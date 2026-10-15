Guardia di Finanza, concorso da 1.640 posti per Allievi Finanzieri: la data del bando e le 6 prove da superare

La data cerchiata in rosso: 20 novembre 2026

Chi sogna la divisa grigioverde ha finalmente un riferimento temporale. Il bando del 26° Concorso per Allievi Finanzieri della Guardia di Finanza, relativo all’anno 2026-2027, è atteso a partire dal 20 novembre 2026, con 1.640 posti a disposizione. La data non è casuale: ricalca il calendario delle edizioni precedenti, anche se non è escluso che la pubblicazione ufficiale slitti di qualche giorno rispetto al 20 novembre.

Al momento, va detto con chiarezza, l’avviso non risulta ancora pubblicato sul Portale Concorsi del Corpo. Tutte le informazioni disponibili restano quindi orientative fino all’uscita del documento ufficiale.

Chi emana il bando e dove trovarlo

Il concorso viene bandito dal Comando Generale della Guardia di Finanza, che dipende dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul Portale Concorsi della Guardia di Finanza. Si tratta di una procedura pubblica per titoli ed esami, destinata al reclutamento di personale nelle Forze di polizia a ordinamento militare. Il settore di riferimento è quello della difesa, sicurezza e ordine pubblico; la qualifica messa a concorso è quella di allievo finanziere.

Tempi: selezione nel 2027, arruolamento da gennaio 2028

Il percorso non sarà breve. La selezione si svolgerà nel corso del 2027, mentre l’incorporamento dei vincitori partirà da gennaio 2028. Chi intende candidarsi deve dunque mettere in conto un iter che si estende per oltre un anno dalla pubblicazione del bando.

La novità: prove scritte fuori Roma

Tra le indiscrezioni più rilevanti c’è quella relativa alla sede delle prove scritte di preselezione, che potrebbero svolgersi in sedi delocalizzate nelle regioni dei candidati e non più soltanto a Roma. Una modifica che, se confermata nel bando, ridurrebbe sensibilmente costi e spostamenti per migliaia di aspiranti finanzieri provenienti da tutta Italia.

Come funziona la selezione: le 6 fasi

In assenza del testo ufficiale non è possibile descrivere con certezza l’articolazione della procedura, ma le edizioni passate si sono sempre basate su sei passaggi:

Presentazione della domanda, da compilare esclusivamente sul Portale Concorsi della Guardia di Finanza entro la scadenza indicata nel bando. Prova scritta, consistente in un questionario a risposta multipla su cultura generale, italiano, storia, geografia, educazione civica e logica, oltre a eventuali altre materie specificate nell’avviso di selezione. Prove di efficienza fisica, per verificare la preparazione atletica dei candidati, con modalità e parametri fissati dal bando. Accertamenti psicofisici, con visite mediche ed esami volti a verificare l’idoneità al servizio. Accertamenti attitudinali, attraverso test psicologici ed eventuali colloqui per valutare le caratteristiche personali e l’idoneità al ruolo. Valutazione dei titoli e graduatoria finale, con l’attribuzione dei punteggi previsti.

Posti in calo rispetto al 2025

Il dato numerico merita attenzione: i 1.640 posti previsti per questa edizione segnano una riduzione rispetto ai 1.985 messi a bando nel 2025. Una contrazione di 345 unità che rende la competizione potenzialmente più serrata.

Cosa ancora non si sa

Restano al momento senza risposta alcune domande fondamentali: sedi di svolgimento delle prove, termini per la presentazione delle domande e calendario dettagliato della selezione saranno noti solo con la pubblicazione del bando. Fino ad allora, l’unica fonte da monitorare è il Portale Concorsi della Guardia di Finanza, dove comparirà l’avviso ufficiale con requisiti, riserve di posti e modalità di partecipazione.

Attenzione, infine, a non confondere questa procedura con altri bandi del Corpo attualmente attivi, come quello per 170 Allievi Marescialli Ispettori Specialisti (pubblicato il 1° ottobre 2026, con scadenza 10 novembre 2026) o la procedura straordinaria Allievi Finanzieri Atleti 2026: si tratta di selezioni distinte, rivolte a categorie diverse e non aperte al pubblico generalista.

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