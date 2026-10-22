Carro armato, firmato il contratto da 3,4 miliardi: ecco il Panther “italiano” che sostituirà l’Ariete (e cosa non torna ancora)

La joint venture paritetica Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV) si è aggiudicata il primo contratto di produzione per il nuovo carro armato dell’Esercito Italiano, il programma I-MBT (Italian Main Battle Tank), e per le piattaforme derivate. Secondo quanto emerso da fonti industriali e confermato dalle ricostruzioni della stampa finanziaria, il valore è di 3,4 miliardi di euro, con opzioni per ulteriori 850 milioni.

È il passaggio che il comparto terrestre aspettava da oltre due anni, da quando, nel luglio 2024, Leonardo e Rheinmetall firmarono a Roma il memorandum che avrebbe portato alla nascita della società comune. Ma è anche un contratto che arriva dopo un’estate complicata, segnata da un intervento diretto del ministro della Difesa sui costi e da uno slittamento che l’industria non aveva previsto.

Cosa prevede il contratto: 48 mezzi, 26 carri da combattimento

La fornitura riguarda 48 piattaforme corazzate cingolate, di cui 26 nella versione da combattimento. Le restanti 22 appartengono alla famiglia dei derivati: veicoli da recupero (ARV), mezzi del genio (AEV) e gettaponte (AVLB), tutti costruiti sullo stesso scafo del carro.

Si tratta della prima tranche di un programma pluriennale che punta complessivamente a 132 carri armati e 140 piattaforme derivate, per un totale di 272 mezzi destinati a sostituire progressivamente i C1 Ariete, entrati in servizio a metà degli anni Novanta. Fatti i conti, questo primo ordine copre meno di un quinto del fabbisogno dichiarato. Il resto dipenderà dalle future leggi di bilancio e dalla reale capacità della linea di La Spezia di salire di cadenza.

Un dato utile per inquadrare l’operazione: a fine settembre l’ANAC, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, aveva registrato l’avvio della procedura di “acquisizione di nuovi MBT e derivati” per un importo di 5.143.208.394 euro. La cifra contrattualizzata oggi, inclusa l’opzione, si ferma a circa 4,25 miliardi: una differenza che suggerisce come il perimetro finanziario del programma sia ancora in movimento.

La doppietta con il Lynx: l’ordine complessivo sale a 3,7 miliardi

Il contratto per il carro non viaggia da solo. Nelle stesse ore l’Esercito ha esercitato l’opzione per altri 30 Lynx KF41 in configurazione A2CS Combat, acquisiti come Urgent Operational Requirement. Si aggiungono ai 21 veicoli del primo contratto di novembre 2025 (5 con torretta Lance di Rheinmetall e 16 con la Hitfist da 30 mm di Leonardo), i cui primi quattro esemplari sono stati consegnati a Montelibretti il 27 gennaio 2026 alla presenza del ministro Crosetto e dei vertici militari.

Sommando le due commesse, MF-Milano Finanza arriva a un valore complessivo di 3,7 miliardi di euro, in linea con quanto l’amministratore delegato di Leonardo Lorenzo Mariani aveva anticipato nelle settimane precedenti parlando di contratti tra 3,4 e 3,5 miliardi. L’intero piano di rinnovamento della componente pesante dell’Esercito, tra 1.050 veicoli A2CS in 16 varianti e i 272 mezzi del programma MBT, vale circa 23 miliardi di euro spalmati fino al 2037 per i carri e al 2040 per i blindati della fanteria.

Il carro: dal Panther KF51 al “New Main Battle Tank”

Il mezzo che l’Esercito riceverà è stato mostrato per la prima volta a Eurosatory 2026, a Parigi-Villepinte, dal 15 al 19 giugno, con la denominazione commerciale NMBT (New Main Battle Tank). Nonostante la brochure ufficiale lo descriva come “progettato da un foglio bianco”, il prototipo deriva in modo evidente dal dimostratore KF51 Panther-IT, con scafo basato sulla piattaforma ARV 3 di Rheinmetall e un power pack di origine italiana.

L’armamento principale è il cannone ad anima liscia Rheinmetall Rh-120 L55A1, che nella configurazione definitiva dovrà essere sostituito dal nuovo Leonardo 120/L55, ancora in fase di sviluppo. Il progetto è predisposto per accogliere in futuro il Rh-130 L52 da 130 mm. Il pezzo è servito da un caricatore automatico con 20 colpi in torretta e potrà sparare il nuovo munizionamento Vulcano HEFSDS, un proiettile ad alto esplosivo stabilizzato ad alette con sabot a distacco.

Sul tetto della torretta trova posto la stazione remotizzata Blaze 30 di Leonardo, armata con un cannone automatico da 30×113 mm con capacità counter-drone, affiancata da una mitragliatrice da 12,7 mm. Gli apparati di osservazione e puntamento Attila di nuova generazione garantiscono le modalità Hunter-Killer e Killer-Killer, mentre un sistema di camere diurne e all’infrarosso assicura la consapevolezza situazionale a 360 gradi.

Equipaggio “3+1” e guerra dei droni

La novità concettuale più rilevante riguarda l’equipaggio: tre uomini più un quarto specialista dedicato alla gestione dei sistemi unmanned. Il carro è infatti pensato per controllare droni aerei e munizioni circuitanti direttamente dall’interno, secondo il paradigma dello human-machine teaming. Le postazioni sono riconfigurabili: ogni membro dell’equipaggio può accedere ai sistemi principali da qualsiasi seduta.

La protezione combina la corazzatura ibrida passiva, di cui non sono stati divulgati i parametri, con il sistema hard-kill StrikeShield e il soft-kill ROSY di Rheinmetall. I costruttori dichiarano copertura contro mine, IED, razzi anticarro, missili guidati, munizionamento ad energia cinetica, attacchi top-attack di droni sul tetto e minacce CBRN.

Prestazioni dichiarate: 69,5 tonnellate e 70 km/h

Sul piano della mobilità, LRMV indica una velocità massima di 70 km/h, un’accelerazione da 0 a 40 km/h in meno di otto secondi, un’autonomia fino a 450 km e una guida drive-by-wire con modalità selezionabili. Il peso in ordine di combattimento è di 69,5 tonnellate, con margine di crescita futura.

L’architettura è interamente digitale, conforme allo standard NGVA (NATO Generic Vehicle Architecture), con protezione cyber integrata e un sistema HUMS per la manutenzione predittiva. Un gruppo ausiliario di potenza e un sistema di alimentazione ibrido consentono otto ore di veglia silenziosa a motore spento, senza firma termica o acustica.

Il nodo dei costi: quando Crosetto ha fermato tutto

Qui il racconto industriale incrocia quello politico. Il 6 luglio 2026, intervistato da SkyTg24, il ministro della Difesa Guido Crosetto aveva rivelato di aver imposto un taglio del 18% sui costi del programma, con parole insolitamente dirette: “Mi spiace ci sia una spinta che viene dalla parte industriale, ma capisco che ci sia stato qualche disturbo per il fatto che il ministro ha voluto un’analisi più concreta. Sono contento di averlo fatto perché sono soldi dei cittadini: ragionando e ritardando il programma lo abbiamo fatto perché ci sembrava che i costi fossero eccessivi”.

Il ministro aveva aggiunto un secondo motivo per lo slittamento: “Vorrei che fosse massimizzato il ritorno industriale in Italia”. Un’affermazione che pesa, considerando che l’accordo costitutivo della JV prevede già il 60% delle attività sul territorio nazionale, con integrazione, collaudi, consegne e supporto logistico concentrati nell’ex Oto Melara di La Spezia. Se il governo ha sentito il bisogno di ribadirlo pubblicamente, significa che sulla ripartizione effettiva del lavoro, tra scafi e torrette tedesche da un lato ed elettronica e sistemi di missione italiani dall’altro, la discussione era tutt’altro che chiusa.

Le incognite che Leonardo deve ancora sciogliere

Il contratto è un risultato commerciale indiscutibile, ma il programma presenta alcuni punti aperti che meritano di essere seguiti con attenzione.

Il primo riguarda la maturità della piattaforma. Il KF51 Panther non è in servizio operativo in alcun esercito al mondo: l’unico contratto estero è quello ungherese del dicembre 2023, da 288 milioni di euro, per lo sviluppo di una variante EVO. L’Italia sarà di fatto il cliente di lancio di un carro che deve ancora completare la propria qualificazione, con tutto ciò che questo comporta in termini di rischio tecnico e di tempi.

Il secondo nodo è la componente italiana. Il prototipo esposto a Parigi montava il cannone Rheinmetall, non il Leonardo 120/L55 destinato alla configurazione finale, e il power pack italiano, pur annunciato, non è stato dettagliato nelle specifiche. Anche sul Lynx la storia si ripete: i primi cinque esemplari sono arrivati con la torretta Lance tedesca in attesa della Hitfist di Leonardo. Il valore aggiunto nazionale, in altre parole, è per ora più sulla carta che sulla linea di montaggio.

Il terzo elemento è il prezzo. Dividendo 3,4 miliardi per 48 piattaforme si ottiene una media di circa 70 milioni di euro per mezzo. La cifra incorpora inevitabilmente costi non ricorrenti, sviluppo, addestramento, simulatori e supporto logistico iniziale, ma resta un ordine di grandezza che spiega perché il ministro abbia chiesto una revisione prima di firmare. Il precedente della trattativa saltata con KNDS per il Leopard 2A8, naufragata proprio sul rifiuto francese e tedesco di integrare l’elettronica Leonardo, ricorda che la via “italianizzata” ha un costo e che quel costo lo paga il bilancio della Difesa.

Cosa succede ora

Con il contratto in mano, LRMV dovrà trasformare un dimostratore da fiera in un carro di serie. I conti del terzo trimestre di Leonardo, attesi per il 4 novembre, diranno se la commessa sarà contabilizzata già nel 2026, con un possibile ritocco al rialzo della guidance sugli ordini, già portata da 26,2 a 28,2 miliardi. Nel frattempo Rheinmetall, per bocca del suo amministratore delegato Armin Papperger, non nasconde di guardare oltre l’Italia: “Ci rivolgiamo principalmente al mercato italiano, ma punteremo anche ad altri Paesi partner”.

Per l’Esercito, invece, la partita è un’altra: dopo trent’anni di Ariete, i primi 26 carri di nuova generazione rappresentano l’inizio di una ricostruzione della componente corazzata che l’Italia aveva lasciato indietro troppo a lungo. A patto che tempi, costi e contenuto nazionale non si rivelino, alla prova dei fatti, più fragili della corazza.

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