Come fanno i casinò ad attirare i turisti?

Non c’è dubbio, diverse economie in tutto il mondo fanno parecchio affidamento sul turismo per mantenere attiva la propria bilancia commerciale. Ciò è significativo sia in termini di denaro entra nel paese, sia per il numero di imprese e relativi addetti alle dipendenze di esse. Ad esempio, in Spagna quasi 3 milioni di persone (il 6% della popolazione totale) gravitano nel business del turismo. Il settore vale 64 miliardi di euro all’anno per l’economia spagnola. In Italia i numeri non sono poi tanto diversi da quelli spagnoli.

Su scala più piccola, ci sono anche molte attività legate al tempo libero che fanno affidamento sul turismo per essere redditizie. Naturalmente, hotel e bar sono ovvi, ma c’è un altro settore che è quasi altrettanto dipendente: quello dei casinò. Basta guardare posti come Las Vegas per vedere quanto sia importante l’industria turistica per il settore del gioco d’azzardo. Per questo che si sforza così tanto di attirare visitatori anno dopo anno. Las Vegas, fino a poco prima della pandemia, attirava oltre 40 milioni di turisti ogni anno. Un numero di arrivi superiori a quello raggiunto da nazioni intere come la Thailandia, nota destinazione turistica mondiale.

L’avanzata del gioco online

Tuttavia, il lavoro per restare come destinazione leader per gli amanti del gioco è continuo e non può fermarsi. Macao, in Estremo Oriente, tenta da anni di rubare il primato a Las Vegas. Il successo di queste destinazioni ha sicuramente a che fare con il fascino opulento del mondo del gioco. Tuttavia, sono molti quelli che preferiscono giocare sul web, magari scegliendo tra i casinò online non AAMS in grado di offrire giochi ed esperienze appaganti. In effetti, anche se il numero di visitatori a Las Vegas è aumentato ogni anno, le entrate del casinò non hanno seguito lo stesso andamento.

Naturalmente, per alcuni casinò la loro fama e la loro storia sono sufficienti per far arrivare i giocatori. Invece altri devono impegnarsi un po’ di più e utilizzare una serie di tecniche per tenere occupati slot machine e tavoli.

L’attrazione perfetta per le vacanze

Certo, è facile per i casinò attirare turisti rispetto ad altre attività. Questo per il semplice motivo che, per molti, il gioco è l’aggiunta perfetta al divertimento delle vacanze. Tanto per cominciare, c’è sempre parecchio lusso ed esotismo in un casinò. Questo è il tipo di ambiente a cui molte persone non sono abituate e vogliono provarlo almeno in vacanza.

Inoltre, le persone spesso cercano un tipo di esperienza molto diverso dalla quotidianità. Quando si trovano in vacanza e il casinò è il luogo perfetto per divertirsi. Il casinò si pone anche come area sociale dove gruppi di amici possono incontrarsi e condividere vincite e perdite reciproche. Questo rende i casinò perfetti per vacanze in gruppo.

Un altro aspetto nelle mani dei casinò è che i vacanzieri tendono ad essere un po’ più stravaganti rispetto a quando sono a casa. Quindi probabilmente sono più disposti a spendere soldi mentre sono via, anche se ci sono buone probabilità che finiscano per perderne almeno una parte.

Questi sono alcuni dei motivi principali per cui i casinò sono naturalmente attraenti per i turisti. Tuttavia, l’uso di alcune tecniche collaudate e affidabili è importante per attirarne un numero ancora maggiore.

Denaro in regalo

Il primo, e il più diffuso di questi, è offrire bonus speciali per i giocatori che giocano per la prima volta al casinò. Questi bonus sono particolarmente efficaci perché spesso si tratta davvero di soldi gratuito per iniziare a giocare. Questo per far provare l’ebbrezza del gioco e continuino a farlo una volta esaurito il denaro omaggio.

Questi bonus sono vitali quando si tratta di battere la concorrenza. Sia i casinò tradizionali che quelli online sono in costante reciproca competizione. Il modo migliore per andare avanti è far sentire i propri clienti apprezzati. È una tecnica perfezionata in tutto il settore, molti dei migliori siti online offrono giri gratuiti sulle loro slot più popolari.

Un’altra area in cui i casinò tradizionali si impegnano molto è la fornitura di punti fedeltà ai giocatori. Funziona come una raccolta punti di un supermercato, dove più si spende e maggiori i premi che si possono ottenere.

Nei casinò di oggi è abbastanza facile da amministrare poiché alla maggior parte dei giocatori viene data una carta quando si registrano al casinò. Ogni volta che giocano alle slot machine o a un gioco da tavolo, ciò registra il tempo in cui hanno giocato e l’importo che hanno speso.

Più spendono, più grandi possono essere i regali e i vantaggi. Questi possono andare dai pasti e bevande gratuite fino a camere gratuite nell’albergo della struttura. Delle volte viene perfino offerto un servizio di limousine con autista da e per l’aeroporto. La persona che gestisce la sala da gioco ha spesso anche la discrezione di distribuire queste ricompense a tutti i giocatori che ritiene meritevoli.

Mettere su uno spettacolo

C’è anche un ultimo modo fondamentale in cui molti dei più grandi casinò del mondo attirano i giocatori. Questo è dato dall’unione del gioco d’azzardo con gli show messi in piedi nei complessi di hotel e casinò. In effetti, Las Vegas è diventata quasi altrettanto famosa per i suoi spettacoli con star diverse come Elton John e Britney Spears, Celine Dion e molti altri. La tradizione ha preso il via negli anni ’60 con Frank Sinatra. Questo sistema attira milioni di persone che di solito non si dirigono verso un casinò, ma potrebbero farlo per vedere le loro star preferite.

Il marketing del turismo del gioco d’azzardo