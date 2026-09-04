Crosetto e i 1413 giorni di governo: per la Difesa la stabilità è solo l’inizio

Il Governo Meloni raggiunge quota 1413 giorni e diventa l’esecutivo più longevo della storia repubblicana. Nel giorno del primato, il ministro della Difesa Guido Crosetto affida ai social un messaggio lungo, personale e istituzionale, nel quale traccia un bilancio del suo mandato e del ruolo avuto dalla Difesa in una fase internazionale tutt’altro che ordinaria.

Il punto centrale è chiaro: il tempo conta, ma non basta. La durata di un governo può dare continuità, credibilità e capacità di programmazione. Ma, soprattutto in un settore come la Difesa, il vero metro di giudizio resta ciò che quella stabilità produce.

Un mandato dentro crisi continue

Crosetto parla di 1413 giorni “senza pause”, segnati da crisi che si sono sovrapposte senza concedere tregua. Una formula efficace, perché fotografa bene il contesto nel quale la Difesa italiana si è mossa negli ultimi anni.

Dalla guerra in Ucraina alla sicurezza del Mediterraneo allargato, dalle tensioni in Medio Oriente agli impegni nella NATO, il Ministero della Difesa ha dovuto operare in una fase nella quale l’emergenza è diventata quasi routine.

Su questo Crosetto coglie un punto reale: non sono stati anni di ordinaria amministrazione. Ma proprio per questo il bilancio non può fermarsi alla fatica del percorso. La domanda è più concreta: quanta di questa pressione si è trasformata in capacità reale per il Paese?

Il ringraziamento alla Difesa non resti solo un passaggio formale

Nel messaggio il ministro ringrazia le donne e gli uomini della Difesa, “dai Comandanti al più giovane dei militari”. È un passaggio corretto, ma anche impegnativo.

Perché il personale militare e civile della Difesa, in questi anni, ha retto missioni, attività operative, supporto agli alleati, presenza internazionale e compiti sul territorio nazionale. Spesso con organici sotto pressione, mezzi da aggiornare e aspettative sempre più alte.

Il ringraziamento è dovuto. Ma non può bastare.

Servono strumenti adeguati, attenzione al trattamento economico, percorsi di carriera più chiari, formazione, addestramento e una visione credibile sul futuro dello strumento militare. È qui che le parole devono misurarsi con i fatti.

Credibilità internazionale: una rivendicazione da dimostrare ogni giorno

Uno dei passaggi più forti del messaggio riguarda la credibilità internazionale dell’Italia. Crosetto sostiene che il Paese goda oggi del rispetto degli alleati storici e persino degli avversari più difficili.

È una rivendicazione importante. L’Italia, in effetti, ha mantenuto una linea riconoscibile su dossier centrali: Ucraina, NATO, Mediterraneo, rapporti con partner strategici e difesa degli interessi nazionali.

La continuità politica ha aiutato. In politica internazionale, essere prevedibili non è poco. Ma la credibilità non vive solo di dichiarazioni. Si misura con la capacità di mantenere gli impegni, incidere nei tavoli che contano, disporre di mezzi adeguati e sostenere nel tempo le proprie ambizioni.

In altre parole: la credibilità non si proclama, si costruisce. E si perde molto più rapidamente di quanto si conquisti.

Stabilità non significa automaticamente efficacia

Crosetto sottolinea che una stabilità così lunga non è un punto di arrivo, ma una responsabilità. È probabilmente il passaggio più interessante del suo intervento.

Nel campo della Difesa, la stabilità dovrebbe servire a pianificare meglio. Programmi militari, ammodernamento dei mezzi, reclutamento, industria, cooperazione internazionale e postura strategica richiedono anni. Non si costruiscono a colpi di annunci.

Il rischio, però, è confondere la durata con l’efficacia. Restare in carica a lungo è un vantaggio. Ma lo diventa davvero solo se quel tempo viene usato per sciogliere nodi che il comparto conosce bene.

E i nodi non mancano.

I dossier ancora aperti

Il primo riguarda il personale. Le Forze Armate devono restare attrattive, ringiovanire dove serve, trattenere competenze specialistiche e valorizzare chi già opera in uniforme.

Il secondo è la prontezza operativa. Non bastano piattaforme moderne sulla carta: servono manutenzione, munizionamento, addestramento, interoperabilità e disponibilità reale dei mezzi.

Il terzo è l’industria nazionale della Difesa. L’Italia ha eccellenze importanti, ma il nuovo scenario europeo richiede scelte rapide, investimenti coerenti e una strategia industriale meno episodica.

Il quarto è il rapporto tra ambizioni e risorse. L’Italia vuole contare nella NATO, in Europa, nel Mediterraneo, nei Balcani, in Africa e nei principali scenari di crisi. Obiettivo legittimo. Ma per pesare davvero, bisogna mettere in linea mezzi, uomini e priorità.

Il prezzo personale della responsabilità

Nel messaggio Crosetto inserisce anche una nota personale. Parla dei rimpianti e indica come primo quello di aver fatto pagare alle persone a cui vuole bene un prezzo che non meritavano.

È un passaggio umano, forse il meno politico dell’intervento. E proprio per questo funziona. Ricorda che incarichi di questo livello hanno un costo, anche privato.

Ma il piano personale non cancella quello pubblico. Chi guida il Ministero della Difesa viene giudicato non solo per l’impegno, ma per ciò che lascia: capacità, decisioni, continuità, risultati.

Crosetto scrive che non spetta a lui dire se il bilancio sia positivo. È vero. Quel giudizio spetta ai fatti.

Il tempo ora alza l’asticella

I 1413 giorni sono un dato politico rilevante. Ma per la Difesa non possono essere solo un anniversario da segnare sul calendario.

La stabilità può essere un vantaggio enorme: permette programmazione, rapporti più solidi con gli alleati, maggiore coerenza nelle scelte industriali e militari. Ma proprio perché il tempo c’è stato, cresce anche la responsabilità.

Più lunga è la permanenza al governo, meno spazio resta per attribuire ritardi e mancate soluzioni alle circostanze.

Il messaggio di Crosetto ha il merito di non presentare la stabilità come una festa di arrivo, ma come un impegno che continua. È il punto giusto. Ora però quel principio va tradotto in risultati ancora più visibili.

Perché nella Difesa il tempo non si misura solo in giorni trascorsi. Si misura in prontezza, capacità operative, attenzione al personale, credibilità internazionale e nella possibilità, quando serve, di far valere davvero il peso dell’Italia.

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