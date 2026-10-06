Iraq, Libano e Mar Rosso: perché i piani del COVI presentati a luglio sono stati travolti dalla realtà nell’autunno 2026

Quaranta missioni e un calendario che non ha retto

Il 1° luglio 2026, davanti alle Commissioni congiunte Esteri e Difesa di Senato e Camera, il Comandante del COVI, Generale di Corpo d’Armata Giovanni Maria Iannucci, ha illustrato l’architettura delle 40 missioni e operazioni internazionali per il 2026: 26 sotto egida di organizzazioni internazionali, 14 su base bilaterale o di coalizione, per una forza media di circa 7.500 unità e un contingente massimo autorizzato di 11.900. A corredo, una scheda per le forze ad alta e altissima prontezza da circa 6.500 unità, legata al ruolo italiano nella NATO Allied Reaction Force, e due nuove missioni bilaterali proposte in Iraq e Somalia.

Il problema non è nella qualità dell’analisi, che lo stesso Parlamento ha riconosciuto come inusualmente franca. Il problema è strutturale: la deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2026 e la relazione analitica riferita al 2025 fotografano un quadro ereditato dal biennio precedente, mentre gli eventi del secondo semestre hanno corso a velocità incompatibile con l’iter autorizzativo. Lo ha ammesso implicitamente un senatore in audizione, osservando che “molte di queste cose sarebbe stato bello discuterle un po’ di mesi fa”. A tre mesi di distanza, il divario tra pianificazione e fatti è misurabile su almeno tre teatri.

Iraq: dalla “ricalibrazione” al ritiro completo

In audizione il Generale aveva prefigurato, per la fine di Inherent Resolve prevista al 30 settembre, un “passaggio di fase da contrasto diretto a sorveglianza” e una “ricalibrazione degli impegni nella regione, spostando il baricentro verso il training e l’advising delle forze di sicurezza regionali”. Aveva anche riconosciuto, con onestà, che il rischieramento temporaneo della NATO Mission Iraq presso il JFC Naples dal 28 febbraio difficilmente avrebbe portato a una presenza “come quella del passato”, e che il contingente di Erbil era stato temporaneamente riposizionato in Italia con l’intenzione di tornare “non appena ci saranno le condizioni”.

Le condizioni non sono arrivate. L’Italia ha completato il ritiro dei suoi soldati dall’Iraq, dopo 12 anni di missione, e lo ha fatto il 29 settembre. Il Ministero della Difesa ha ufficializzato che con il rientro degli ultimi militari impegnati nel recupero e nel trasferimento dei materiali logistici, si conclude la presenza delle nostre Forze Armate in Iraq. La NATO Mission Iraq, in particolare, rimarrà operativa dalla sede temporanea di Lago Patria, in provincia di Napoli, presso il Joint Force Command Naples della NATO. Sul terreno, rimangono in Iraq due carabinieri italiani, impegnati nella missione dell’Unione europea EUAM Iraq, la cui attività è autorizzata dalle autorità irachene.

Va detto che il disimpegno non è stato una scelta unilaterale: il ritiro dei soldati italiani è dovuto alla fine dell’intera missione, previsto per mercoledì 30 settembre in base a un accordo del 2024 fra l’Iraq e l’amministrazione statunitense del presidente Joe Biden. E il rientro italiano era già in larga parte completato dal marzo 2026. Ma proprio qui sta il punto analitico: a luglio il vertice militare descriveva una transizione in loco verso il capacity building, con il Capo di Stato Maggiore dei Peshmerga che chiedeva di “riaprire quanto prima”; a ottobre la capacità di proiezione italiana in Iraq si esprime da una sede temporanea in Campania. Crosetto ha precisato che il rientro delle nostre forze armate non significa però la fine del rapporto con un Paese importante e amico, né preclude future forme di collaborazione e cooperazione. La missione bilaterale proposta in audizione resta, per ora, un’intenzione dichiarata e non un dispositivo schierato.

Libano: i limiti del surrogato bilaterale

Sul Libano l’audizione aveva proposto una formula di continuità: mantenere “una presenza attiva nell’area declinandola attraverso nuovi modelli“, sfruttando la MIBIL e il comitato tecnico MTC4L, che “potrà eventualmente evolvere colmando un vuoto generato dall’assenza o dall’evoluzione di UNIFIL”. Lo stesso Generale, incalzato dalle domande, aveva però aggiunto che il governo libanese esprimeva “una fortissima richiesta” di una presenza ONU e che la Difesa “certamente la supporterà”.

La realtà operativa ha dato ragione alla seconda parte del ragionamento. La Brigata “Pozzuolo del Friuli” ha assunto il 5 agosto il comando del Settore Ovest di UNIFIL, subentrando alla Brigata “Sassari”, al termine di un mandato caratterizzato da un progressivo deterioramento del quadro di sicurezza. Il quadro in cui opera è quello di una sopravvivenza logistica: pattugliamenti e ricognizioni avevano individuato lungo la rete stradale blocchi, crateri e tratti non percorribili che limitavano gli spostamenti di UNIFIL e ostacolavano l’accesso ad alcuni abitanti. I militari italiani hanno ripristinato la percorribilità di alcuni dei principali assi stradali del Settore Ovest, danneggiati durante le ostilità, con interventi concentrati in particolare sulle Main Supply Route, gli assi utilizzati dalla missione per raggiungere le comunità del settore. Quando il genio deve riaprire le proprie linee di rifornimento per poter pattugliare, il mandato di monitoraggio della Risoluzione 1701 è già diventato altro.

Sul piano politico-strategico, la risposta italiana ha preso la strada multilaterale. Ad agosto l’Italia ha proposto un’alternativa per sostituire la forza di peacekeeping ONU in Libano dopo la scadenza del mandato UNIFIL a fine anno, mentre le autorità libanesi lavorano per preservare una presenza di sicurezza internazionale nel sud, con una proposta all’ONU per creare una forza multinazionale che sostituisca progressivamente UNIFIL. A onor del vero, la Farnesina aveva già tracciato questa linea a fine giugno: Tajani ha separato due piani che nel racconto pubblico tendono a sovrapporsi. L’Italia mantiene da anni un canale bilaterale con Beirut per la formazione delle Forze armate libanesi, attraverso la Missione Militare Bilaterale Italiana in Libano. MIBIL serve a costruire capacità locali, addestramento e affiancamento istituzionale. Non uno strumento di interposizione.

Il nodo è che nemmeno la via multilaterale è in discesa. Israele ha rinnovato la propria approvazione alla conclusione del mandato Unifil e ha ufficializzato la sua opposizione sul dispiegamento di qualsiasi nuova forza internazionale nel Sud del Libano, con il ministro Katz secondo cui la presenza di terzi attori “limiterebbe la libertà d’azione dell’Idf”. Intanto il calendario corre: la missione è entrata nella fase conclusiva del proprio mandato, prorogato fino al 31 dicembre 2026, cui seguirà un processo di graduale riduzione e ritiro di UNIFIL. La deterrenza ibrida che l’Italia può esercitare in Libano dipende da un consenso internazionale che oggi non c’è.

Mar Rosso e infrastrutture critiche: la protezione totale non esiste

Due passaggi dell’audizione meritano una lettura attenta. Il primo: la lezione ucraina per cui “ogni obiettivo è diventato lecito e pertanto va protetto”, incluse “le infrastrutture critiche, anche civili”. Il secondo: la presenza navale nel quadrante Aden-Suez descritta come “fattore di mitigazione del rischio” che “ha contribuito a preservare la regolarità dei flussi commerciali ed energetici”.

Il primo assunto si scontra con un vincolo fisico-industriale che il Generale stesso ha lasciato intravedere parlando dei SAMP/T schierati a rotazione tra Baltico, Turchia e Golfo. In Europa la difesa aerea d’area si è concentrata attorno al Patriot, mentre il SAMP/T rimane limitato a quindici batterie. Dal lato americano il quadro è peggiorato nel corso dell’anno: gli Stati Uniti avevano 2.330 intercettori Patriot in magazzino: ne hanno usati circa 1.500 per fermare droni e missili iraniani. Le scorte torneranno piene solo nel 2030. Sul fronte europeo, la produzione dei missili Aster impiegati dal sistema dovrebbe raddoppiare quest’anno, fino a circa 180 unità, per poi superare quota 300 nel 2027. Numeri che impongono una gerarchia delle priorità: proteggere “tutto” è un principio dottrinale, non una capacità disponibile. In un assetto multidominio, la scelta di cosa lasciare scoperto è la vera decisione strategica.

Il secondo assunto va letto con i dati di settore. I segnali di ritorno a Suez esistono: MSC e Maersk riaprono parzialmente la rotta del Canale di Suez, segnando un nuovo passo verso il ritorno dei collegamenti Est-Ovest attraverso il Mar Rosso dopo la lunga deviazione delle navi attorno al Capo di Buona Speranza. Ma lo stesso annuncio di fine agosto precisa che il ritorno non equivale tuttavia a una normalizzazione completa della navigazione nel Mar Rosso. Sia MSC sia Maersk hanno ribadito che la sicurezza di equipaggi, navi e carichi resta prioritaria, con piani per modificare singole partenze o riportare i servizi sulla rotta del Capo di Buona Speranza. Le proiezioni Sea-Intelligence per il bimestre settembre-ottobre sulle tratte Mediterraneo-Asia sono eloquenti: in media, nel periodo, i transiti per il Mar Rosso saranno il 27% del totale, a fronte quindi di un 73% di viaggi al largo del Capo di Buona Speranza. E gli armatori privilegiano il Mar Rosso soprattutto per i viaggi di ritorno a vuoto, per far fronte alle carenze operative causate dai recenti problemi di congestione portuale e dai ritardi negli hub asiatici: una scelta di capacità, non un ritorno di fiducia.

A inizio ottobre, inoltre, la sicurezza di Bab el-Mandeb dipenderà dall’insieme delle capacità militari ancora disponibili agli Houthi, dalla sorveglianza dello spazio marittimo e aereo e dalle misure adottate per proteggere il traffico commerciale, con il rischio che per le economie europee, compresa quella italiana, l’allungamento delle rotte possa tradursi in maggiori tempi e costi per importazioni ed esportazioni verso l’Asia. Lo stesso Generale aveva ammesso che Aspides “in questo momento ha una sola unità navale che è quella italiana” e che la missione “si regge sostanzialmente sull’Italia”. Una fregata è un deterrente politico e un segnale di presenza; non è una soluzione strutturale per la competitività dei porti nazionali, che l’audizione stessa riconosceva colpita nel 2025.

Agilità e flessibilità: il significato che conta

“Il sistema di sicurezza italiano deve essere agile e flessibile per poter rispondere a esigenze e minacce improvvise”: è la sintesi dell’audizione. Il trimestre appena trascorso suggerisce di riempire quella formula di un contenuto preciso.

Agilità non è trasferire un comando da Baghdad a Lago Patria e chiamarlo “rimodulazione”. Non è affidare a una missione di addestramento da poche centinaia di uomini il compito di prevenire un vuoto securitario che per decenni ha richiesto diecimila caschi blu. Non è dichiarare che tutto va protetto quando le batterie disponibili si contano sulle dita di due mani e gli intercettori si rigenerano in anni, non in mesi. Il Generale ha indicato con lucidità il rischio di overstretch operativo, denunciando che Aspides, Atalanta, Irini ed EUTM Somalia “si reggono” sull’Italia e che gli alleati europei faticano a “guardare al Sud”. È esattamente questa la premessa su cui costruire.

La vera flessibilità, per un Paese che mantiene 40 missioni con una forza media di 7.500 uomini mentre il Golfo brucia intercettori, il Levante chiude un ciclo quarantennale e il fianco est assorbe batterie e velivoli, consiste nel riconoscere i limiti industriali e operativi e nel ridisegnare le priorità di conseguenza. Significa decidere dove la presenza italiana produce effetti misurabili e dove invece sopravvive per inerzia burocratica o per il timore politico di “ammainare bandiera”. Significa accettare che una guerra d’attrito sulle scorte è già in corso, e che nessuna relazione analitica riferita all’anno precedente può sostituire una revisione in corso d’anno quando il teatro cambia in settimane.

Parlare chiaro in Parlamento è un ottimo punto di partenza, ma se i piani di luglio vengono spazzati via dai fatti di ottobre, la franchezza diventa il verbale di un’impotenza annunciata. La prossima delibera missioni non può essere l’ennesimo esercizio di copia-incolla burocratico: adeguare le missioni alle risorse reali non significa ammainare la bandiera, ma smettere di esporla dove non si hanno le capacità di difenderla. L’autunno 2026 lascia in eredità un dato inconfutabile: in materia di pianificazione e cultura strategica, l’Italia sta ancora accumulando ritardi che non si può più permettere.

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