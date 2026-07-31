Il Comandante Generale Luongo tra i Carabinieri a Termini: maxi blitz, 19 arresti e controlli a tappeto a Roma

Il Comandante Generale sul posto per ringraziare i militari

Il Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, si è recato nell’area di Roma Termini durante il nuovo controllo straordinario disposto nella zona della stazione e di piazza della Repubblica.

Una presenza significativa, arrivata nel pieno delle attività operative, con l’obiettivo di esprimere personalmente ringraziamento e apprezzamento ai militari impegnati per la dedizione, la professionalità e i risultati conseguiti nel presidio quotidiano della sicurezza di cittadini, turisti e viaggiatori.

L’operazione, condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, ha portato a un bilancio rilevante: 19 persone arrestate, 15 denunciate in stato di libertà e 6 sanzionate amministrativamente.

Stretta sulla sicurezza nella zona più sensibile della Capitale

La nuova attività di controllo è stata eseguita a pochi giorni da un precedente servizio nella medesima area, confermando la linea di forte attenzione dell’Arma verso uno degli snodi ferroviari più importanti del Paese.

Il dispositivo è stato organizzato seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nel mirino dei controlli sono finite le zone adiacenti alla stazione di Roma Termini, piazza della Repubblica e le principali direttrici interessate dal passaggio di cittadini, pendolari e turisti.

Carabinieri e reparti specializzati in campo

Il servizio straordinario ha visto impegnati i Carabinieri del Gruppo di Roma, affiancati dal personale del 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania”, dal Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, dall’Aliquota Artificieri del Nucleo Investigativo e dai reparti specializzati del N.A.S. e del N.I.L. di Roma.

Anche in questa occasione è stato replicato l’impiego di assetti specializzati e rinforzi forniti dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con uomini e mezzi del Reggimento “Tuscania” schierati a supporto delle attività di controllo del territorio.

Il bilancio: 515 persone identificate e 91 mezzi pubblici controllati

L’operazione ha prodotto numeri importanti. I Carabinieri hanno identificato 515 persone e ispezionato i passeggeri di 91 mezzi pubblici, tra autobus e tram.

Nel corso dei controlli sono state elevate anche 101 contravvenzioni al Codice della Strada, per un importo complessivo di circa 3.450 euro.

Un’attività ad ampio raggio, finalizzata a rafforzare il presidio in un’area ad alta frequentazione e spesso esposta a fenomeni di criminalità diffusa.

Furti ai turisti e ai passanti: diversi arresti in flagranza

Particolare attenzione è stata dedicata al contrasto dei reati predatori ai danni di passanti e turisti.

In piazza della Repubblica, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno arrestato in flagranza tre cittadini peruviani, sorpresi dopo aver rubato un portafogli a una donna presso una fermata dell’autobus.

In via Nazionale sono stati invece arrestati due giovani di origine rumena, bloccati subito dopo il furto di un portafogli ai danni di un turista finlandese.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno inoltre arrestato un cittadino algerino per il furto di uno smartphone e altri due cittadini algerini per il furto di un altro cellulare.

È finita in arresto anche una giovane donna sorpresa a sottrarre prodotti cosmetici all’interno dello scalo ferroviario.

Refurtiva recuperata e restituita

Nel corso della stessa attività sono scattate diverse denunce a piede libero.

Un giovane cubano è stato denunciato per rapina impropria con minacce ai danni di una turista in via Cavour, mentre un romano è stato denunciato dopo essere stato sorpreso in via Manin mentre tentava di forzare un’auto.

Altre due persone sono state denunciate per ricettazione, poiché trovate rispettivamente in possesso di un iPad e di gioielli in oro di provenienza dubbia. Un ulteriore soggetto è stato denunciato dopo essere stato trovato con una carta di credito smarrita.

In tutti i casi di furto, la refurtiva è stata interamente recuperata e restituita ai legittimi proprietari.

Droga e armi improprie: sequestri e denunce

Il dispositivo ha riguardato anche il contrasto allo spaccio di droga e al porto di armi improprie.

I Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante e del relativo Nucleo Operativo hanno arrestato un uomo in via Giolitti, trovato in possesso di 14 grammi di cocaina e denaro contante.

Arrestato anche un altro pusher, sorpreso mentre cedeva hashish e trovato in possesso di dosi di crack.

A seguito di una perquisizione domiciliare, due persone sono state denunciate con il sequestro di oltre 400 grammi di marijuana e cocaina. Un’altra denuncia per spaccio è scattata nei confronti di un soggetto trovato con hashish e marijuana.

Sul fronte delle armi improprie, tre persone sono state denunciate perché sorprese nell’area dello scalo rispettivamente con una pistola priva di tappo rosso in auto, un coltello da cucina con lama di 17 centimetri e una mazza da baseball nascosta sotto il sedile di un veicolo.

Ordini di carcerazione, false identità e divieti violati

Durante il servizio, i Carabinieri hanno eseguito anche provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.

Sono state arrestate 5 persone gravate da ordini di carcerazione e custodie cautelari in carcere per reati contro il patrimonio e contro la persona.

Un uomo è stato inoltre arrestato dopo essere stato sorpreso in un hotel in palese violazione del divieto di avvicinamento alla parte offesa.

Altri due soggetti sono stati arrestati per aver fornito false attestazioni sulla propria identità a pubblico ufficiale. Denunciati, inoltre, altri due soggetti: uno trovato con un permesso di soggiorno contraffatto e un altro sorpreso a fornire false generalità.

Controlli nei locali: sanzioni per oltre 21mila euro

Le verifiche sono state estese anche agli esercizi commerciali nelle aree adiacenti alla stazione, con il supporto dei reparti specializzati del N.I.L. e del N.A.S. di Roma.

In via Amendola, un salone da parrucchiere è stato destinatario di sanzioni per oltre 15.000 euro e della sospensione dell’attività a causa della presenza di un lavoratore non regolarizzato e di carenze igienico-sanitarie.

In via Giolitti, un locale di ristorazione è stato sanzionato per quasi 6.000 euro.

Daspo Urbano e presidio rafforzato nei prossimi giorni

Nel corso dell’operazione sono stati notificati anche 5 ordini di allontanamento dall’area dello scalo ferroviario, il cosiddetto Daspo Urbano, nei confronti di altrettante persone per violazione del divieto di stazionamento.

Un’ulteriore persona è stata sanzionata per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

Tutti gli arrestati sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza dell’Arma in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.

La presenza dei Carabinieri e dei rinforzi del Reggimento “Tuscania” nell’area di Termini e nelle altre zone sensibili della Capitale proseguirà anche nei prossimi giorni.

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