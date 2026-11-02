Container diplomatico con 200mila sigarette all’ambasciata italiana di Asmara: il carabiniere assolto, ma il mistero resta

Un container diplomatico partito da Dubai e arrivato all’ambasciata italiana ad Asmara. Dentro, oltre alla nuova vettura della sede, diecimila pacchetti di Marlboro Gold: duecentomila sigarette indirizzate a un militare in servizio in Eritrea. Un carico che ha fatto scattare un processo per contrabbando, concluso però con un’assoluzione «per non aver commesso il fatto». Il risultato è paradossale: il carabiniere è stato scagionato, ma nessuno ha ancora stabilito chi abbia davvero infilato quelle casse nel container. Il caso del traffico di sigarette all’ombra della rappresentanza diplomatica italiana resta così avvolto nel mistero.

Il container da Dubai e le cinque casse fantasma

Tutto comincia nel 2021. L’ambasciatore è in vacanza quando il suo vice lo chiama per avvisarlo che un container diplomatico atteso da giorni è finalmente arrivato da Dubai. All’interno, si legge nelle motivazioni della sentenza, c’era «la nuova vettura dell’ambasciata». Il diplomatico dà «ordine di attendere il suo ritorno per l’apertura».

Qualche giorno dopo, al momento di aprire il carico, la sorpresa: l’ambasciatore scopre «cinque casse che non risultavano indicate sulle bolle doganali». Dentro, migliaia di sigarette. Da lì parte l’inchiesta che porta sul banco degli imputati il militare, da anni in servizio ad Asmara.

L’accusa della Procura e la versione del militare

Per i pubblici ministeri il carabiniere avrebbe sfruttato il container diplomatico per introdurre i tabacchi nel Paese, «in concorso con altre persone non identificate». Una ricostruzione che l’imputato ha sempre respinto: lui, ha sostenuto, aveva ordinato soltanto i ricambi per la propria auto, pezzi introvabili in Eritrea.

In aula è emerso che la spedizione sarebbe stata organizzata grazie a un mediatore, che avrebbe aiutato il militare a reperire i ricambi a Dubai. Si tratta di Yafet Tesfaldet, definito «persona di fiducia dell’ambasciata». Secondo il racconto del carabiniere, l’uomo si era nel frattempo trasferito a Stoccolma e, contattato al telefono, si sarebbe scusato per aver inserito le sigarette nel container di sua iniziativa.

Perché il tribunale ha assolto il carabiniere

A convincere i giudici è stata soprattutto una deduzione logica. Ogni container diplomatico veniva aperto alla presenza dell’ambasciatore, proprio per verificare il contenuto del carico. Il militare, dopo anni di servizio ad Asmara, conosceva perfettamente questa procedura. Per il tribunale è quindi «del tutto inverosimile» che avesse architettato un piano del genere sapendo in partenza che sarebbe stato scoperto.

C’è poi un secondo elemento che ha pesato sulla decisione. Il carabiniere ha spiegato in aula che avrebbe potuto acquistare le sigarette direttamente in ambasciata «al prezzo di un euro al pacchetto». Un dettaglio che, agli occhi dei giudici, rende ancora meno credibile l’ipotesi di un’operazione di contrabbando organizzata da lui.

La difesa: «Determinante l’intelligenza del giudice»

La difesa, affidata al penalista Antonio Marino, ha espresso soddisfazione per l’esito del processo. «È stata determinante l’intelligenza del giudice nel saper interpretare le dinamiche che si creano in contesti particolari come quello eritreo», ha commentato il legale.

Resta però aperta la domanda di fondo: chi ha caricato quelle duecentomila sigarette su un container coperto da immunità diplomatica? La sentenza ha chiarito chi non è stato, ma sul resto il mistero di Asmara rimane intatto.

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