Marina Militare, il San Marco chiede di più: ecco il CB15 Evolution, il battello d’assalto che supera i 50 nodi

Tre anni di impiego operativo sono bastati ai fucilieri di Marina per capire cosa funziona e cosa va migliorato. Da quel bilancio nasce il CB15 Evolution , la variante potenziata del Combat Boat 15 che il cantiere italiano Baglietto ha svelato e che sarà proposta alla Brigata Marina San Marco .

Redazione web

Redazione Web Infodifesa Portale indipendente di informazione su Difesa, Sicurezza e Geopolitica La Redazione Web di Infodifesa è composta da professionisti, collaboratori e analisti con competenze nei settori della difesa, della sicurezza, della geopolitica e dell’attualità internazionale. Dal 2013, Infodifesa.it pubblica notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai principali scenari strategici, militari e geopolitici, con l’obiettivo di offrire ai lettori contenuti informativi chiari, aggiornati e indipendenti. Il portale opera come spazio di informazione e analisi online. Come indicato nella sezione “Chi siamo”, Infodifesa non è una testata giornalistica registrata e non ha carattere periodico. I contenuti vengono pubblicati in base alla rilevanza dei temi trattati, alla disponibilità degli aggiornamenti e all’interesse informativo degli argomenti.