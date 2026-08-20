Carabinieri “tappabuchi” in Sicilia: “Così la sicurezza non regge più”

Il sindacato denuncia uno squilibrio nei servizi sul territorio

“Basta usare i Carabinieri come tappabuchi”. È una presa di posizione dura quella del SIM Carabinieri Sicilia, che interviene sul tema della distribuzione dei servizi di sicurezza nell’Isola e chiede equità, trasparenza e tutela concreta per il personale dell’Arma.

Secondo il sindacato, in Sicilia il carico operativo non sarebbe distribuito in modo uniforme tra le Forze di polizia. Ai Carabinieri, sostiene il SIM, verrebbero richiesti interventi e presenze continuative H24, comprese notti, giornate festive e piena stagione estiva, mentre in diverse province il concorso operativo di altre Forze risulterebbe “spesso ridotto o del tutto assente”.

Il risultato, secondo la sigla sindacale, è un meccanismo ormai consolidato: quando si aprono vuoti nei dispositivi di sicurezza, a coprirli sono quasi sempre i militari dell’Arma, con pattuglie esposte sulla strada e colleghi costretti a sostenere il peso di una pianificazione ritenuta non equilibrata.

Il caso della denuncia rifiutata: “Il cittadino non può essere rimbalzato”

Nel comunicato viene citato anche un episodio segnalato negli atti interni. Un cittadino, presentatosi in un Commissariato per denunciare il furto della propria auto, sarebbe stato invitato a chiamare il 112, quindi i Carabinieri, perché l’ufficio non sarebbe stato in grado di ricevere la denuncia.

Una vicenda che, precisa il SIM, dovrà essere verificata nelle sedi competenti, ma che per il sindacato rappresenta comunque un segnale evidente di un problema più ampio.

“Il cittadino non può essere rimbalzato da un ufficio all’altro”, sottolinea la sigla, evidenziando come il Carabiniere non possa diventare “la risposta automatica” alle carenze organizzative di altri apparati.

Piani coordinati sotto accusa: “Non basta scrivere i turni, bisogna farli davvero”

Il nodo centrale riguarda i Piani Coordinati di Controllo del Territorio. Per il SIM Carabinieri Sicilia, non è sufficiente inserire i turni sulla carta: quei servizi devono poi essere effettivamente garantiti.

Il sindacato denuncia che, quando notti, festivi ed estate restano scoperti, le pattuglie dell’Arma finiscono per intervenire su risse, emergenze e servizi ad alto rischio senza la certezza di poter contare su un ausilio tempestivo.

Una condizione che, secondo la sigla, non può essere definita vera collaborazione tra Forze di polizia, ma piuttosto uno squilibrio operativo che rischia di mettere in pericolo i militari e di ridurre l’efficacia della risposta ai cittadini.

“Lo spirito di servizio non diventi un alibi gestionale”

Il SIM Carabinieri Sicilia punta il dito anche contro le ricadute sul personale. Turni prolungati, riposi compressi, ferie rinviate e sacrifici familiari non possono diventare, secondo il sindacato, la modalità ordinaria con cui compensare carenze organizzative esterne.

Il messaggio è chiaro: lo spirito di servizio dei Carabinieri non può essere trasformato in un alibi gestionale. Le criticità, sostiene il SIM, devono essere affrontate da chi ha responsabilità di comando e da chi pianifica i dispositivi di sicurezza sul territorio.

Responsabilità dei Comandi provinciali: “Servono risposte puntuali”

Nel rispetto delle attribuzioni delle autorità provinciali di pubblica sicurezza, il sindacato chiama in causa anche i Comandanti Provinciali dell’Arma, chiedendo chiarimenti sulla pianificazione e sull’effettiva esecuzione dei servizi.

Per il SIM, ogni Comando Provinciale dovrebbe spiegare come vengono programmati i servizi, quali squilibri siano stati rappresentati ai tavoli di coordinamento e quali misure siano state adottate per tutelare il personale.

Le risposte, chiede il sindacato, devono essere puntuali, documentate e trasparenti, sia verso il Comando Generale sia verso ogni Carabiniere impegnato quotidianamente sul territorio.

Secondo la sigla, chi dispone l’impiego dei reparti non può limitarsi a prendere atto delle carenze, ma deve segnalarle, contrastarne gli effetti e renderne conto. “La responsabilità di comando non si ferma davanti a un foglio dei servizi”, è il passaggio centrale della posizione sindacale.

Le richieste del SIM Carabinieri Sicilia

Il sindacato avanza quattro richieste immediate e verificabili.

La prima riguarda una ricognizione regionale urgente. Il SIM chiede che il Comando Generale acquisisca da ogni Comando Provinciale i dati relativi ai servizi pianificati e realmente eseguiti, alle fasce orarie rimaste scoperte, ai casi in cui l’Arma ha operato da sola, ai tempi di ausilio e all’impatto su straordinari, riposi e ferie.

La seconda richiesta punta alla revisione urgente dei dispositivi provinciali. Presso le Prefetture, secondo il sindacato, deve essere verificata l’effettiva equità dei Piani Coordinati e dei servizi di ricezione del pubblico, con particolare attenzione a notti, festivi e stagione estiva.

Terzo punto: la tutela operativa delle pattuglie. Il SIM chiede mutuo soccorso, copertura di rete e procedure certe per gli interventi ad alto rischio, affinché finisca l’isolamento operativo dei Carabinieri sulla strada.

Infine, la sigla rivendica una maggiore attenzione ai carichi di lavoro, chiedendo rinforzi, recuperi e ferie realmente fruibili. Le carenze di altri apparati, sostiene il sindacato, non possono essere compensate comprimendo i diritti e la sicurezza dei militari dell’Arma.

“Non chiediamo privilegi, ma equità”

La posizione finale del SIM Carabinieri Sicilia è netta. Il sindacato afferma di non voler più accettare che l’efficienza del sistema di sicurezza si regga sul silenzioso sovraccarico dell’Arma.

“Non chiediamo privilegi: chiediamo equità nell’esecuzione dei servizi, trasparenza nelle decisioni e sicurezza per chi opera”, ribadisce la sigla.

Il messaggio ai Comandanti Provinciali è altrettanto diretto: prima di chiedere nuovi sacrifici al personale, vengano fornite risposte al Comando Generale e a ogni Carabiniere.

Per il SIM, la sicurezza della Sicilia non può continuare a poggiare su un modello sbilanciato, nel quale a pagare il prezzo più alto sono sempre le stesse divise.

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