Un uomo morto, un altro arrestato e un terzo ancora in fuga. È il bilancio della sparatoria di Cavarzere, nel Veneziano, avvenuta nel pomeriggio di venerdì 27 novembre durante un’operazione della Polizia di Stato finalizzata all’arresto di due uomini. A perdere la vita è stato un 38enne di origini albanesi, colpito da un proiettile durante l’intervento degli agenti arrivati dalla Campania. La Procura di Venezia ha aperto un’indagine per chiarire la dinamica dello scontro a fuoco e le modalità con cui è stato condotto il blitz. Tra i primi provvedimenti, il sequestro della pistola d’ordinanza del poliziotto che ha sparato.

Chi ha sparato per primo? Il nodo degli accertamenti

Le indagini sono state affidate alla Squadra mobile della Questura di Venezia, che dovrà ricostruire ogni fase dell’operazione. Il punto centrale riguarda chi abbia aperto il fuoco per primo. Secondo una prima ricostruzione, ancora tutta da verificare, sarebbero stati i tre uomini presenti nel casolare a sparare dopo aver capito che le persone in borghese che si avvicinavano erano poliziotti. Gli agenti avrebbero risposto esplodendo un solo colpo, quello risultato fatale per il 38enne.

Una versione che però non convince del tutto: alcuni residenti della zona hanno riferito di aver sentito tre spari. Saranno gli accertamenti balistici, i rilievi della polizia scientifica e le testimonianze raccolte a stabilire quanti colpi siano stati effettivamente esplosi e da chi.

Il corpo trovato a 500 metri dal casolare, scalzo e senza documenti

Un dettaglio emerso nelle ultime ore complica ulteriormente il quadro. Il corpo del 38enne non è stato rinvenuto all’interno dell’abitazione, ma lungo un sentiero sterrato a circa 500 metri dai casolari della località Revoltante, nella frazione di San Pietro di Cavarzere, nei pressi della provinciale 85. Quando i soccorritori lo hanno raggiunto, l’uomo era scalzo, senza documenti e indossava soltanto una maglietta e la biancheria intima.

La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale civile di Padova. Anche la posizione in cui è stato trovato il corpo dovrà essere spiegata dagli investigatori, per comprendere cosa sia accaduto nei momenti immediatamente precedenti alla morte e quale percorso abbia compiuto l’uomo dopo essere stato colpito.

Il secondo uomo ferito e arrestato

Nel corso dell’intervento è rimasto ferito anche il secondo uomo presente nel casolare, bloccato dagli agenti e accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Adria. Gli investigatori dovranno ora chiarire quali rapporti legassero i tre cittadini albanesi e, soprattutto, se il 38enne morto e il connazionale arrestato fossero realmente coinvolti nelle attività criminali del ricercato o se si fossero limitati a offrirgli ospitalità.

Chi è Ervis Murra, il latitante in fuga nei campi

L’uomo riuscito a sottrarsi alla cattura è Ervis Murra, 37 anni, cittadino albanese destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Napoli per rapina. Era lui il vero obiettivo dell’operazione. Murra sarebbe ricercato in diverse province della Campania, dell’Umbria e del Nordest, dove gli vengono attribuite una serie di rapine violente in ville.

Dopo gli spari è fuggito a piedi attraverso i campi che circondano il casolare. Da venerdì pomeriggio è scattata una vasta caccia all’uomo, proseguita per tutta la notte con l’impiego di un elicottero e il concorso di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e polizie locali. Le ricerche si concentrano nell’area a cavallo tra le province di Venezia, Padova e Rovigo. Il sindaco di Cavarzere, Pierfrancesco Munari, ha invitato la popolazione a tenersi lontana dalla zona dell’intervento.

Resta da capire come e perché il latitante fosse arrivato proprio nelle campagne di Cavarzere. Nessuno dei tre uomini risulterebbe residente nel comune veneziano e l’ipotesi degli investigatori è che il 37enne potesse contare sull’aiuto di conoscenti o parenti presenti sul territorio.

Il giallo del coordinamento: la Questura di Venezia non era stata informata

C’è infine un altro aspetto su cui la Procura intende fare piena luce: il coordinamento dell’operazione. Gli agenti erano arrivati dalla Campania per eseguire il provvedimento restrittivo, ma la Questura di Venezia non sarebbe stata preventivamente informata dell’intervento nel territorio di propria competenza.

La Squadra mobile lagunare dovrà ricostruire le ragioni di questa scelta e verificare se il mancato coinvolgimento delle forze dell’ordine locali abbia avuto un peso nello svolgimento del blitz e nel suo tragico epilogo. Un interrogativo che si aggiunge a quelli sulla dinamica degli spari e che rende l’inchiesta sulla morte del 38enne ancora più delicata.

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