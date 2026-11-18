Carabinieri, straordinari in esubero: fino a 80 ore pagate con lo statino di dicembre. Le date da segnare e cosa cambia dal 24 novembre
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Buone notizie per il personale dell’Arma: gli straordinari in esubero rimasti finora senza compenso e senza recupero stanno per essere pagati. Lo comunica una nota informativa dell’Ufficio Legislazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, che annuncia l’avvio delle procedure per liquidare le prestazioni rese oltre il monte ore e i limiti individuali, fino a un massimo di 80 ore a testa.
Fino a 80 ore pro-capite: quali prestazioni vengono pagate
Il pagamento riguarda le prestazioni straordinarie rese, non retribuite e non recuperate, entro il limite massimo pro-capite di 80 ore. Il calcolo sarà effettuato esclusivamente sui dati memorizzati negli applicativi di registrazione del servizio “C-Memoriale” e “C-A15”. Fa fede, quindi, soltanto quanto risulta nei due sistemi informatici.
31 ottobre e 23 novembre: le due date che decidono il conteggio
La nota precisa come verranno individuate le ore da liquidare. Saranno tratte da quelle che risultano residue sui due database al 31 ottobre scorso, al netto di:
- eventuali recuperi compensativi già fruiti;
- recuperi già programmati e registrati fino al 23 novembre.
Le ore già recuperate, o già destinate al recupero entro quella data, restano dunque fuori dal pagamento.
Cosa succede dal 24 novembre alle ore rimaste
Il saldo degli esuberi presente negli applicativi si aggiornerà automaticamente in base alle ore ammesse al pagamento. Di conseguenza, dal 24 novembre saranno disponibili per riposi compensativi e recuperi ore solo le eventuali ore residue dopo la liquidazione.
Per la fruizione vale la disciplina già consolidata, contenuta nelle circolari dell’Ufficio Legislazione n. 33/7-1 del 3 luglio 2010 e n. 33/44-1-2010 del 15 dicembre 2018.
Personale non ancora censito: la strada delle “mancate meccanizzazioni”
La nota considera anche chi, per ragioni tecniche, non risulta ancora censito su “C-Memoriale” e “C-A15”. In questi casi si seguirà la procedura delle cosiddette “mancate meccanizzazioni”, tramite un’apposita comunicazione da far pervenire all’Ufficio Legislazione del Comando Generale.
Quando arrivano i soldi
I tempi sono stretti: le spettanze saranno corrisposte agli interessati con lo statino paga di dicembre.
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