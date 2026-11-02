Il commosso omaggio di Mattarella: l’abbraccio dell’Italia ai quattro militari caduti in Bosnia

Il rientro delle salme a Ciampino

Un C-130 dell’Aeronautica Militare è atterrato poco dopo mezzogiorno all’aeroporto di Roma Ciampino con a bordo le salme dei quattro militari italiani morti il 29 ottobre in Bosnia-Erzegovina, nello schianto di un elicottero CH-47 Chinook dell’Esercito impegnato nella missione europea Eufor Althea. Alle 12,30 i feretri dei sergenti Simone Ruggia e Claudio Marchesi, dell’Aviazione dell’Esercito, e del tenente Franco Adriano Zecchillo e della sergente Laura Procacci, del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana, sono stati estratti dal velivolo.

Dopo l’onore ai caduti e le note del Silenzio, le bare avvolte nel Tricolore sono state portate a spalla dai militari. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella le ha salutate una a una, chinando il capo in segno di deferenza. Presenti sul piazzale anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro della Difesa Guido Crosetto.

I feretri sono stati quindi accompagnati ai carri funebri in sosta nell’area militare del 31° Stormo, dove attendevano i familiari delle quattro vittime. Da lì il trasferimento al Celio.

La camera ardente al Celio

La camera ardente è stata allestita all’interno della chiesa del Policlinico militare del Celio, la Salus Infirmorum, ed è aperta anche al pubblico. Davanti all’altare sono stati collocati i feretri di Simone Ruggia, Claudio Marchesi e Franco Adriano Zecchillo. La salma di Laura Procacci si trova invece al policlinico di Tor Vergata, dove sarà eseguita l’autopsia.

All’interno della chiesa sono state deposte le corone di fiori del ministro della Difesa Guido Crosetto e del capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale Carmine Masiello.

I funerali si terranno martedì alle 9 nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli, in piazza della Repubblica a Roma.

Cosa è successo a Brcko

L’incidente è avvenuto il 29 ottobre nella zona di Brcko, nel nord-est della Bosnia-Erzegovina, al confine con la Serbia. Il Chinook, in forza al 1° Reggimento Aviazione dell’Esercito “Antares” di Viterbo, era impegnato in un’attività nell’ambito della missione Eufor Althea. A bordo c’erano 15 persone: quattro hanno perso la vita, le altre undici sono rimaste ferite.

Sono in corso le indagini per ricostruire gli ultimi istanti del volo e accertare le cause dello schianto.

Pietro Bersaglia tra i feriti, il messaggio della sorella

Tra i feriti c’è Pietro Bersaglia, militare originario di Ischia di Castro, nel Viterbese. La sorella Elisa ha affidato ai social un messaggio di ringraziamento per la vicinanza ricevuta dalla famiglia: “Voglio ringraziare la vita, che anche questa volta ha scelto di donarci la speranza e ha compiuto un nuovo, immenso miracolo per la nostra famiglia”. Nello stesso messaggio ha ricordato le quattro vittime, stringendosi alle loro famiglie, e ha rivolto un augurio di pronta guarigione agli altri feriti.

“Un impatto violentissimo”: la testimonianza del medico sopravvissuto

Dall’ospedale di Tuzla, dove è ricoverato per le fratture riportate nell’impatto, il tenente colonnello medico Flavio Favari – terzo componente del team Medevac della Croce Rossa Italiana e unico sopravvissuto della squadra – ha affidato un breve pensiero a quei momenti: “È un miracolo che io sia ancora vivo. Ricordo solo che è stata questione di un secondo, di un impatto violentissimo”.

L’ufficiale ha espresso gratitudine ai rappresentanti della Croce Rossa della Bosnia-Erzegovina e al ministro Crosetto, che si sono recati in ospedale per fargli visita, e al presidente nazionale della CRI, Rosario Valastro, per la telefonata e la vicinanza dimostrata in queste ore.

Lo spazio commemorativo alla caserma Pierantoni

Per onorare la memoria del tenente commissario Zecchillo e della sergente Procacci, presso la cappellina della Caserma “Luigi Pierantoni”, in via Luigi Pierantoni 3 a Roma, è stato allestito uno spazio commemorativo. L’area è aperta alla cittadinanza e pensata per consentire a chiunque lo desideri di raccogliersi in un momento di preghiera, rendendo omaggio ai caduti e manifestando vicinanza alle famiglie, ai colleghi e all’intera comunità del Corpo Militare e della Croce Rossa Italiana.

Meloni ringrazia l’influencer dei militari

“Grazie per quello che fai e per ciò che racconti con le tue immagini”: così Giorgia Meloni su Instagram, ripostando il video che Daniel Sorza – influencer noto per rendere omaggio con le sue foto agli operatori delle forze dell’ordine e delle forze armate – ha dedicato alla sergente Procacci. Si tratta di un filmato, e del relativo fermo immagine, che ritrae la stessa Procacci durante l’ultima parata militare del 2 Giugno. Uno scatto che Sorza ha portato al memoriale allestito al Villaggio della Difesa.

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