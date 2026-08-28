Cavo Dragone avverte l’Europa: “Russia e Iran sono minacce reali. Non siamo più in una condizione di pace piena”

Il presidente del Comitato militare Nato: “Fermare il massacro è un obiettivo condiviso, ma conta il metodo”

Russia e Iran sono minacce per l’Europa. La pace in Ucraina non può nascere dalla resa, ma da una deterrenza credibile. L’Italia sta facendo bene nella Nato, ma la nuova fase della sicurezza europea richiede ulteriori sforzi.

È il messaggio netto dell’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare della Nato, in una lunga intervista al Foglio. Un intervento che arriva in una fase delicata per l’Alleanza Atlantica, tra guerra in Ucraina, pressione russa sul fianco orientale, minacce ibride, ruolo crescente dell’Iran e necessità per gli europei di assumersi maggiori responsabilità nella difesa comune.

“Fermare il massacro è un obiettivo che condivido assolutamente e che chiunque porti questa uniforme sottoscriverebbe senza esitazioni”, afferma Cavo Dragone. La divergenza, spiega, non riguarda il fine, ma il metodo. Secondo l’ammiraglio, il sostegno militare a Kyiv ha permesso a uno Stato aggredito di continuare a esistere e di arrivare a un eventuale negoziato non da sconfitto, ma con una reale capacità di incidere sulle condizioni della pace.

Ucraina, il negoziato non può nascere dalla debolezza

Cavo Dragone ricorda che nel febbraio 2022 l’obiettivo della pianificazione russa era prendere Kyiv in tre giorni. Quell’obiettivo è fallito anche grazie al sostegno militare occidentale.

Per il presidente del Comitato militare Nato, le condizioni imposte a chi non ha alternative “storicamente hanno raramente prodotto stabilità durevole o pace”. Da qui la centralità della deterrenza: l’Ucraina deve poter rimanere sovrana, libera di scegliere il proprio futuro e militarmente capace di impedire una nuova aggressione.

L’ammiraglio invita anche alla prudenza nell’uso delle categorie tradizionali di “vittoria” e “sconfitta”. La Nato, sottolinea, non è parte del conflitto e saranno gli ucraini a decidere quali condizioni potranno accettare per porvi fine. Ma un punto, nella sua analisi, resta essenziale: una pace che premiasse l’aggressione avrebbe conseguenze ben oltre l’Ucraina, perché cambierebbe il calcolo strategico di ogni attore revisionista nel sistema internazionale.

“La Nato è difensiva. Parlare di accerchiamento russo è inesatto”

Cavo Dragone respinge anche una delle narrazioni più diffuse nel dibattito pubblico: l’idea che la Nato abbia provocato la Russia o che Mosca stia reagendo a un accerchiamento occidentale.

“La Nato è un’Alleanza difensiva”, ribadisce. Lo dimostrano gli atti costitutivi e i fatti. Nell’Alleanza si entra per libera scelta, come hanno fatto Finlandia e Svezia dopo il 2022. Quanto all’accerchiamento, l’ammiraglio osserva che, anche dopo l’ingresso di Helsinki, i Paesi Nato toccano solo una parte limitata degli sterminati confini russi.

Il dato centrale, per Cavo Dragone, resta un altro: nel 2022 è stata la Russia a invadere l’Ucraina, un Paese che non faceva parte dell’Alleanza e che combatte per la propria sovranità.

“Non siamo in guerra, ma non siamo più in una condizione di pace piena”

Uno dei passaggi più significativi dell’intervista riguarda la natura della minaccia russa. Secondo Cavo Dragone, bisogna distinguere tra due piani.

Il primo è già in atto e riguarda il territorio degli alleati: cavi sottomarini danneggiati nel Baltico e nel Mare del Nord, sabotaggi contro logistica e reti ferroviarie, interferenze Gps, incursioni di droni, cyberattacchi e campagne informative continue. Episodi che, osservati nel loro insieme, mostrano una direzione precisa e restano deliberatamente sotto la soglia del conflitto aperto.

Il secondo piano è quello di un attacco armato convenzionale contro un Paese Nato. Quello scenario, precisa l’ammiraglio, non è in corso. Il compito dell’Alleanza è fare in modo che non si verifichi.

La formula scelta da Cavo Dragone è chiara: “Non siamo in guerra, ma non siamo più in una condizione di pace piena”.

Guerra ibrida, chi decide quando il limite è superato

Droni, sabotaggi, incendi sospetti, attacchi informatici, interferenze Gps e disinformazione pongono una domanda cruciale: dove finisce la guerra ibrida e dove comincia la guerra?

Per Cavo Dragone, la decisione spetta al Consiglio Atlantico, cioè ai 32 alleati riuniti, caso per caso. È una decisione politica, assunta anche sulla base del consiglio militare fornito dal Comitato militare della Nato.

Il confine, però, non viene indicato in anticipo. Ed è una scelta consapevole: se la Nato dichiarasse pubblicamente una linea precisa, chi volesse metterla alla prova saprebbe fin dove spingersi senza conseguenze.

Tra l’articolo 5 e l’inazione, ricorda l’ammiraglio, esiste inoltre l’articolo 4 del Trattato Atlantico, che permette agli alleati di consultarsi quando l’integrità territoriale, l’indipendenza politica o la sicurezza di un membro sono minacciate.

Deterrenza, non corsa alla guerra

Cavo Dragone respinge l’idea che investire di più nella Difesa significhi desiderare un conflitto. Preferisce parlare di investimento in sicurezza, non di semplice spesa militare.

“La sicurezza è la precondizione di tutto il resto”, afferma. Nessuna economia cresce, nessun sistema sanitario funziona, nessuna scuola può operare in un contesto non sicuro.

L’obiettivo concordato in ambito Nato non riguarda soltanto gli strumenti militari in senso stretto. Comprende anche mobilità, infrastrutture energetiche, reti, cybersicurezza, scorte sanitarie, protezione civile, intelligenza artificiale, spazio, sensoristica e sistemi autonomi.

Sono settori che incidono sulla competitività industriale europea dei prossimi decenni e coinvolgono università, imprese e filiere tecnologiche. La deterrenza, spiega Cavo Dragone, si basa su tre elementi: capacità reali, credibilità della volontà di impiegarle e chiarezza nel comunicarle.

Un’aggressione avviene quando chi la pianifica ritiene di poterla condurre rapidamente e a costi contenuti. Ogni investimento fatto in tempo di pace modifica quel calcolo e rende l’aggressione meno conveniente.

Russia, Iran, Corea del Nord e Cina: una rete di convenienza strategica

Il presidente del Comitato militare Nato invita a non osservare la Russia in modo isolato. Mosca ha adattato la propria economia alle esigenze di una guerra prolungata e beneficia di una crescente cooperazione militare, strategica ed economica con Corea del Nord, Iran e Cina.

Questa convergenza rende il quadro più complesso. Russia, Iran e Corea del Nord, osserva Cavo Dragone, possono prendere decisioni rapidamente attraverso rapporti diretti. Le democrazie, al contrario, si coordinano attraverso opinioni pubbliche, parlamenti, vincoli giuridici, interessi economici differenti e cicli politici.

Ma proprio la capacità di trovare una sintesi è una delle ragioni della forza della Nato e della sua durata. Per l’ammiraglio, l’atlantismo non può più essere limitato alle due sponde dell’Atlantico: bisogna guardare anche ai partner che condividono principi fondamentali e interessi di sicurezza, inclusi i Paesi dell’Indo-Pacifico come Australia, Giappone, Repubblica di Corea e Nuova Zelanda.

Gli avversari, dice Cavo Dragone, stanno costruendo una rete di convenienza strategica. Le democrazie devono rafforzare una rete di fiducia strategica.

Iran, una minaccia che non riguarda più solo il Medio Oriente

Uno dei passaggi più netti riguarda l’Iran. Per Cavo Dragone, Teheran non può più essere considerata esclusivamente un problema mediorientale.

L’Iran fornisce capacità militari alla Russia per una guerra combattuta in Europa e sviluppa capacità missilistiche a distanza sempre maggiore. A questo si aggiungono attività ibride condotte sul territorio degli alleati e una cooperazione sempre più stretta con Russia, Corea del Nord e Cina.

Cavo Dragone sottolinea anche una dimensione europea della minaccia iraniana: l’Europa è diventata teatro della repressione transnazionale di Teheran, con azioni contro dissidenti, giornalisti e oppositori.

Nel giugno 2026, ventiquattro Paesi, tra cui l’Italia, hanno denunciato formalmente complotti e altre attività ostili attribuite agli apparati di sicurezza iraniani.

Il punto, per l’ammiraglio, è evitare rimozioni politiche: si può non condividere una determinata risposta militare contro l’Iran, ma questo non autorizza a negare il problema strategico rappresentato dalla Repubblica islamica per l’Occidente e per l’Europa.

Nato e Ucraina, l’adesione resta sul tavolo

Sul futuro di Kyiv nell’Alleanza, Cavo Dragone conferma che l’impegno politico assunto dai 32 alleati al summit di Washington del 2024 resta in vigore. Il percorso dell’Ucraina verso l’adesione è stato definito irreversibile, ma il processo inizierà quando saranno soddisfatte le condizioni e tutti gli alleati saranno d’accordo.

Non esiste quindi una scadenza automatica: l’ingresso richiede una decisione politica unanime. Dal punto di vista militare, però, il compito della Nato è fare in modo che, quando quella decisione maturerà, le capacità ucraine non rappresentino un ostacolo.

Secondo Cavo Dragone, l’Ucraina ha già sviluppato un livello molto elevato di interoperabilità con la Nato. Il fine ultimo resta un’Ucraina libera, sovrana e capace di difendersi da sola.

Il 5% del Pil tra Difesa e sicurezza: “Non è il prezzo di Trump”

Cavo Dragone affronta anche il tema dell’obiettivo Nato di arrivare entro il 2035 al 5% del Pil tra Difesa e sicurezza. Molti europei lo descrivono come una richiesta imposta da Donald Trump, ma l’ammiraglio nega che le ragioni militari scomparirebbero senza Trump.

Per anni, spiega, gli europei hanno beneficiato di un dividendo della sicurezza. Oggi quel dividendo non esiste più. La guerra in Ucraina, la crisi del Golfo, la competizione strategica dall’Atlantico all’Indo-Pacifico e gli attacchi ibridi, cyber e cognitivi hanno riportato l’Europa al centro dell’arena internazionale.

Il punto non è soltanto quanto si spende, ma cosa si riesce a trasformare in capacità. Per Cavo Dragone, bisogna ridurre duplicazioni, cooperare di più, accelerare il procurement e la circolazione delle tecnologie.

Nato 3.0, più responsabilità agli europei ma gli Usa restano centrali

Il rapporto transatlantico, secondo Cavo Dragone, si sta evolvendo verso una distribuzione più equilibrata delle responsabilità. Gli europei stanno assumendo maggiori compiti convenzionali e questo si vede anche nella struttura di comando: il Regno Unito a Norfolk, l’Italia a Napoli, Germania e Polonia alternate a Brunssum.

Agli europei viene chiesto di rendere disponibili maggiori capacità convenzionali, intelligence, sorveglianza, logistica e sostegno operativo. Gli Stati Uniti, però, restano centrali: mantengono posizioni chiave nella struttura di comando Nato, una forte presenza convenzionale in Europa e un ruolo decisivo nella deterrenza nucleare.

La linea rossa, per l’ammiraglio, sarebbe il venir meno della capacità americana di contribuire in modo credibile alla deterrenza, al comando e controllo e soprattutto alla deterrenza nucleare. Ma “non è ciò che vediamo oggi”.

Italia nella Nato: traiettoria positiva, ma servono ulteriori sforzi

Sull’Italia, Cavo Dragone riconosce una traiettoria positiva. Il Paese ha una crescente responsabilità riconosciuta e apprezzata dai partner Nato, con personale qualificato e assetti aerei, navali e terrestri.

L’Italia è presente nelle principali missioni, contribuisce alla deterrenza sul fianco orientale, mantiene un ruolo centrale nei Balcani e nel Mediterraneo e ospita strutture fondamentali come il Joint Force Command di Napoli, di cui assumerà la guida, e il Nato Defense College.

Negli ultimi anni, aggiunge, l’investimento italiano per la Difesa è cresciuto in modo significativo. Ma la sicurezza europea è entrata in una fase nuova e più esigente. Anche l’Italia dovrà assumersi una quota crescente della responsabilità collettiva.

Il punto, ancora una volta, non è solo la quantità delle risorse. È la capacità di trasformarle in strumenti concreti: capacità credibili, disponibili, interoperabili e pronte, in grado di rafforzare le Forze armate italiane e il contributo del Paese all’intera Alleanza.

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