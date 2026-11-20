I conti del sindacato sul rinnovo

Quanto entrerà davvero in busta paga con il contratto 2025-2027 del Comparto Sicurezza e Difesa? ITAMIL Esercito, che non ha sottoscritto l’intesa, ha diffuso le proprie elaborazioni. Secondo il Dipartimento Economia e Previdenza del sindacato, gli incrementi netti mensili previsti da gennaio 2027 restano, per numerosi gradi, sotto i 100 euro.

Sono stime di parte, che la sigla stessa definisce indicative e suscettibili di variazioni. Il sindacato le contrappone a quelli che chiama gli “annunci trionfalistici” seguiti alla firma.

Gli aumenti netti stimati, grado per grado

Questi gli esempi riportati nelle tabelle di ITAMIL:

Capitano: 74,75 euro

74,75 euro Tenente: 68,82 euro

68,82 euro Luogotenente +32: 86,33 euro

86,33 euro Maresciallo: 76,16 euro

76,16 euro Sergente Maggiore: 72,30 euro

72,30 euro Graduato Aiutante +32: 59,18 euro

59,18 euro Graduato Capo: 70,83 euro

70,83 euro Graduato: 78,90 euro

Per il sindacato questi importi vanno letti accanto all’aumento del costo della vita: spesa alimentare, bollette, carburanti e tributi locali. Il potere d’acquisto, sostiene la sigla, “resta una questione irrisolta”.

Armamenti e personale: la richiesta di equilibrio

Nel comunicato ITAMIL critica una politica della Difesa che destina “ingenti risorse” al rafforzamento dello strumento militare senza un adeguato riconoscimento economico, professionale e previdenziale del personale.

La sigla precisa di non contestare la necessità di dotare le Forze Armate di mezzi moderni ed efficienti. Contesta invece “l’assenza di un equilibrio tra investimenti nei sistemi d’arma e investimenti nelle donne e negli uomini che devono utilizzarli”. Anche la riforma dello strumento militare, secondo il sindacato, non risponde pienamente alle proposte avanzate dalle rappresentanze sindacali militari.

Le otto questioni ancora aperte

Alla vigilia del 2027, ITAMIL elenca i temi su cui chiede risposte:

Previdenza: interventi strutturali contro il rischio di pensioni sensibilmente inferiori all’ultima retribuzione.

interventi strutturali contro il rischio di pensioni sensibilmente inferiori all’ultima retribuzione. Specificità militare: adeguato finanziamento e piena valorizzazione del principio riconosciuto dall’articolo 19 della legge n. 183/2010.

adeguato finanziamento e piena valorizzazione del principio riconosciuto dall’articolo 19 della legge n. 183/2010. Carriere: riordino dei ruoli, valorizzazione professionale, revisione dei parametri stipendiali e degli assegni di funzione.

riordino dei ruoli, valorizzazione professionale, revisione dei parametri stipendiali e degli assegni di funzione. Indennità: aggiornamento degli importi in base a responsabilità, rischi e condizioni operative.

aggiornamento degli importi in base a responsabilità, rischi e condizioni operative. Straordinari e FESI: risorse aggiuntive e trattamento equo rispetto alle Forze di polizia.

risorse aggiuntive e trattamento equo rispetto alle Forze di polizia. Agibilità sindacale: superamento delle restrizioni che limitano la capacità delle APCSM di tutelare il personale.

superamento delle restrizioni che limitano la capacità delle APCSM di tutelare il personale. Famiglie: misure concrete per ricongiungimenti, mobilità e sostegno al pendolarismo.

misure concrete per ricongiungimenti, mobilità e sostegno al pendolarismo. Alloggi: più alloggi di servizio e soluzioni abitative economicamente accessibili.

Legge di bilancio 2027, lo sguardo agli emendamenti

Il sindacato guarda ora alla manovra. La legge di bilancio 2027, all’esame del Parlamento, viene definita “un ulteriore banco di prova”. L’auspicio è che attraverso gli emendamenti vengano individuate risorse adeguate per il personale militare.

“Da soli non possiamo fare miracoli”

ITAMIL Esercito rivendica la coerenza del proprio percorso. La sigla non aveva firmato il contratto 2022-2024 e non ha firmato quello 2025-2027. Ricorda di aver manifestato pubblicamente il dissenso, di essere scesa in piazza e di aver avanzato proposte a Governo e Parlamento.

Ammette però un limite: “Da soli non possiamo fare miracoli“. Le richieste restano quelle di sempre: “Non cerchiamo applausi né medaglie. Chiediamo stipendi dignitosi, pensioni adeguate, carriere valorizzate, rispetto della specificità militare e pieni diritti sindacali”.