Nato, il tedesco Breuer eletto alla guida del Comitato Militare. Cavo Dragone lascia nel 2027

Copenaghen decide: Breuer succederà a Cavo Dragone

Sarà il generale Carsten Breuer, Ispettore Generale della Bundeswehr, il prossimo Presidente del Comitato Militare della Nato. La decisione è arrivata sabato 19 settembre 2026 a Copenaghen, dove i Capi di Stato Maggiore della Difesa dei 32 Paesi alleati si sono riuniti per scegliere il successore dell’ammiraglio italiano Giuseppe Cavo Dragone, in carica dal gennaio 2025. Il passaggio di consegne è fissato per luglio 2027, con un mandato della durata di tre anni.

Il voto si è svolto a porte chiuse e a scrutinio segreto. Secondo quanto riferito da Politico, Breuer ha ottenuto il sostegno di almeno 17 dei 32 Chiefs of Defence, superando la soglia della maggioranza. La ripartizione esatta dei voti non è stata resa nota.

La sfida con Jennie Carignan e il primato mancato

A contendere l’incarico al generale tedesco era la generale Jennie Carignan, Capo di Stato Maggiore della Difesa canadese dal giugno 2024. Se fosse stata eletta, sarebbe diventata la prima donna a presiedere il Comitato Militare nella storia dell’Alleanza. Il Canada, peraltro, ha avuto soltanto tre presidenti del Comitato, l’ultimo dei quali durante la campagna in Afghanistan a metà anni Duemila.

Carignan ha commentato l’esito con una nota diffusa sui social, definendo «un onore» la propria candidatura e augurando buon lavoro al collega: «Ci sono compiti importanti davanti alla nostra Alleanza e so che il generale Breuer porterà una leadership forte nel suo nuovo ruolo». La generale resterà alla guida delle Forze Armate canadesi. Il ministro della Difesa di Ottawa, David McGuinty, ha parlato di una campagna «ben condotta» e ha ribadito l’impegno del Canada nella difesa collettiva.

Il messaggio di Cavo Dragone

L’ammiraglio Cavo Dragone ha voluto congratularsi pubblicamente con il collega tedesco, a nome del Comitato e a titolo personale: «Il tuo giudizio operativo, la tua profonda familiarità con questa Alleanza e la tua guida delle Forze Armate tedesche serviranno bene la Nato». Il presidente uscente ha sottolineato come i Capi della Difesa abbiano riposto fiducia in Breuer «in un momento esigente per la sicurezza euro-atlantica», assicurando il pieno supporto del Comitato e dell’International Military Staff durante la transizione e la volontà di lavorare a stretto contatto con lui fino al passaggio di consegne.

Da parte sua, Breuer ha ringraziato i colleghi «per la fiducia che hanno riposto in me», aggiungendo di guardare «con il massimo rispetto per questa responsabilità» a un ruolo «impegnativo e importante», da esercitare «insieme ai nostri alleati, per la pace e la libertà all’interno della nostra Alleanza».

Cosa fa il Presidente del Comitato Militare

Il Presidente del Comitato Militare è la massima autorità militare della Nato e, insieme al SACEUR (Supreme Allied Commander Europe), una delle due figure in uniforme più influenti dell’Alleanza. È il principale consigliere militare del Segretario Generale Mark Rutte e rappresenta il canale attraverso cui le raccomandazioni congiunte dei Capi di Stato Maggiore dei 32 Paesi arrivano agli organi decisionali politici. In direzione opposta, trasmette direttive e linee guida del Comitato ai comandanti strategici e al Direttore Generale dello Staff Militare Internazionale.

Si tratta di un incarico di grande prestigio, ma con un peso operativo diverso da quello del SACEUR, il comando strategico che per consuetudine resta in mani americane e con cui Breuer dovrà necessariamente coordinarsi.

Il ritorno di un tedesco al vertice dopo oltre vent’anni

L’ultimo ufficiale tedesco a ricoprire l’incarico è stato il generale Harald Kujat, anche lui in precedenza Ispettore Generale della Bundeswehr, che presiedette il Comitato Militare dal luglio 2002 al giugno 2005. L’elezione di Breuer riporta quindi Berlino al vertice militare dell’Alleanza dopo più di due decenni, in una fase in cui la Germania sta ridisegnando il proprio ruolo nella difesa europea.

Il contesto: la pressione americana e il riarmo di Berlino

La nomina cade in un momento di transizione per la sicurezza euro-atlantica. Gli Stati Uniti chiedono con insistenza agli alleati europei di farsi carico di una quota maggiore, finanziaria e militare, della difesa del continente, mentre la minaccia russa resta il riferimento principale della pianificazione alleata.

In questo quadro la Germania ha avviato un programma di potenziamento senza precedenti dal dopoguerra, con l’obiettivo di raddoppiare la spesa per la difesa oltre i 200 miliardi di euro entro il 2030. La scelta di un tedesco al vertice del Comitato Militare va letta anche come riconoscimento del peso crescente di Berlino all’interno dell’Alleanza.

Chi è Carsten Breuer

Sessantuno anni, Breuer è il militare di più alto grado in Germania. Arruolato nel 1984 nella difesa aerea dell’esercito, ha maturato una lunga esperienza operativa che comprende missioni in Afghanistan. In patria è conosciuto come «il generale del Cancelliere» per aver guidato con successo l’unità di crisi Covid-19 della Cancelleria federale sotto Olaf Scholz. Dal marzo 2023 ricopre l’incarico di Ispettore Generale della Bundeswehr, ruolo in cui ha presentato la nuova strategia militare tedesca.

La successione in Germania: Freuding in pole

L’elezione apre ora una partita interna a Berlino. Il ministro della Difesa Boris Pistorius dovrà individuare entro la fine dell’anno il nuovo vertice delle Forze Armate tedesche. Il nome più accreditato è quello del tenente generale Christian Freuding, attuale coordinatore degli aiuti militari tedeschi all’Ucraina, figura che negli ultimi anni è stata tra le più esposte nel sostegno di Berlino a Kiev.

Per Cavo Dragone, intanto, si apre l’ultimo tratto di mandato: poco meno di un anno per accompagnare la transizione e consegnare al successore un Comitato Militare chiamato a gestire una delle fasi più complesse della storia recente dell’Alleanza.

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