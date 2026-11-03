La trincea non è il passato: ecco come la Folgore sta riscrivendo le regole della guerra moderna

Il ritorno della trincea nei programmi addestrativi

La guerra di posizione, che molti davano per archiviata nei manuali del Novecento, è tornata al centro della preparazione delle unità da combattimento. Lo conferma il seminario sul combattimento in trincea che si è svolto presso la Base Logistico Addestrativa di Cecina e nell’area addestrativa di Valle Ugione, in provincia di Livorno, organizzato dalla Brigata Paracadutisti “Folgore” per i reparti delle Forze Operative Terrestri.

L’obiettivo dichiarato dell’attività è stato quello di condividere e perfezionare le procedure per questa particolare tipologia di combattimento, mettendo a fattor comune l’esperienza maturata dai paracadutisti con quella delle altre unità dell’Esercito Italiano.

Trenta specialisti a confronto sul manuale tattico della Folgore

Il workshop ha coinvolto circa 30 tra ufficiali, sottufficiali e graduati provenienti dall’area delle Forze Operative Terrestri. Al centro della fase teorica, la presentazione del manuale tattico sul trench warfare redatto dalla stessa Brigata Folgore, un documento che integra le tecniche tradizionali di assalto e difesa della posizione fortificata con le innovazioni tecnologiche e procedurali emergenti.

Si tratta di un passaggio significativo: la “Folgore” non si è limitata a organizzare un’esercitazione, ma ha messo nero su bianco una dottrina di riferimento, destinata a diventare patrimonio comune delle unità operative dell’Esercito.

CEMA e dimostrazione tattica: la fase pratica

La seconda parte del seminario si è spostata sul terreno. I partecipanti hanno assistito a un’esposizione di materiali CEMA (Cyber and Electro Magnetic Activities), ossia le capacità cyber ed elettromagnetiche che oggi condizionano in modo determinante la sopravvivenza di chi opera in trincea, e a una dimostrazione di un atto tattico in trincea condotta dai paracadutisti.

Da qui hanno preso avvio i gruppi di lavoro tematici, articolati su due direttrici principali:

migliorare l’ integrazione dei droni e delle altre capacità emergenti in chiave pluriarma , cioè coordinando fanteria, supporti e assetti tecnologici in un unico quadro di manovra;

e delle altre capacità emergenti in chiave , cioè coordinando fanteria, supporti e assetti tecnologici in un unico quadro di manovra; studiare le opzioni di manovra derivanti dall’impiego delle diverse tipologie di forze, valutando come ciascuna unità possa contribuire all’assalto o alla difesa di un sistema trincerato.

Perché conta: l’adattamento dell’Esercito agli scenari attuali

Il seminario di Cecina ha favorito lo scambio di esperienze tra le unità delle Forze Operative Terrestri e si inserisce nel più ampio percorso di aggiornamento e adattamento delle capacità operative dell’Esercito Italiano, finalizzato a mantenere la preparazione dei reparti aderente alle esigenze degli attuali scenari operativi.

Il tema non è nuovo per la Forza Armata: già nel marzo 2026 la Scuola di Fanteria aveva concluso a Spoleto la prima fase di un workshop dedicato alle linee di azione nelle trincee, con operatori qualificati urban operation provenienti dalle brigate della Divisione “Acqui” e dalla stessa “Folgore”. L’iniziativa dei paracadutisti a Cecina e Valle Ugione rappresenta quindi un ulteriore tassello di un lavoro sistematico, che vede l’Esercito riportare la trincea, affiancata da droni e guerra elettronica, tra le competenze fondamentali del soldato del XXI secolo.

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