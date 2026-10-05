«Sul caso Garlasco voglio essere chiaro»: il Generale Luongo rompe il silenzio sul Ris al Tg1

Garlasco, il Comandante Generale Luongo rompe il silenzio sul Ris: «Chi ha sbagliato ne risponderà in ogni sede»

Per la prima volta dall’inizio della bufera che ha investito il Reparto Investigazioni Scientifiche, il vertice dell’Arma parla pubblicamente del caso Garlasco. Lo fa dal Tg1 il Comandante Generale dei Carabinieri, generale Salvatore Luongo, intercettato a Roma a margine di un incontro con gli atleti dell’Arma. La domanda è diretta: cosa pensa dei carabinieri del Ris, da mesi sotto i riflettori per il loro operato sull’omicidio di Chiara Poggi? La risposta non lascia spazio a interpretazioni.

«Sul caso Garlasco voglio essere chiaro»

«L’Arma dei Carabinieri opera sempre nella massima trasparenza e nel rispetto della legge e della giustizia», esordisce Luongo. Poi il passaggio che segna il tono dell’intera intervista: «Sul caso Garlasco però voglio essere chiaro: il Ris ha continuato a fornire il proprio supporto tecnico-scientifico agli approfondimenti di indagine richiesti dall’autorità giudiziaria, con cui c’è una totale e piena collaborazione».

Il generale rivendica il ruolo della scienza forense come «strumento imparziale e fondamentale per cercare la verità», e lo fa aggiungendo una stoccata esplicita al circo mediatico che da mesi circonda la vicenda: la verità va cercata «ben oltre il clamore mediatico e, mi consenta, le inutili manipolazioni».

Il timore del contagio sugli altri casi

Il nodo più delicato è quello della fiducia. Se il Ris di Parma ha sbagliato su Garlasco, quanto valgono le sue perizie negli altri processi? Il giornalista del Tg1 lo chiede senza giri di parole e Luongo risponde rassicurando i cittadini: il Ris «è un’eccellenza scientifica a livello internazionale, è un punto di riferimento rigoroso».

Ma è nella frase successiva che il Comandante Generale sceglie una linea diversa dalla difesa d’ufficio. «La fiducia nell’opinione pubblica – spiega – non si preserva nascondendo i dubbi, né si misura sull’infallibilità dei singoli, ma dimostrando ogni giorno professionalità, determinazione, capacità di autocritica e rigore assoluto nell’applicazione dei protocolli scientifici». Un’ammissione implicita: l’infallibilità non esiste, e non è su quella che l’Arma intende giocarsi la credibilità.

«Se emergeranno responsabilità penali, assoluta fermezza»

La terza domanda è quella che pesa di più: come risponderà l’Arma se dovessero emergere responsabilità penali del Ris nel caso Garlasco? Luongo premette un richiamo al rispetto: «Innanzitutto dobbiamo dire che abbiamo il dovere di rispettare il dolore delle famiglie che sono state coinvolte in questa tragica vicenda».

Poi la posizione ufficiale del Comando Generale: «Se la magistratura accerterà irregolarità o responsabilità individuali nel passato, la risposta dell’Arma sarà di totale collaborazione, di massima trasparenza e anche assoluta fermezza. Eventuali errori o condotte illecite di singoli non devono intaccare l’onorabilità di migliaia di carabinieri, né tantomeno il valore del Ris, ma chi ha sbagliato ne risponderà in ogni sede, perché la tutela della legalità viene prima di ogni cosa».

Perché il Ris di Parma è finito sotto accusa

Le parole di Luongo arrivano in un momento preciso. Il Ris di Parma è finito sotto esame per la presunta mancata trasmissione alla Procura di due test genetici negativi effettuati nel 2007 sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. Secondo quanto ricostruito dai testimoni sentiti dai pm, l’attenzione degli inquirenti si è concentrata sulle due “corse” effettuate il 20 settembre 2007 sui campioni prelevati dai pedali della bicicletta di Stasi, entrambe con esito negativo. Il giorno precedente, il 19 settembre, un’analisi aveva invece restituito un profilo genetico riconducibile a Chiara Poggi. Le due successive risultanze negative non sarebbero poi confluite nel fascicolo a carico di Stasi.

Il tema è stato reso pubblico dalla Procura di Pavia con la chiusura dell’inchiesta su Andrea Sempio, il cui termine indicato in una nota anche dal procuratore Fabio Napoleone è il 28 settembre. Secondo quanto anticipato dal Tg1, la Procura di Pavia ha sentito, tra gli ultimi atti istruttori, l’ex generale Luciano Garofano e alcuni ufficiali che all’epoca erano in servizio al Ris. Tra questi il colonnello Alberto Marino, che alla domanda se avesse parlato con l’allora comandante del Ris Luciano Garofano di quelle due analisi negative, ha risposto: “Presumo di sì”. E, secondo il verbale mostrato dal Tg1, ha aggiunto: “Sicuramente avrò informato il comandante”.

Va precisato che nessuno, neppure il consulente dei pm Carlo Previderé, mette in dubbio che sui pedali c’è il Dna della vittima Chiara Poggi, ma sostiene che sarebbe stato necessario approfondire il perché di due contro analisi negative che, per chi indaga, non sarebbero state illustrate ai consulenti della difesa Stasi.

L’indagine sull’indagine e il dossier mai depositato

Il fascicolo si è allargato. Un documento di 13 pagine, senza data né firma autografa ma scritto su carta intestata della criminologa Alessandra Bramante, entra tra i ‘misteri’ di Garlasco. Il 10 settembre scorso la Procura di Pavia e i carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano lo hanno acquisito agli atti di quella che sta prendendo forma come ‘un’indagine sull’indagine’ che punta a chiarire eventuali punti oscuri nelle attività dei Ris di Parma. Si tratta di un profilo personologico di Stasi che, secondo quanto emerso, sarebbe stato redatto sulla base degli interrogatori resi dal fidanzato della vittima, ma non sarebbe stato chiesto dalla Procura di Vigevano né allegato tra le carte depositate all’epoca.

Nelle prossime ore un altro passaggio chiave: i pubblici ministeri di Pavia sono pronti a convocare nel fascicolo di indagine sui Ris di Parma anche Rosa Muscio, l’allora pm della Procura di Vigevano che nel 2007 delegò gli approfondimenti sul delitto di Chiara Poggi ad alcuni carabinieri esperti in analisi scientifiche.

La difesa di Garofano e l’appello di De Rensis al Comando Generale

Chi guidava il Ris di Parma all’epoca respinge ogni sospetto. Garofano rimase alla guida del Ris di Parma dal 1995 al 2009, per 14 anni, prima di lasciare l’Arma e dopo essere stato promosso generale. Intervistato a Vita in Diretta, ha dichiarato: “Non accetto le strumentalizzazioni, da parte di nessuno. Posso escludere – per quella che è la fiducia totale che avevo nei miei collaboratori – che ci sia stato un nascondimento, o comunque una minore linearità e trasparenza in quegli atti”.

Sul fronte opposto, l’avvocato di Stasi Antonio De Rensis aveva già chiamato in causa i vertici dell’Arma nei giorni scorsi: “sono sicuro che il comando generale dell’arma dei carabinieri farà piena luce su quanto ieri è emerso, io ho grande fiducia nei confronti del comando oltre che verso la procura, e voglio precisare che qualcuno si attacca ai ris ma i singoli uomini sono una cosa, i ris sono un’altra”. Una distinzione tra istituzione e singoli che, nelle parole di Luongo al Tg1, trova oggi una sponda esplicita.

Cosa succede ora

Intanto si allungano i tempi della richiesta di revisione di Alberto Stasi, perché, da quanto si è saputo, la difesa sta analizzando ogni singolo documento depositato nella chiusura inchiesta su Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggi. La difesa non ha mai indicato tempi precisi per la richiesta con cui si vuole cancellare la condanna definitiva a 16 anni.

Il Ris, nel frattempo, continua a lavorare per la stessa Procura che indaga sul suo passato: oltre a Parma, i colleghi del Reparto Investigazioni Scientifiche di Cagliari, dopo la riapertura dell’inchiesta da parte della Procura di Pavia, hanno lavorato su altre circostanze e sono stati incaricati, insieme al colonnello Andrea Berti, di riesaminare la scena del crimine con le tecnologie più recenti. È questa la «totale e piena collaborazione» di cui parla Luongo: l’Arma che mette i propri reparti a disposizione dei magistrati chiamati, eventualmente, a giudicare chi li ha preceduti.

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