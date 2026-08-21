Farnesina, l’ambasciatore italiano lascia l’Etiopia: “persona non grata”. Il motivo diventa un caso politico

Il caso Sem Fabrizi apre un nuovo fronte delicato per la diplomazia italiana. L’ambasciatore d’Italia in Etiopia, accreditato anche presso Gibuti, Sud Sudan e IGAD, è rientrato a Roma dopo appena pochi mesi dall’avvio effettivo del mandato ad Addis Abeba. Secondo la ricostruzione pubblicata da Il Fatto Quotidiano, sulla scia di quanto riportato da Africa Express, il diplomatico sarebbe stato dichiarato “persona non grata” dal governo etiope e costretto a lasciare il Paese.

La Farnesina smentisce questa versione e parla invece di un rientro concordato, legato a ragioni personali e a una futura destinazione. Ma la vicenda, proprio per la sua opacità, è già diventata un caso politico. Il deputato di Italia Viva Ivan Scalfarotto ha annunciato un’interrogazione parlamentare per chiedere chiarimenti al governo.

Il caso dell’ambasciatore italiano Sem Fabrizi

Sem Fabrizi era stato nominato ambasciatore d’Italia in Etiopia nel giugno 2025 e aveva presentato le lettere credenziali al presidente etiope Taye Atske-Selassie il 16 gennaio 2026, in una cerimonia ufficiale ad Addis Abeba. In quell’occasione, le autorità etiopi avevano sottolineato i rapporti di amicizia tra i due Paesi e il ruolo dell’Italia nei grandi progetti infrastrutturali, compresa la Grand Ethiopian Renaissance Dam, la diga sul Nilo Azzurro al centro di forti tensioni regionali.

Il mandato di Fabrizi si inseriva in un quadro strategico rilevante: l’Etiopia è uno dei Paesi chiave del Corno d’Africa, centrale per il Piano Mattei, per la cooperazione allo sviluppo, per gli investimenti italiani e per la presenza diplomatica in una regione attraversata da conflitti, rivalità e competizione internazionale.

Il rientro improvviso del diplomatico, quindi, non è un passaggio amministrativo qualsiasi. Tanto più perché il 30 luglio 2026 un decreto del Presidente della Repubblica ha disposto il suo richiamo in servizio al Ministero, in deroga alla permanenza minima in sede. Un dettaglio formale che conferma il rientro, ma non chiarisce da solo le ragioni politiche o personali dell’avvicendamento.

La ricostruzione: “dichiarato persona non grata” da Addis Abeba

Secondo quanto scritto da Massimo A. Alberizzi su Il Fatto Quotidiano, l’ambasciatore Fabrizi sarebbe stato dichiarato persona non grata dal governo etiope dopo appena dieci mesi dall’arrivo ad Addis Abeba. Il quotidiano riferisce anche di un iniziale silenzio o imbarazzo negli ambienti diplomatici italiani, seguito da conferme informali sulla presunta espulsione.

Il punto più sensibile riguarda la mancata applicazione del principio di reciprocità diplomatica. In casi di espulsione di un ambasciatore, lo Stato interessato può decidere di adottare una misura speculare nei confronti del rappresentante del Paese che ha assunto il provvedimento. Nel caso specifico, tuttavia, l’Italia non ha disposto l’allontanamento dell’ambasciatore etiope a Roma.

Ed è proprio questa assenza di reciprocità ad alimentare interrogativi: se non vi è stata espulsione, la linea della Farnesina appare coerente; se invece la misura etiope fosse stata effettivamente presa, la scelta italiana di non reagire aprirebbe un problema politico e diplomatico evidente.

Il possibile motivo della presunta espulsione

La ricostruzione giornalistica collega il caso alla linea rigorosa adottata da Fabrizi ad Addis Abeba. Tra i punti citati figurano una stretta sulle procedure per i visti, il ricorso alla società esterna VFS Global per gestire le pratiche e ridurre possibili pressioni indebite, e controlli più severi sulle autorizzazioni legate al commercio di armi.

È un passaggio particolarmente delicato. L’Etiopia vive una fase di forte instabilità interna e regionale, mentre il tema degli armamenti resta sensibile in tutto il Corno d’Africa. In questo contesto, ogni irrigidimento sulle autorizzazioni, sui flussi diplomatici o sui rapporti commerciali può assumere un peso politico superiore alla normale amministrazione consolare.

La vicenda tocca inoltre un dossier cruciale per l’Italia: la presenza delle aziende nazionali nel settore della difesa e delle infrastrutture in Africa orientale. Il nome di Leonardo viene spesso associato alla proiezione industriale italiana nella regione, anche se nel caso specifico non risultano elementi ufficiali che colleghino direttamente la società alla presunta crisi diplomatica.

La smentita della Farnesina

La versione ufficiale italiana è diversa. Secondo quanto riportato dall’agenzia Nova, Fabrizi sarebbe stato richiamato a Roma dalla Farnesina in piena intesa con l’interessato, per ragioni personali e in vista di un futuro incarico. Nessuna espulsione, dunque, e nessuna dichiarazione di persona non grata.

Da qui anche la scelta di non procedere con alcuna misura di reciprocità nei confronti dell’ambasciatore etiope in Italia. Il Ministero degli Esteri etiope, interpellato da Africa Express, non avrebbe però fornito una smentita piena della ricostruzione, limitandosi a confermare che la rappresentante diplomatica etiope a Roma resta al suo posto.

Il risultato è un quadro ambiguo: da una parte la smentita formale della Farnesina, dall’altra una ricostruzione giornalistica che parla apertamente di espulsione. In mezzo, un Parlamento che ora chiede risposte.

Scalfarotto porta il caso in Parlamento

A rompere il silenzio politico è stato Ivan Scalfarotto, deputato di Italia Viva, che ha annunciato un’interrogazione parlamentare per chiarire la reale natura del rientro di Fabrizi. La richiesta è semplice ma politicamente pesante: il governo deve spiegare se l’ambasciatore sia stato richiamato per motivi interni oppure se vi sia stata una pressione diretta da parte delle autorità etiopi.

La questione non riguarda solo il destino professionale di un diplomatico. Riguarda la credibilità della politica estera italiana in Africa, proprio nel momento in cui il governo Meloni ha investito molto sul Piano Mattei come asse strategico della propria azione internazionale.

Se l’Italia ambisce a presentarsi come partner stabile, autorevole e alternativo ad altri attori globali, episodi di questo tipo rischiano di incrinare la narrativa costruita negli ultimi mesi.

Etiopia, un Paese chiave ma sempre più instabile

Il caso si inserisce in una fase complessa per Addis Abeba. L’Etiopia è il secondo Paese più popoloso dell’Africa, con circa 140 milioni di abitanti, e rappresenta uno snodo geopolitico fondamentale per il Corno d’Africa. Ma il quadro interno resta fragile.

Nel Tigray, la tregua seguita agli accordi di Pretoria del 2022 continua a poggiare su equilibri precari. Le tensioni tra il governo federale e il TPLF non sono mai scomparse del tutto. In Amhara proseguono gli scontri con le milizie Fano, mentre in Oromia persistono violenze e instabilità.

A tutto questo si aggiunge il contenzioso regionale sulla Grande diga del Rinascimento etiope, che continua a generare frizioni con Egitto e Sudan, e l’ambizione dell’Etiopia di ottenere uno sbocco al mare, dossier che ha già prodotto forti tensioni con altri attori dell’area.

Per l’Italia, dunque, l’Etiopia non è un Paese qualsiasi: è un crocevia diplomatico, economico, energetico e militare. Un incidente con Addis Abeba, se confermato, avrebbe un valore ben superiore al singolo caso consolare.

Tajani e un anno difficile per la politica estera italiana

La vicenda Fabrizi arriva dopo una serie di episodi che hanno messo sotto pressione la diplomazia italiana e il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Negli ultimi mesi, la Farnesina si è trovata a gestire dossier complessi, spesso con risultati comunicativi controversi e con una crescente sensazione di affanno sul piano internazionale.

Tra i casi più delicati c’è stato il rapporto con Mosca, segnato dall’espulsione di due addetti militari dell’ambasciata italiana accusati dalla Russia di attività improprie e dalle successive minacce di misure simili contro Roma. Una vicenda che ha riportato alta la tensione diplomatica con il Cremlino.

Sul fronte mediorientale, la gestione delle crisi legate a Israele, Palestina e Iran ha più volte esposto il governo italiano a critiche, tra richiami diplomatici, dichiarazioni calibrate con difficoltà e la necessità di mantenere un equilibrio sempre più stretto tra alleanze occidentali, rapporti regionali e opinione pubblica interna.

Anche in Africa, dove il governo ha costruito una parte importante della propria proiezione internazionale, non sono mancati passaggi problematici. Il Piano Mattei viene presentato come il pilastro di una nuova stagione nei rapporti con il continente, ma casi come quello etiope mostrano quanto sia difficile trasformare una cornice politica in influenza reale sul terreno.

La sensazione, osservando l’ultimo anno, è quella di una politica estera italiana che procede tra ambizione e incidenti: molte aperture strategiche, diversi tavoli internazionali, ma anche una sequenza di frizioni, smentite, rettifiche e dossier gestiti in emergenza.

Il nodo politico: ambizione globale, peso diplomatico limitato

Il caso Fabrizi pone una domanda più ampia: l’Italia dispone oggi degli strumenti politici, diplomatici e industriali per sostenere le ambizioni che dichiara?

Il governo rivendica un ruolo centrale nel Mediterraneo allargato, in Africa, nei Balcani, nel sostegno all’Ucraina e nel dialogo con il Medio Oriente. Ma ogni volta che una crisi si apre, emerge il problema della capacità di incidere davvero sui dossier più sensibili.

In Etiopia, la questione è ancora più simbolica. Addis Abeba era stata indicata come una delle capitali più importanti per la strategia africana italiana. Se davvero un ambasciatore italiano fosse stato allontanato in modo ostile, sarebbe un segnale politicamente grave. Se invece il rientro fosse solo una scelta personale e amministrativa, resta comunque il danno reputazionale prodotto da giorni di incertezza e versioni contrapposte.

Perché il caso Fabrizi pesa sul Piano Mattei

Il Piano Mattei si fonda sull’idea di un’Italia capace di dialogare con l’Africa su basi nuove: cooperazione, investimenti, energia, sviluppo, sicurezza e partenariati paritari. L’Etiopia, per dimensioni demografiche e posizione geografica, è uno dei Paesi dove questa strategia dovrebbe misurare la propria efficacia.

Proprio per questo il caso Fabrizi è così sensibile. Non riguarda soltanto un ambasciatore, ma la tenuta di un rapporto bilaterale considerato strategico. Un rientro improvviso, accompagnato da indiscrezioni su una dichiarazione di persona non grata, rischia di indebolire l’immagine di una presenza italiana solida e ben radicata.

La Farnesina ha smentito, ma ora la partita si sposta sul piano politico. Le risposte che arriveranno in Parlamento dovranno chiarire se si sia trattato di un normale avvicendamento o di un incidente diplomatico gestito sotto traccia.

Una vicenda ancora aperta

Al momento, l’unico dato certo è che Sem Fabrizi è rientrato a Roma e che la Farnesina nega l’espulsione. Il resto resta sospeso tra ricostruzioni giornalistiche, silenzi diplomatici e interrogativi parlamentari.

Ma proprio questa incertezza rende il caso esplosivo. Perché se la politica estera vive anche di percezione, il messaggio che arriva da Addis Abeba è quello di una diplomazia italiana costretta ancora una volta a rincorrere le notizie, più che a governarle.

E in un anno già segnato da frizioni internazionali, gaffe comunicative e dossier aperti su più fronti, il caso dell’ambasciatore in Etiopia rischia di diventare l’ennesimo tassello di una sequenza negativa per la Farnesina guidata da Antonio Tajani.

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