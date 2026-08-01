Val di Susa, l’allarme del SIC: “I Carabinieri non sono carne da macello, lo Stato non può indietreggiare”

Il sindacato richiama le Istituzioni alla responsabilità dopo gli scontri nei cantieri Tav

“I Carabinieri non sono carne da macello”. È un messaggio netto quello lanciato dal Sindacato Indipendente Carabinieri alla vigilia delle manifestazioni annunciate per il prossimo fine settimana in Val di Susa, dopo i gravi episodi avvenuti nei giorni scorsi durante le proteste contro i cantieri Tav.

Il SIC richiama tutte le Istituzioni alla massima responsabilità, chiedendo attenzione concreta per gli uomini e le donne in uniforme chiamati a garantire l’ordine pubblico in un contesto che, ancora una volta, rischia di trasformarsi in terreno di scontro.

Diritto a manifestare sì, violenza no

Nel comunicato firmato dal segretario generale Luigi Crocifisso Pettineo, il sindacato ribadisce un punto centrale: il diritto di manifestare pacificamente è un valore costituzionale che nessuno mette in discussione. Diverso, però, è il tema delle infiltrazioni violente che possono trasformare il dissenso in aggressione diretta contro le Forze dell’Ordine.

Il riferimento è agli scontri della scorsa settimana nei cantieri della Tav in Val di Susa, dove il bilancio dei feriti tra gli operatori è stato pesantissimo. Secondo i dati emersi dopo gli assalti, si è arrivati a oltre 140 feriti tra le Forze dell’Ordine, con decine di appartenenti a Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza coinvolti negli scontri. (qui il comunicato su difesa.it)

Durante gli episodi più gravi sono stati segnalati lanci di pietre, bombe carta, razzi e l’incendio di mezzi dello Stato, tra cui camionette dei Carabinieri.

“Ogni Carabiniere deve poter lavorare protetto”

Il Sindacato Indipendente Carabinieri pone l’accento sulle condizioni operative del personale impiegato nei servizi di ordine pubblico. Per il SIC, ogni Carabiniere deve poter svolgere il proprio servizio con dispositivi adeguati, regole operative chiare e la certezza che lo Stato farà tutto il possibile per proteggerlo.

Non si tratta soltanto di solidarietà formale. Il sindacato chiede che la tutela degli operatori diventi una priorità reale, soprattutto nei contesti ad alto rischio, dove la presenza delle Forze dell’Ordine è spesso esposta a dinamiche di violenza organizzata.

“I Carabinieri servono lo Stato. Lo Stato ha il dovere di proteggere i propri Carabinieri”, sottolinea Pettineo, richiamando il rapporto di responsabilità che lega le Istituzioni al personale in divisa.

Il costo nascosto degli scontri: meno sicurezza nelle città

Nel documento del SIC emerge anche un altro aspetto, spesso sottovalutato nel dibattito pubblico: ogni centinaio di operatori impiegati per fronteggiare la violenza di pochi viene sottratto alla sicurezza quotidiana dei cittadini.

Ogni reparto destinato ai servizi di ordine pubblico in scenari critici rappresenta una risorsa in meno per il controllo del territorio, per le pattuglie nelle città, per la prevenzione dei reati e per la risposta alle esigenze ordinarie della popolazione.

È un punto che il sindacato considera centrale: la gestione dell’ordine pubblico non può ricadere sempre sugli stessi uomini e sulle stesse donne, con costi personali, familiari e operativi sempre più alti.

“Lo Stato non può indietreggiare davanti alla violenza”

Il SIC ribadisce un principio definito non negoziabile: lo Stato non può arretrare davanti alla violenza. Ma, allo stesso tempo, non può pretendere che siano sempre gli operatori delle Forze dell’Ordine a pagare il prezzo più pesante.

La posizione del sindacato è chiara: difendere l’autorità dello Stato significa anche garantire strumenti, protezione e condizioni adeguate a chi quella stessa autorità è chiamato a rappresentarla sul territorio.

Alla luce delle nuove manifestazioni annunciate in Val di Susa, il messaggio rivolto alle Istituzioni è dunque diretto: prevenire nuove escalation, tutelare il personale e distinguere con fermezza il dissenso pacifico dalle condotte violente.

I Carabinieri non sono carne da macello. E lo Stato, davanti alla violenza, non può permettersi né ambiguità né arretramenti.

Vuoi vedere più notizie di Infodifesa su Google? G Aggiungi Infodifesa

come fonte preferita su Google

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube! Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento. 🔔 ISCRIVITI ORA Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!