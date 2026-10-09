Carabinieri: “Il nuovo Codice della Strada trasforma le Stazioni in uffici amministrativi”. Mancano 10.000 uomini

Un decreto che rischia di svuotare il controllo del territorio

Mentre il Comando Generale dell’Arma lavora per alleggerire la burocrazia e colmare una carenza di circa 10.000 Carabinieri, dal Parlamento arriva un provvedimento che potrebbe andare nella direzione opposta. È questo il nodo sollevato da USMIA Carabinieri, che con una nota diffusa da Roma interviene sullo schema di decreto legislativo di revisione del Codice della Strada, puntando il dito contro alcune disposizioni che scaricherebbero sugli organi accertatori nuovi e pesanti adempimenti amministrativi.

“Le Stazioni dei Carabinieri devono avere sempre più tempo e risorse da dedicare alla loro missione principale: essere presenti sul territorio, prevenire, ascoltare i cittadini e garantire sicurezza di prossimità”, afferma Carmine Caforio, Segretario Generale del sindacato militare.

Il sostegno alla linea del Comandante Generale Luongo

Il comunicato parte da un riconoscimento esplicito al lavoro del Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, Comandante Generale dell’Arma, impegnato su un doppio binario: rafforzare gli organici dei presidi territoriali e ridurre il peso della burocrazia quotidiana sul personale.

Sul primo fronte, ricorda USMIA, la strategia passa dalla richiesta di nuovi arruolamenti, compresa l’introduzione della figura del Carabiniere Ausiliario. Sul secondo, dalla volontà di liberare tempo operativo. “Una direzione che condividiamo pienamente – spiega Caforio –: ogni minuto sottratto alle incombenze amministrative può diventare tempo prezioso dedicato al cittadino, alla prevenzione e al controllo del territorio”.

Permessi di guida, rateizzazioni e riscossione: le norme sotto accusa

Il sindacato individua con precisione i punti critici del testo in discussione. Si tratta delle disposizioni relative ai permessi temporanei di guida, alla rateizzazione delle sanzioni e alla riscossione coattiva.

“Si tratta di ulteriori istruttorie, verifiche, notifiche e responsabilità che rischiano di ricadere sui reparti, impegnando personale che oggi è indispensabile per garantire il servizio operativo”, sottolinea il Segretario Generale. Il paradosso, secondo USMIA, è evidente: “Non possiamo chiedere alle Stazioni di fare sempre di più e, contemporaneamente, caricarle di nuovi adempimenti burocratici”.

Un’osservazione che pesa ancora di più, prosegue la nota, in una fase in cui “i nuovi fenomeni criminali associati all’immigrazione clandestina destano particolare preoccupazione” e la carenza organica si fa sentire soprattutto proprio nei presidi territoriali, quelli più esposti e più a diretto contatto con i cittadini.

La proposta: lasciare alle Prefetture gli accertamenti patrimoniali

USMIA non si limita alla denuncia e avanza una richiesta concreta per il prosieguo dell’iter legislativo. Il sindacato chiede che venga rivalutata la distribuzione delle competenze, mantenendo in capo alle Prefetture le attività amministrative che richiedono accertamenti patrimoniali e procedure specialistiche, così da evitare ulteriori appesantimenti per gli organi accertatori, “già provati da una cronica carenza di personale”.

Il criterio proposto da Caforio è netto: “Ogni nuova incombenza assegnata alle Stazioni deve essere valutata anche in termini di personale sottratto al controllo del territorio“. In altre parole, ogni nuova pratica d’ufficio ha un costo in uomini sulla strada, e quel costo va messo nero su bianco prima di approvare la norma.

L’appello al Governo

Il passaggio più duro della nota è rivolto direttamente all’Esecutivo. USMIA chiede che, in sede di approvazione definitiva del provvedimento, si tenga conto “dell’impatto reale di queste misure sui Reparti dell’Arma”, misure che – è l’avvertimento – “trasformerebbero le Stazioni in uffici amministrativi con gravissime ricadute sulla sicurezza dei cittadini”.

“La sicurezza passa dalla presenza sul territorio, non da nuovi carichi di carte sulle Stazioni, già costrette a operare con organici ridotti e turni di servizio sempre più gravosi“, si legge nel comunicato.

“Più Carabinieri nelle strade, meno tempo dietro le pratiche”

La chiusura di Caforio riassume il senso dell’intera presa di posizione: “Più Carabinieri nelle strade, più presenza nelle comunità, meno tempo dietro le pratiche d’ufficio. Se vogliamo una sicurezza realmente di prossimità, dobbiamo mettere le Stazioni nelle condizioni di essere presenti, efficaci e vicine ai cittadini”.

Un richiamo che il Segretario Generale sigilla con il motto dell’Arma: “Esserci, ovunque e sempre”. Una presenza che, secondo USMIA, rischia di diventare uno slogan vuoto se il legislatore continuerà a sommare adempimenti senza misurarne il peso su chi ogni giorno indossa l’uniforme nei presidi più piccoli e più esposti del Paese.

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