PISA – Un passaggio di consegne che pesa più di molti altri. Venerdì 13 novembre 2026, nel Comprensorio “M.O.V.M. Ten. Dario Vitali” di Viale Mezzapiaggia 20, il 9° Reggimento d’Assalto Paracadutisti “Col Moschin” ha cambiato comandante: il Colonnello Andrea Bandieri ha ceduto la guida del reparto al Colonnello Mattia Orlando. Una cerimonia solenne, scandita dal protocollo militare, davanti alla Bandiera di Guerra di uno dei reparti più riservati e decorati delle Forze Armate italiane.

Chi c’era alla cerimonia

Sulla piazza d’armi del Comprensorio “Ten. Dario Vitali” si sono ritrovate autorità militari e civili, le associazioni d’arma e le rappresentanze istituzionali del territorio pisano, da sempre legato a doppio filo agli Incursori dell’Esercito. Non una presenza di circostanza: per la comunità locale il “Col Moschin” è un pezzo di identità, oltre che una realtà operativa che vive accanto ai cittadini.

Il reparto, lo ricordiamo, è l’unità di punta delle Forze Speciali dell’Esercito e opera nell’architettura interforze che fa capo al Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali, di cui InfoDifesa ha raccontato la recente evoluzione del COFS verso un comando diretto sugli assetti strategici.

Come si è svolto il passaggio di consegne

La giornata si è aperta con gli onori alla Bandiera di Guerra del 9° Reggimento e alla massima Autorità militare presente, che ha passato in rassegna lo schieramento degli Incursori.

Poi l’allocuzione del Comandante cedente, il Colonnello Andrea Bandieri. A seguire il momento che ogni militare conosce e che nessuno vive con indifferenza: il richiamo della Bandiera di Guerra, la pronuncia della formula di rito e il passaggio ufficiale delle consegne al Colonnello Mattia Orlando. A chiudere la sequenza, l’intervento della massima Autorità presente.

Due anni di comando per Bandieri

Il Colonnello Andrea Bandieri, ufficiale incursore dell’Esercito Italiano, ha guidato il “Col Moschin” da ottobre 2024 a novembre 2026. A lui è stato rivolto un ringraziamento sentito per l’impegno, la dedizione e i risultati raggiunti in un biennio in cui il Reggimento è stato chiamato, come sempre, a operare nei teatri più complessi mantenendo standard di prontezza e addestramento altissimi.

Al Colonnello Mattia Orlando sono andati gli auguri di buon lavoro alla guida degli Incursori, nel segno del motto che accompagna il Reparto da sempre: “Della folgore l’impeto”.

Cosa significa comandare il Col Moschin

Dietro la formula di rito c’è una responsabilità che pochi ufficiali conoscono. Il “Col Moschin” seleziona i propri operatori attraverso un iter di circa due anni, durissimo, al termine del quale si ottiene il brevetto di Incursore. InfoDifesa ne ha dato conto in occasione dell’arruolamento straordinario per il 36° iter Forze Speciali a favore del 9° Reggimento: gli Incursori devono saper muovere e combattere in ogni ambiente, dall’alta montagna al subacqueo e all’anfibio, dopo aviolanci da alta quota o infiltrazioni a piccoli nuclei.

È un mestiere che chiede tutto, anche quando qualcosa va storto. Lo testimonia la storia di Fabio, l’incursore che dopo un grave incidente in addestramento ha raccontato di aver “cancellato dal vocabolario l’espressione Non Ci Riesco”. Il comandante di un reparto così è, prima di tutto, il custode di questo spirito.

Dagli Arditi del Grappa alle Forze Speciali di oggi: la storia in breve

Il nome del Reggimento viene da una collina del Monte Grappa. Il 15 e 16 giugno 1918, durante la Battaglia del Solstizio, il IX Reparto d’Assalto degli Arditi riconquistò in pochi minuti la posizione di Col Moschin, appena caduta in mano austro-ungarica, con un’azione fulminea che diventò leggenda e che ancora oggi dà il nome e l’impronta al reparto.

Dopo la Grande Guerra l’unità fu sciolta, per poi rinascere nel 1944 come IX Reparto d’Assalto all’interno del Gruppo di Combattimento “Folgore”, impegnato nella Guerra di Liberazione. Nel dopoguerra la tradizione degli Arditi si fuse con quella del paracadutismo militare: nel 1961 nacque il Battaglione Sabotatori Paracadutisti, trasformato nel 1975 in 9° Battaglione d’Assalto Paracadutisti “Col Moschin” e infine elevato al rango di Reggimento nel 1995.

Da allora gli Incursori hanno operato in pressoché tutti i teatri in cui l’Italia è stata presente, dai Balcani all’Afghanistan, spesso senza che se ne parlasse. Oggi il “Col Moschin” rappresenta la componente di operazioni dirette e controterrorismo militare delle Forze Speciali dell’Esercito Italiano, accanto ai Ranger del 4° Alpini Paracadutisti e agli Acquisitori del 185° RAO.

Un territorio che continua a fare da casa agli Incursori

Il legame con l’area pisana e con la specialità paracadutisti resta il tessuto in cui il Reggimento vive. Lo si è visto anche in occasioni recenti, come il cambio al comando della Brigata Folgore celebrato al Centro Addestramento di Paracadutismo di Pisa, con il Comando Forze Speciali dell’Esercito schierato tra le rappresentanze.

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Ora la parola passa al Colonnello Mattia Orlando. Alle sue spalle una storia che parte da una collina del Grappa nel 1918; davanti, un reparto che non ha mai smesso di essere chiamato dove gli altri non arrivano. “Della folgore l’impeto”: il motto resta lo stesso, il testimone è passato.