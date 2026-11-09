Spinta sulla spalla e «caporale di m…» davanti al plotone: la Cassazione taglia la pena al sergente maggiore ma conferma il reato

(di Avv. Umberto Lanzo)

Un gesto e una frase pronunciati nello stesso istante sono un solo reato, non due. Con questo principio la Prima Sezione penale della Corte di Cassazione ha ridotto a cinque mesi e dieci giorni di reclusione militare la condanna di un sergente maggiore dell’Esercito che, durante un’adunata, aveva spinto un caporale sulla spalla apostrofandolo con l’espressione «stai zitto, sei un caporale di merda». Il resto del ricorso è stato però respinto: l’ingiuria a inferiore resta in piedi, così come il risarcimento alla parte civile.

Cosa è successo in caserma

I fatti si collocano in un’adunata convocata dopo l’alzabandiera per aggiornare il comandante di plotone, un maresciallo appena rientrato in servizio dopo un periodo di assenza. A prendere la parola è il sergente maggiore, capo della gestione mantenimento dei mezzi e dunque sovraordinato rispetto al personale dell’officina, che lamenta una situazione di «anarchia totale» nel plotone.

Un caporale in servizio in officina si sente chiamato in causa: il superiore gli aveva contestato un’assenza non comunicata e lo riteneva responsabile del danneggiamento di un mezzo avvenuto il giorno prima. Il graduato replica, si sovrappone alle parole del sergente maggiore e, secondo la ricostruzione accolta nei gradi di merito, il superiore reagisce con un tocco energico sulla parte anteriore della spalla sinistra e con la frase offensiva. Il maresciallo scioglie l’adunata e pretende che il sergente maggiore si scusi immediatamente con il sottoposto.

Dai nove mesi di Verona ai sei di Roma

Il Tribunale militare di Verona, il 24 novembre 2024, aveva condannato il sottufficiale a nove mesi di reclusione militare per ingiuria a inferiore aggravata e per violenza a inferiore, assolvendolo invece dall’accusa di minaccia.

La Corte militare di appello di Roma aveva riqualificato la spinta in ingiuria “reale” aggravata, mantenendola però come reato autonomo in continuazione con l’offesa verbale, e aveva ridotto la pena complessiva a sei mesi, confermando le statuizioni civili.

La difesa ha portato il caso in Cassazione con un ricorso articolato in oltre quindici motivi: dall’assenza dell’abuso di autorità, alla natura unitaria della condotta, al difetto di dolo, alla mancata applicazione della provocazione e della particolare tenuità del fatto, fino alla quantificazione del danno e alle spese di parte civile.

Il punto decisivo: un’unica azione, non due reati

La Suprema Corte ha dato ragione al ricorrente su un aspetto centrale. La stessa Corte militare di appello aveva descritto le due condotte come attuate «in rapida successione ma senza soluzione di continuità», nello stesso luogo, senza che le parti si allontanassero e con la medesima finalità: far tacere il sottoposto. Da qui la contraddizione: non si può qualificare come unitaria una condotta e poi punirla come due episodi distinti in continuazione.

Per gli Ermellini l’azione va considerata unitaria sia sul piano naturalistico che su quello giuridico. La pena finale scende così a cinque mesi e dieci giorni.

Il comandante era presente, ma non basta a escludere l’abuso di autorità

Bocciata invece la tesi secondo cui la presenza del maresciallo per tutta la durata dell’adunata avrebbe escluso l’abuso di autorità, quasi che il sergente maggiore avesse agito «in sua vece» con un’autorizzazione implicita.

La Cassazione ha ritenuto la motivazione d’appello coerente e priva di vizi logici: il sottufficiale era intervenuto nella veste di coordinatore dell’officina, cioè come sovraordinato rispetto al caporale, e stava anzi rendendo conto al comandante delle condotte di quest’ultimo. Ha dunque manifestato autorità gerarchica propria, integrando il presupposto materiale del reato.

Il linguaggio «da caserma» non è una scusa verso un inferiore

Sul fronte dell’offensività, la Corte ha ribadito un orientamento ormai consolidato: espressioni volgari che tra pari possono essere considerate correnti e prive di reale carica dispregiativa riacquistano pieno significato lesivo quando sono rivolte da un superiore a un inferiore, perché violano le regole della disciplina militare e i principi che la ispirano in forza dell’art. 52, comma terzo, della Costituzione.

I giudici richiamano espressamente il precedente del 2014 sull’uso del termine «coglione» (Sez. 1, n. 7575) e la pronuncia del 2017 (Sez. 1, n. 17830) che aveva dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 196 c.p.m.p. dopo la depenalizzazione dell’ingiuria comune: il mantenimento del reato militare risponde a esigenze di tutela dell’ordine e della disciplina.

Quanto al gesto, anche se non si trattò di una vera spinta ma di un toccamento «ancorché energico», il contatto accompagnato dalla frase offensiva, davanti ad altri militari e in presenza di un altro superiore, raggiunge la lesività necessaria. L’ingiuria reale, ricorda la Corte, si sostanzia in «modi offensivi, gesti incompatibili con il contegno rispettoso che deve sempre ispirare i rapporti gerarchici», rispetto ai quali moventi e finalità particolari sono irrilevanti.

Dolo generico: basta la coscienza delle parole pronunciate

Respinta anche l’obiezione sull’elemento soggettivo. Il delitto di ingiuria a inferiore è a dolo generico: si realizza quando l’agente rivolge consapevolmente al militare di grado inferiore una frase o un gesto lesivo del prestigio, senza che occorra la specifica volontà di offendere o umiliare. Il contesto di stress e la reazione «d’impulso» invocati dalla difesa non spostano il giudizio.

Quanto alla versione alternativa della frase («non fare il caporale di merda» anziché «sei un caporale di merda»), la Cassazione ha osservato che è stata riferita soltanto dall’imputato, mentre la persona offesa e i due testimoni oculari hanno confermato il contenuto contestato. Un terzo militare, pur di spalle, ha udito «stai zitto caporale di merda». Il presunto travisamento di una testimonianza è stato giudicato inammissibile: quel teste aveva riportato la frase contestata, aggiungendo solo una propria «percezione» sul tono.

Niente tenuità del fatto e niente provocazione

La particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) è stata esclusa con motivazione ritenuta esauriente: l’offesa al prestigio del sottoposto è avvenuta davanti a molti militari, di pari grado o superiori, durante un’adunata di servizio, e ha avuto incidenza concreta sul servizio stesso, tanto che il maresciallo ha dovuto sciogliere l’adunata e imporre le scuse.

L’attenuante della provocazione (art. 198 c.p.m.p.) è stata invece dichiarata inammissibile: non risultava dedotta espressamente nell’atto di appello. La descrizione del comportamento del caporale, osserva la Corte, serviva a contestualizzare la reazione del superiore, non a invocare una circostanza attenuante. Cadono di conseguenza anche le censure sul calcolo della pena legate al mancato riconoscimento di quell’attenuante.

Il risarcimento resta: il danno morale deriva dal reato

Sul versante civile il ricorso è stato interamente respinto. Il danno liquidato in primo grado era solo quello morale, che in caso di accertamento del reato deriva sempre dalla condotta illecita ex art. 185 cod. pen. La quantificazione, affidata ad apprezzamenti equitativi del giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità.

Anche la richiesta di compensazione delle spese è stata giudicata generica: la responsabilità penale è stata confermata in appello per entrambi i capi, dunque vale l’ordinario principio della soccombenza.

Il dispositivo

La Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo c), perché assorbito nel capo a), eliminando venti giorni di reclusione militare e rideterminando la pena in cinque mesi e dieci giorni. Rigettato nel resto il ricorso, l’imputato è stato condannato a rifondere alla parte civile 3.600 euro di spese legali, oltre accessori, importo che tiene conto del parziale accoglimento delle sue ragioni.

Per chi comanda, la lezione è netta: il grado non autorizza il turpiloquio verso i sottoposti, nemmeno in un momento di tensione, nemmeno se il comandante è lì e non interviene. Il tono «da caserma» che passa tra pari diventa reato quando scende lungo la scala gerarchica.

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