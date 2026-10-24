Crosetto ai generali dell’Aeronautica: “Il futuro non appartiene a chi ha più armi, ma a chi ha più visione”

Il messaggio del ministro alla futura leadership dell’Arma Azzurra

Non una cerimonia, ma un confronto a porte chiuse con chi, nei prossimi anni, sarà chiamato a guidare l’Aeronautica Militare. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha scelto il “Seminario per Generali di Brigata” dell’Arma Azzurra per lanciare un messaggio che va ben oltre la singola Forza Armata e che suona come un indirizzo politico-strategico per l’intero comparto Difesa.

“Il futuro non appartiene a chi ha più armi, ma a chi ha più visione”, ha esordito il ministro davanti agli Ufficiali Generali. Una frase che sintetizza il senso dell’intervento: la superiorità, nei prossimi decenni, non si misurerà solo sul numero di piattaforme in linea, ma sulla capacità di leggere in anticipo i cambiamenti e di adattare lo strumento militare prima che sia la realtà a imporlo.

Le tre direttrici: unità, innovazione, resilienza

Crosetto ha indicato con precisione le coordinate lungo cui deve muoversi la trasformazione. “Unità, innovazione, resilienza” sono, nelle sue parole, “le direttrici che devono guidare la trasformazione dell’Aeronautica Militare e, più in generale, di tutte le Forze Armate”.

Un’evoluzione definita “necessaria” per quattro obiettivi concreti: anticipare le sfide, integrare le capacità aeree, spaziali e cibernetiche, accelerare i processi decisionali e rafforzare l’efficacia operativa. Il riferimento ai tre domini – aria, spazio e cyber – non è casuale: è esattamente il perimetro multidominio in cui l’Aeronautica sta spostando il proprio baricentro, e in cui la velocità della decisione è destinata a contare quanto la qualità dei mezzi.

Il ministro ha poi delineato il profilo delle Forze Armate che il Paese deve costruire: “pronte, interoperabili, capaci di condividere esperienze e competenze”. Ma con una condizione imprescindibile: devono essere “sostenute da un sistema industriale solido, tempestivo e innovativo”. Il legame tra capacità operativa e base industriale nazionale torna così al centro del ragionamento, in un momento in cui la rapidità di produzione e di consegna è diventata essa stessa un fattore di deterrenza.

F-35 e Cameri: il modello che indica la strada

Il passaggio più concreto dell’intervento riguarda il settore aerospaziale, che secondo Crosetto “può indicare la strada” al resto della Difesa.

L’esempio citato è quello del programma F-35 e del polo industriale di Cameri, lo stabilimento in provincia di Novara dove vengono assemblati e sottoposti a verifica i velivoli di quinta generazione destinati all’Italia e ad altri Paesi partner. Per il ministro, quell’esperienza “dimostra come la cooperazione internazionale possa generare non soltanto capacità operative, ma anche competenze industriali, tecnologiche e logistiche di valore strategico“.

In altre parole: partecipare a un grande programma multinazionale non significa soltanto ricevere un aereo, ma acquisire know-how, filiere produttive e capacità di manutenzione che restano sul territorio nazionale e che diventano un asset per il sistema Paese.

GCAP, l’approccio da replicare nei grandi programmi internazionali

Da qui il salto in avanti. L’approccio sperimentato con l’F-35 è, secondo Crosetto, “da valorizzare nel GCAP”, il Global Combat Air Programme che vede l’Italia impegnata insieme a Regno Unito e Giappone nello sviluppo del caccia di sesta generazione.

Ma l’ambizione del ministro è ancora più ampia: il GCAP “dovrà diventare un modello anche per altri grandi programmi internazionali”. Un’indicazione chiara sul metodo che la Difesa intende seguire nelle cooperazioni future, dove il ritorno industriale e tecnologico per il Paese viene considerato parte integrante – e non accessoria – della scelta capacitiva.

“Guidare il cambiamento, non subirlo”: la responsabilità dei vertici

Il cuore del messaggio rivolto ai Generali di Brigata è una chiamata diretta alla responsabilità della leadership. “La sfida è guidare il cambiamento, non subirlo”, ha affermato Crosetto, indicando questo come il compito specifico di chi comanda l’Aeronautica Militare: “preservare l’eccellenza raggiunta, ma avere anche il coraggio di evolvere, anticipare le trasformazioni e affrontare le sfide di domani”.

È un equilibrio delicato quello richiesto alla classe dirigente in uniforme: custodire un patrimonio di competenze costruito in oltre un secolo di storia senza trasformarlo in una rendita, e al contempo accettare il rischio dell’innovazione.

“Nei momenti di crisi le Forze Armate sono la spina dorsale del Paese”

Il ministro ha chiuso con un richiamo alla gravità del momento storico. “Dobbiamo mantenere la barra dritta e trasmettere a tutte le Forze Armate il senso di urgenza e di responsabilità che il momento storico ci impone”, ha detto, affidando ai generali presenti il compito di farsi portatori di questa consapevolezza all’interno dell’organizzazione.

Poi il passaggio finale, che riassume la visione del ruolo delle Forze Armate nel sistema democratico: “Nei momenti di crisi, quando tutto vacilla, le Forze Armate rappresentano la spina dorsale del Paese, un punto fermo a difesa della democrazia, delle Istituzioni e della sicurezza dei cittadini”.

Il Seminario per Generali di Brigata è un appuntamento formativo che l’Aeronautica Militare dedica ai propri Ufficiali Generali per sviluppare il pensiero strategico e la consapevolezza sulle sfide nazionali e internazionali che attendono la Forza Armata. La presenza del ministro, e il tenore del suo intervento, confermano che la trasformazione dell’Arma Azzurra – tra integrazione multidominio, grandi programmi internazionali e rapporto con l’industria – è considerata dal vertice politico una priorità da affrontare con urgenza.

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