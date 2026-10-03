Carabinieri, svolta storica: 400 posti da maresciallo riservati ai laureati under 28. Ecco chi può candidarsi e come

ROMA. Per la prima volta nella storia dell’Istituzione, l’Arma dei Carabinieri apre le porte del ruolo ispettori a chi ha già una laurea in tasca. È online dal 1° ottobre il concorso straordinario per 400 allievi marescialli, una selezione pensata esclusivamente per giovani che hanno concluso un percorso universitario in ambito scientifico, umanistico, sanitario o ambientale. Un canale di reclutamento inedito, che punta a valorizzare le competenze maturate negli anni di studio e a inserirle direttamente nel tessuto operativo dell’Arma.

Chi può partecipare: i requisiti del bando

Il concorso è riservato ai cittadini italiani che godono dei diritti civili e politici e che siano in possesso di una delle lauree elencate nella tabella A allegata al bando. Il requisito anagrafico è stringente: non bisogna aver superato il giorno del compimento del 28° anno di età.

Prima di presentare la domanda, è quindi fondamentale verificare che il proprio titolo di studio rientri tra quelli ammessi. L’elenco completo delle classi di laurea è consultabile direttamente nel bando pubblicato nell’area concorsi del sito istituzionale dei Carabinieri.

Come e quando presentare la domanda

I tempi sono ridotti: i candidati hanno trenta giorni dall’apertura del bando, quindi dal 1° ottobre, per inoltrare la propria candidatura. La procedura è interamente online e si svolge attraverso l’area concorsi del sito dei Carabinieri, senza invio di documentazione cartacea.

Le fasi della selezione

Il percorso selettivo si articola in più step, pensati per valutare preparazione, idoneità fisica e attitudine al servizio. Nel dettaglio, il bando prevede:

un’ eventuale prova preliminare ;

; una prova scritta di lingua italiana o tedesca ;

; le prove di efficienza fisica ;

; gli accertamenti psico-fisici e attitudinali ;

; una prova orale ;

; la valutazione dei titoli di merito.

Solo chi supererà tutte le fasi entrerà a far parte della graduatoria finale dei vincitori.

Cosa succede dopo: nomina e corso di formazione

I vincitori del concorso saranno nominati marescialli in ferma volontaria e frequenteranno un corso della durata di almeno sei mesi. Il percorso formativo comprenderà una preparazione professionale e militare, finalizzata all’acquisizione delle competenze necessarie per svolgere le mansioni proprie del ruolo all’interno dell’Arma.

Si tratta di un modello formativo più snello rispetto al tradizionale iter per allievi marescialli, proprio perché costruito su candidati che portano con sé un bagaglio di conoscenze già consolidato in ambito universitario.

Perché questo concorso segna una svolta

Con questo bando l’Arma dei Carabinieri inaugura una strada nuova nel reclutamento del ruolo ispettori: non più soltanto una selezione aperta a tutti i diplomati, ma un canale dedicato che riconosce il valore della formazione universitaria e la mette al servizio delle esigenze operative. Un’opportunità concreta per 400 giovani laureati che vogliono trasformare il proprio titolo di studio in una carriera nelle Forze dell’Ordine.

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