilia dell’anno elettorale

Una mail che svuota migliaia di scuole, un attacco informatico che ferma un ospedale, un ragazzo a migliaia di chilometri capace di mettere in ginocchio un’azienda. Il ministro della Difesa Guido Crosetto torna a parlare di minaccia ibrida in un’intervista a Raffaele Marmo per Quotidiano Nazionale. Questa volta alza il tiro: il prossimo fronte è la guerra cognitiva, e l’Italia rischia di non vederla arrivare. Nelle stesse ore, con un lungo post su X, il ministro ha affrontato anche il tema dello spazio e della sovranità europea.

«Per anni sono rimasto inascoltato»

Il punto di partenza è la cronaca: è bastata una semplice e-mail per far evacuare migliaia di scuole. Crosetto non nasconde l’amarezza. «Da quattro anni parlo con preoccupazione di guerra ibrida e a lungo sono rimasto inascoltato. Oggi ci si rende conto che non esageravo: una mail può svuotare le scuole, un attacco informatico può fermare un ospedale, un aeroporto, una rete elettrica, senza che si spari un colpo».

Il nodo, per il ministro, è di metodo: «Continuiamo a inseguire le minacce, mentre dovremmo imparare ad anticiparle. E temo che tra qualche anno ci si stupirà di non aver visto arrivare nemmeno la guerra cognitiva». L’avvertimento riprende quanto il dicastero aveva già scritto nel non-paper della Difesa sul contrasto alla guerra ibrida.

Russia, Cina e Iran, ma anche mitomani ed emulatori

Chi c’è dietro? Crosetto parla di «una guerra condotta con strumenti non convenzionali» e indica gli attori statali: «Penso a Russia, Cina e Iran, che hanno risorse sofisticate e l’interesse a indebolire le democrazie».

Il ministro invita però a non semplificare. Accanto agli Stati operano gruppi indipendenti e singoli: «Oggi per fare male a un’azienda o a una comunità basta un ragazzo a migliaia di chilometri». E aggiunge: «Non dietro ogni mail c’è una strategia straniera: esistono anche i mitomani e gli emulatori. Per attribuire un attacco a un governo servono prove».

Anno elettorale: «Fermare le influenze è come svuotare il mare con il cucchiaio»

Il capitolo più delicato riguarda il voto. Siamo alla vigilia dell’anno elettorale e Crosetto ammette senza giri di parole che le interferenze sono già in corso: «Le influenze ci sono già, tutti i giorni, e continueranno: fermarle è come svuotare il mare con il cucchiaio».

Per il ministro c’è un’asimmetria di fondo: «Le autocrazie controllano i social in casa propria e usano i nostri, aperti, per condizionare il dibattito delle democrazie». Il rischio di condizionamenti sulla campagna elettorale, dice, «esiste e servono tutele».

La richiesta è rivolta a Bruxelles: «Bisogna intervenire sulle piattaforme, a livello europeo: chi guadagna miliardi non può disinteressarsi degli effetti, a partire dalla profilazione degli utenti, soprattutto dei minori».

Un centro unico contro attacchi, propaganda e manipolazione

Sul piano operativo la proposta è un centro contro la guerra ibrida, italiano ed europeo. La premessa è netta: «Se ci limitiamo a difenderci abbiamo già perso. Abbiamo le agenzie cyber, ma nessuno al mondo è ancora attrezzato per vincere la guerra ibrida e cognitiva».

Crosetto ricorda che dal 2022 la legge prevede misure di contrasto nelle crisi cibernetiche. A quelle norme, sostiene, «va aggiunta la capacità di muoversi prima dell’emergenza, di fermare chi attacca prima che colpisca».

Da qui l’idea di «un centro unitario che riunisca chi si occupa di attacchi informatici, propaganda e manipolazione delle informazioni». L’orizzonte è continentale: mettere a fattor comune analisi, strumenti ed esperienze con gli alleati. Con una postilla: «Se l’Europa tarda, l’Italia può cominciare da sola».

1.200 specialisti cyber: «Vanno pagati a stipendi di mercato»

Al Senato si discute dell’ingaggio di 1.200 specialisti cyber militari. Il disegno di legge, spiega il ministro, prevede un brevetto e un’indennità per i militari specializzati. Ma per Crosetto non è sufficiente.

«Dobbiamo poter cercare le competenze anche sul mercato e pagarle a stipendi di mercato, altrimenti i migliori vanno alle grandi aziende o all’estero». La partita, però, non si gioca solo sulla busta paga: «Bisogna inventarsi dei sistemi per tenere queste persone: la retribuzione, ma anche la possibilità di fare ricerca e di crescere».

Sulla difficoltà di attrarre e trattenere questi profili InfoDifesa è tornata di recente, raccontando l’allarme degli esperti sulla guerra cyber e sulla carenza di specialisti.

Opposizioni: «La sicurezza è una responsabilità comune»

Dopo il confronto a Palazzo Chigi, il ministro indica nel Parlamento la sede del dialogo con le opposizioni. «Su questi temi non dovrebbero esserci distinzioni: la sicurezza è una responsabilità comune e dei rischi che corriamo devono rendersi conto tutti, dal Parlamento alla magistratura, dalle imprese alle università».

Il metodo è quello già adottato per il disegno di legge all’esame del Senato, che prevede anche il centro interforze contro la minaccia ibrida. «Su quel testo abbiamo chiesto a maggioranza e opposizioni di lavorare insieme».

Ucraina: «Proporrò la proroga degli aiuti militari»

C’è spazio anche per Kiev. L’autorizzazione all’invio di aiuti militari scade il 31 dicembre e Crosetto annuncia la sua linea per il 2027: «Io proporrò la proroga. Ma non dipende da me: decide il Parlamento».

La motivazione è strategica: «Mosca avrà interesse a trattare quando capirà che Kiev può continuare a contare sugli alleati».

Lo spazio e la «sovranità funzionale»

Il ragionamento sull’autonomia strategica prosegue nel post pubblicato su X dal titolare del ministero della Difesa. «Lo spazio sarà sempre più uno dei luoghi nei quali si decideranno la nostra sicurezza, la nostra economia e la nostra capacità di competere», scrive. E precisa: non solo per ciò che si potrà fare in orbita, ma per tutti i servizi e le tecnologie che, grazie allo spazio, renderanno possibile la vita sulla Terra.

La fotografia dell’Europa è severa. Pur disponendo di importanti capacità, il continente è «ancora molto lontano dalla scala industriale, tecnologica e operativa raggiunta da Stati Uniti e Cina».

Poi il passaggio che Crosetto considera troppo spesso dimenticato: «Per essere nello spazio bisogna innanzitutto poterci arrivare. Possedere satelliti non basta se non si dispone di una capacità di lancio adeguata alle proprie esigenze. Dipendere da altri per metterli in orbita significa lasciare ad altri una leva per condizionare le nostre scelte».

La componente spaziale era già presente nei piani del ministro, a partire dal progetto di Dome nazionale illustrato alle Commissioni Difesa.

«Non sarò meno italiano. Sarò semplicemente più sovrano»

Per Crosetto il concetto tradizionale di sovranità nazionale deve evolvere in quello di sovranità funzionale. «Non siamo sovrani perché siamo capaci di immaginare o raccontare il futuro. Lo siamo se possediamo, o possiamo attivare con certezza, gli strumenti necessari per costruirlo».

Pensare di riuscirci senza energia, materie prime, software, infrastrutture, tecnologie abilitanti e ricerca avanzata è, nelle sue parole, «una pericolosa illusione». E nessuna Nazione europea, da sola, può affrontare tutte queste sfide con la velocità e le risorse necessarie.

La strada indicata è unire le forze nei settori strategici, «agendo come se fossimo un unico Paese quando la dimensione nazionale non è più sufficiente». Perché, scrive il ministro, «la sovranità non coincide con l’autosufficienza. Coincide con la libertà di scegliere».

La chiusura del post riassume la sua posizione: «Posso rimanere pienamente italiano anche se costruisco, insieme ad altre Nazioni, le capacità energetiche, tecnologiche, industriali e spaziali necessarie a garantire un futuro ai nostri figli. Non sarò meno italiano. Sarò semplicemente più sovrano».

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