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Marina Militare, il San Marco chiede di più: ecco il CB15 Evolution, il battello d’assalto che supera i 50 nodi

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Dopo tre anni di servizio arriva la versione potenziata

Tre anni di impiego operativo sono bastati ai fucilieri di Marina per capire cosa funziona e cosa va migliorato. Da quel bilancio nasce il CB15 Evolution, la variante potenziata del Combat Boat 15 che il cantiere italiano Baglietto ha svelato e che sarà proposta alla Brigata Marina San Marco.

La presentazione è avvenuta a Euronaval 2026, il salone navale tenutosi a Parigi dal 3 al 6 novembre, dove l’azienda ha esposto un modello in scala della nuova proposta destinata alla Marina Militare.

Le richieste arrivate dal cliente

A raccontare la genesi del progetto è stato un portavoce della divisione navale di Baglietto, intervistato dalla testata specializzata Janes. Secondo quanto riferito, il cliente è tornato dal costruttore con una serie di richieste di aggiornamento maturate sul campo.

Le modifiche richieste sono quattro:

  • armamento aggiuntivo
  • riprogettazione dello scafo
  • maggiore velocità
  • migliore tenuta al mare

L’obiettivo dichiarato dall’azienda è aumentare capacità di combattimento, velocità e agilità dell’imbarcazione.

Due CB15 già in linea dal 2023

La Brigata Marina San Marco, la fanteria di marina italiana, impiega oggi due CB15 consegnati nel 2023. Quell’anno le unità furono osservate presso la base navale della Spezia.

I battelli vengono utilizzati per tre tipi di missione: trasporto truppe, interdizione marittima e assalto anfibio. Sono compiti che affiancano quelli svolti dal personale specialistico della Brigata a bordo delle unità maggiori, come avvenuto con il Carrier Strike Group di Nave Cavour nell’Indo-Pacifico.

Da 40 a oltre 50 nodi

Il dato che colpisce di più riguarda le prestazioni. Il CB15 Evolution dichiara una velocità massima superiore ai 50 nodi, oltre 90 km/h sull’acqua. La versione originale si fermava a 40 nodi, ha precisato il portavoce.

Restano invariate la velocità di crociera, pari a 35 nodi, e l’autonomia massima di 300 miglia nautiche.

Scafo, motori e idrogetti

Sul piano tecnico, il CB15 Evolution adotta una carena a V con redan (stepped hull).

La propulsione è affidata a due motori diesel Seatek 900 CR, ciascuno da 662 kW a 3.100 giri al minuto, che azionano due idrogetti Marine Jet Power (MJP) 350X.

Stesso peso, stesso carico utile

Il salto prestazionale non è stato ottenuto a scapito della capacità di trasporto. Dislocamento e carico utile restano identici: rispettivamente 20 tonnellate e 4,5 tonnellate, secondo quanto dichiarato dal portavoce di Baglietto.

Il battello promette quindi di essere più veloce e meglio armato, portando a terra lo stesso carico del modello attuale.

Un tassello nel rinnovamento della componente anfibia

La proposta di Baglietto arriva mentre la Marina sta ripensando l’intero comparto anfibio. Con l’ingresso in servizio di Nave Trieste la Forza Armata ha acquisito la più grande unità della flotta dal dopoguerra. Il rinnovamento delle navi anfibie figura inoltre tra le priorità indicate nelle linee programmatiche 2026/2027 del Capo di Stato Maggiore Berutti Bergotto.

Per ora il CB15 Evolution è un’offerta alla Brigata Marina San Marco, presentata a Parigi come modello in scala.

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