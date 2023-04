CARABINIERI, USIC: “UFFICIALE GIUDIZIARIO BUSSA ALLA PORTA DELLA LEGIONE TOSCANA”

“Abbiamo toccato il fondo: l’ufficiale giudiziario bussa alla porta della Legione Carabinieri Toscana!! Negli ultimi due anni più volte siamo intervenuti per problematiche inerenti quel Comando, gestito – oggi ne abbiamo la conferma – con modalità discutibili. Siamo intervenuti su questioni legate alla sicurezza sul lavoro (sezione rilievi tecnici); di assegnazione degli alloggi di servizio e sulla gestione delle mense, oltre che su presunte incompatibilità ambientali, pur non essendo nostro specifico compito. Ma mai ci saremmo aspettati di dover commentare l’arrivo di un ufficiale giudiziario nella gloriosa Caserma Baldissera, sede dell’Ufficio del Comandante Legione Carabinieri Toscana.

Il motivo sembrerebbe riconducibile a questioni legali e debitorie della ditta che gestisce il ristorante interno.

Se così è, l’Unione Sindacale Italiana Carabinieri chiede a gran voce: perché il Comando Legione ha stipulato un contratto proprio con questa ditta che, dopo aver gestito il ristorante interno alla Scuola Marescialli di Firenze, non era stata invitata per il rinnovo del contratto poiché priva dei necessari requisiti di legge?

Se c’è da elogiare la correttezza dell’agire del Comando Scuola, bisogna biasimare la poca attenzione manifestata dal Comando Legione per aver concesso la gestione del ristorante ad una ditta che non era stata invitata a rinnovare un contratto di gestione con altro importante Comando dell’Arma nella stessa regione.

Siamo sicuri che, comunque, anche questa volta non ci saranno conseguenze per i vertici territoriali della nostra gloriosa Arma, quelle stesse conseguenze che invece sono quotidianamente addossate ai carabinieri, ai cosiddetti “caporali” come nel famoso film di Totò.

Tuttavia, rimaniamo fiduciosi sul fatto che, prima o poi, la giustizia benedirà la Legione Carabinieri Toscana”. È quanto comunica, in una nota, la Segreteria Nazionale dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (USIC).

