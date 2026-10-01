Poliziotto da 32 anni con 2.000 euro al mese: «La spesa al supermercato è un’operazione delicata». Ecco perché nessuno vuole più entrare in Polizia e Carabinieri

Dal boom di domande al deserto: i numeri del crollo

C’è un dato che fotografa meglio di qualsiasi analisi lo stato di salute del reclutamento nelle forze dell’ordine. Nel 2025 il concorso per agenti della Polizia di Stato ha raccolto 46 mila domande per 4.617 posti. Alle prove, però, si sono presentati meno di ventimila candidati. Venticinque anni fa, per un bando da appena 780 posti, arrivarono quasi 400 mila domande.

Il confronto è impietoso e lo certifica la stessa Guardia di Finanza, che a Repubblica ha fornito il calcolo complessivo: negli ultimi vent’anni il numero di potenziali partecipanti ai concorsi nelle forze dell’ordine è calato di 700 mila unità.

Carabinieri a -70%, la Finanza regge

Il calo delle vocazioni non colpisce tutti i corpi allo stesso modo. Per i concorsi riservati ai diplomati, la riduzione delle domande presentate negli ultimi vent’anni oscilla tra il 60 e il 70%. Nell’Arma dei Carabinieri il dato si attesta al 70%, mentre la Guardia di Finanza limita la flessione al 10%.

A pesare c’è anche un secondo fenomeno: tra chi presenta domanda e chi effettivamente si presenta alle prove si perde circa la metà dei candidati. Alle selezioni arriva solo il 40-50% di chi aveva inoltrato la richiesta.

La ricetta di Pisani: concorsi territoriali e alloggi

Il capo della Polizia Vittorio Pisani, intervenendo al congresso del sindacato Siap, ha indicato i correttivi su cui l’amministrazione intende lavorare: «Presentazione dei benefici, differenziazione delle diverse tipologie di poliziotto, configurare un impiego diverso rispetto a quello operativo, prevedere un concorso a territorialità diversificata, un programma di ristrutturazione degli alloggi collettivi».

I sindacati: «1.500 euro senza alloggio garantito»

Per le organizzazioni sindacali, però, il nodo è altrove. Pietro Colapietro, del Silp Cgil, mette in fila le criticità: «C’è un’enorme questione di salari (1.500 euro senza alloggio garantito in molte parti d’Italia) e c’è un enorme problema di mobilità».

Poi l’affondo sul clima che circonda chi indossa l’uniforme: «Francamente non aiuta a coltivare la passione per questo mestiere il continuo tirare per la giacchetta le uniformi. Da troppo tempo le forze dell’ordine sono al centro di un’attenzione mediatica indesiderata che snatura la sua missione».

Il dato in controtendenza: più donne nell’Arma

In mezzo alla crisi, un segnale opposto arriva dal Comando generale dei Carabinieri: «L’aumento costante del personale femminile è frutto di importanti interventi concorsuali che hanno portato a circa il 60% in più di donne arruolate negli ultimi vent’anni. L’importante è far conoscere le opportunità che la professione riserva. Presentiamo l’Arma con un registro di linguaggio più adatto ai giovani, valorizzando i social e il web».

La testimonianza: «La linea tra poter fare e non poter fare è nitidissima»

A dare un volto alle cifre è Gianluca Cioè, 52 anni, vice sovrintendente in servizio dal 1994, intervistato da Alessandra Ziniti su Repubblica. Dopo 32 anni di servizio percepisce 2 mila euro di stipendio.

«Fino a qualche anno fa, pur nelle difficoltà, la linea di demarcazione mi sembrava più sfumata. Intendo: la linea tra il poter fare e il non poter fare. Adesso purtroppo è nitidissima, la vediamo ogni giorno: io, mia moglie, i nostri due figli che hanno diciott’anni. La linea sembra una livella, o l’asticella del salto in alto. Prendi la rincorsa, provi a saltare ma sai che puoi restare sotto».

Cioè ricorda gli inizi, quando guadagnava «poco più di quello che sono oggi 1.200 euro al mese», con la fidanzata appena assunta come maestra elementare. Oggi il bilancio familiare è fatto di rinunce programmate: «L’acquisto di una nuova macchina ha richiesto una programmazione di anni di anticipo. Riuscire ad andare una settimana al mare significa – quando è possibile, non sempre – mettere da parte i soldi tipo salvadanaio. La spesa al supermercato è un’operazione delicata: sai dove puoi arrivare e che se vai oltre poi a fine mese sei in affanno».

«Ecco la vita senza eccessi e senza serenità – conclude – ma è un valore che mia moglie ed io cerchiamo di trasmettere ai nostri due figli appena maggiorenni».

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